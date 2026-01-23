हिंदी - साऊथ चित्रपटसृष्टीतील 'हे' चित्रपट आणि वेब सीरीज जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात होईल प्रदर्शित

ETV Bharat / entertainment

जानेवारी 2026चा शेवटचा आठवडा जवळजवळ सुरू झाला आहे. या आठवड्यात कोणते चित्रपट आणि वेब सीरीज प्रदर्शित होईल याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

मुंबई - जानेवारीचा शेवटचा आठवडा बाकी आहे आणि 2026च्या नवीन वर्षाचा पहिला महिना मनोरंजनाच्या बाबतीत आतापर्यंत खूपच शानदार राहिला आहे. आज, 23 जानेवारी, 2026 मधील सर्वात अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक, 'बॉर्डर 2', थिएटरमध्ये दाखल झाला आणि प्रेक्षकांकडून त्याला मोठ्या प्रमाणात प्रशंसा मिळत आहे. दरम्यान, आम्ही जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रदर्शित होणाऱ्या देशांतर्गत- आंतरराष्ट्रीय ओटीटी चित्रपट आणि वेब सीरीज रिलीज तारखा शेअर करणार आहोत.

हिंदी चित्रपट ओटीटी रिलीज

तेरे इश्क में : 2025च्या शेवटी प्रदर्शित झालेल्या धनुष आणि क्रिती सेनॉन अभिनीत 'तेरे इश्क में'नं थिएटरमध्ये चांगली कमाई केली होती. आनंद एल. रॉय दिग्दर्शित हा रोमँटिक ड्रामा 23 जानेवारीपासून नेटफ्लिक्सवर पाहता येणार आहे. या चित्रपटामध्ये धनुष आणि क्रिती सेनॉन यांनी मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. हा चित्रपट अनेकांना खूप आवडला होता.

स्पेस जेन : अरुणाभ कुमार दिग्दर्शित, स्पेस जेन: चंद्रयान (स्पेस साइंस ड्रामा हिंदी) 23 जानेवारीपासून जिओ हॉटस्टारवर पाहता येईल. ही वेब सीरीज इस्रोच्या अयशस्वी चंद्रयान 2 मोहिमेमागील कथा दर्शवेल. 'चंद्रयान 3'च्या यशाचे दृश्ये देखील त्यात दिसतील. या सीरीजमध्ये श्रिया सरन, नकुल मेहता आणि गोपाल दत्त यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.

मस्ती 4 : अभिनेता रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय आणि आफताब अभिनीत चित्रपट 'मस्ती 4' आज, 23 जानेवारीपासून ओटीटी प्लॅटफॉर्म झी5 वर पाहण्यासाठी उपलब्ध होईल. हा चित्रपट 2025 मध्ये प्रदर्शित झाला होता आणि मिलाप झवेरी यांनी दिग्दर्शित केला होता. 'मस्ती 4' चित्रपट थिएटरमध्ये फ्लॉप झाला आणि आता तो ओटीटीवर कसा चालतो हे पाहणे बाकी आहे.

गुस्ताख इश्क : विजय वर्मा आणि फातिमा सना शेख अभिनीत 'गुस्ताख इश्क' एक काव्यात्मक चित्रपट आहे. हा चित्रपट जुन्या दिल्लीच्या रस्त्यांची आणि तेथील सुसंस्कृत प्रेमाची झलक दाखवतो. 'गुस्ताख इश्क' उद्या, 24 जानेवारीपासून जिओ हॉटस्टारवर स्ट्रीमिंग होणार आहे.

दलदल : बॉलिवूड अभिनेत्री भूमी पेडणेकर नवीन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'दलदल'सह पडद्यावर येत आहे. अमृत ​​राज गुप्ता दिग्दर्शित वेब सीरीजमध्ये ट्रेलरनं प्रेक्षकांच्या घाबरवून सोडलं आहे. 30 जानेवारी रोजी तो प्राइम व्हिडिओवर पाहता येईल.

साऊथ चित्रपटांचा ओटीटी रिलीज

सिराई : साऊथ चित्रपटसृष्टीतील गुन्हेगारी आणि कोर्टरूम ड्रामा असलेला तमिळ चित्रपट 'सिराई' आज, 23 जानेवारी रोजी झी5वर देखील पाहता येईल. या चित्रपटाची कहाणी 2000 च्या आसपास घडलेली आहे, ज्यामध्ये विक्रम प्रभू मुख्य भूमिकेत आहेत. ही कथा एका खून प्रकरणात अडकलेल्या एका निष्पाप माणसाभोवती फिरते.

मार्क : कन्नड सुपरस्टार किच्चा सुदीपचा हाय-ऑक्टेन थ्रिलर चित्रपट 23 जानेवारीपासून जिओस्टारवर देखील प्रदर्शित होत आहे. विजय कार्तिकेय दिग्दर्शित हा चित्रपट एका माजी गुप्तहेराची कथा सांगतो, जो जुने कर्ज फेडण्यासाठी हिंसाचाराच्या जगात जातो. हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी सिंडिकेटचे काळे सत्य उघड करतो, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अ‍ॅक्शन सीन आहेत.

चिकातिलो : शोभिता धुलिपाला, विश्वदेव राजकोंडा, चैतन्य विशालक्ष्मी आणि ईशा चावला अभिनीत या क्राईम थ्रिलरमध्ये, शोभिता धुलिपाला संध्याची भूमिका साकारते, जी एक माजी क्रिमिनोलॉजी पदवीधर आहे आणि आता खऱ्या घटनांवर आधारित क्राईम पॉडकास्ट चालवते. हे तेलुगू ड्रामा 23 जानेवारीपासून प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम केले जाऊ शकते.

45 : शिवराजकुमार, उपेंद्र आणि राज बी. शेट्टी अभिनीत कन्नड नाटक '45', 23 जानेवारीपासून ओटीटी प्लॅटफॉर्म झी5वर देखील स्ट्रीम होत आहे. कन्नड चित्रपट '45'ची कथा मृत्यू, कर्म आणि आत्म्याच्या प्रवासावर आधारित आहे, जी गरुड पुराणातील संकल्पनांनी प्रेरित आहे, ज्यामध्ये मुख्य पात्र विनय (राज बी शेट्टी) ला यमराज (उपेंद्र) '45' दिवसांत मरण्याचा शाप देतो आणि शिवराजकुमार एका मार्गदर्शकाची भूमिका साकारतो, जो त्याला जीवन आणि मृत्यूमधील रहस्ये आणि आध्यात्मिक आव्हानांना तोंड देण्यास मदत करतो.

