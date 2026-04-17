ETV Bharat / entertainment

एप्रिल महिन्याच्या मध्यावर ओटीटीवर प्रदर्शित होणार वेब सीरीज आणि चित्रपटांची यादी येथे पाहा...

हा शुक्रवारी सिनेप्रेमींसाठी मजेदार असणार आहे. ओटीटीवर ड्रामा, रोमान्स आणि अ‍ॅक्शन आता प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. चला तर मग, एक नजर टाकूया.

assi and matka king
'अस्सी' आणि 'मटका किंग' (पोस्टर्स)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 17, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: या आठवड्यात, प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर विविध प्रकारचे नवीन चित्रपट आणि वेब सीरीज प्रदर्शित होणार आहेत. नेटफ्लिक्स आणि ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओसारख्या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर कौटुंबिक ड्रामा, कोर्टरूम थ्रिलर्सपासून ते कोरियन रोमान्सपर्यंत सर्व काही पाहायला मिळेल. या सर्व प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांमधून तुम्ही तुमच्या आवडीचा कोणताही चित्रपट किंवा वेब सीरीज पाहणार, यामधून तुम्ही निवड करा.

अस्सी

स्ट्रीमिंगची तारीख: 17 एप्रिल

ओटीटी प्लॅटफॉर्म: ZEE5

थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर, तापसी पन्नूचा 'अस्सी' चित्रपट आता ओटीटीवर आला आहे. या चित्रपटात तापसीनं रावी नावाच्या वकिलाची भूमिका साकारली आहे. अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित हा कोर्टरूम ड्रामा, दिल्लीतील शाळेत शिक्षिका असलेल्या परिमा नावाच्या बलात्कार पीडितेची कथा सांगतो. हा चित्रपट मानसिक आघात आणि व्यवस्थेतील अन्याय दर्शवतो. या दोन महिला एका भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध एक कठीण कायदेशीर लढाई लढतात.

मटका किंग

स्ट्रीमिंगची तारीख: 17 एप्रिल

ओटीटी प्लॅटफॉर्म: अ‍ॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ

हा क्राईम ड्रामा 1960च्या दशकातील मुंबईच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. विजय वर्मानं यात ब्रज भट्टीची भूमिका साकारली आहे, जो एक कापूस व्यापारी असून अवैध जुगाराचे रॅकेट सुरू करतो, ज्यामुळं तो एक गुन्हेगारी साम्राज्य स्थापन करतो आणि त्याला 'मटका' हे टोपणनाव मिळते.

दो दीवाने शहर में

स्ट्रीमिंगची तारीख: 17 एप्रिल

ओटीटी प्लॅटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

'दो दीवाने शहर में' हा एक रोमँटिक ड्रामा आहे, ज्यात सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर मुख्य भूमिकेत आहेत. ते अशा दोन व्यक्तींची भूमिका साकारतात, जे एक प्रेमसंबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असताना आंतरिक शंकांशी झगडतात. हा चित्रपट आधुनिक नातेसंबंधांच्या पद्धतींमधून लोक भावनिक असुरक्षितता कशी अनुभवतात, हे दाखवतो.

आशकाल आयिरम

स्ट्रीमिंगची तारीख: 17 एप्रिल

ओटीटी प्लॅटफॉर्म: झी5

जयराम आणि कालिदास अभिनीत मल्याळम कौटुंबिक कॉमेडी-ड्रामा, 'आशकाल आयिरम' 17 एप्रिलपासून झी5वर उपलब्ध आहे. हा चित्रपट वडील आणि मुलाच्या नात्याची कथा सांगतो. जीवनाकडे पाहण्याचे त्यांचे परस्परविरोधी दृष्टिकोन अनेक भावनिक क्षणांना जन्म देतात. ओटीटीवर प्रदर्शित होण्यापूर्वी, हा चित्रपट 6 फेब्रुवारी रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला होता. आशा शरथ आणि शरफ यू दीन यांनीही यात महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत.

वी आर ऑल ट्राइंग हियर

स्ट्रीमिंगची तारीख: 18 एप्रिल

ओटीटी प्लॅटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

'वी आर ऑल ट्राइंग हियर' हा एक नवीन कोरियन ड्रामा 18 एप्रिल रोजी नेटफ्लिक्सवर येत आहे. हा ड्रामा आत्मविश्वासाच्या अभावाशी झगडणाऱ्या एका महत्त्वाकांक्षी चित्रपट निर्मात्यावर आहे. याशिवाय दुसरीकडे लपलेल्या भावनिक जखमांशी सामना करणाऱ्या एका लाजाळू चित्रपट निर्मात्यावर केंद्रित असलेला 'वी आर ऑल ट्राइंग हियर'मध्ये प्रेक्षकांना खूप काही नवीन पाहायला मिळेल. दरम्यान जसजसे त्यांचे आयुष्य एकमेकांत गुंतत जाते, तसतसे ते हळूहळू एकमेकांना ते सावरण्यास मदत करतात.

स्ट्रेंजर थिंग्ज: टेल्स फ्रॉम '85

स्ट्रीमिंगची तारीख: 23 एप्रिल

ओटीटी प्लॅटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

एक मजेदार ड्रामा नेटफ्लिक्सवर येत आहे. 23 एप्रिल रोजी स्ट्रीम होणारी ही ॲनिमेटेड स्पिन-ऑफ, मूळ सीरीजमधील ओळखीच्या पात्रांसह हॉकिन्सच्या जगात परत येईल आणि नवीन धोके आणि रहस्ये सादर करेल.

उस्ताद भगत सिंग

स्ट्रीमिंगची तारीख: 16 एप्रिल

ओटीटी प्लॅटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

पवन कल्याणचा ॲक्शन-ड्रामा चित्रपट 16 एप्रिलपासून नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध आहे. हा तेलुगू चित्रपट भगत सिंग नावाच्या एका निर्भीड पोलीस अधिकाऱ्यावर आधारित आहे, जो भ्रष्टाचार आणि अन्यायाविरुद्ध लढतो आणि विशेषतः एका भ्रष्ट राजकारण्याला लक्ष्य करतो.

TAGGED:

OTT RELEASE
MOVIES AND SERIES LIST
OTT RELEASE THIS WEEKEND
ओटीटी
MATKA KING AND USTAAD BHAGAT SINGH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.