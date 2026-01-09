जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये होईल धमाकेदार चित्रपट आणि वेब सीरीज ओटीटीवर प्रसारित...
जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये असे काही चित्रपट आणि वेब सीरीज ओटीटीवर रिलीज होणार आहेत, ज्या खूप धमाकेदार असणार आहेत. आता याची यादी पाहा...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 9, 2026 at 5:19 PM IST
मुंबई - 2025मध्ये अनेक चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर रिलीज करण्यात आले. काहींनी चित्रपटांनी खूप कमाई केली, तर काही आपल्या बजेट इतके पैसेही देखील बॉक्स ऑफिसवरून कलेक्शन करू शकले नाहीत. आता 2026मध्ये जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात काही चित्रपट आणि सीरीज ओटीटीवर रिलीज होणार आहेत. आता प्रेक्षकांना रोमँटिक कॉमेडीपासून ते वास्तविक जीवनातील गुन्हेगारीपर्यंत विविध प्रकारचे गोष्टी पाहायला मिळेल. आम्ही तुम्हाला काही चित्रपटांची आणि वेब सीरीजची यादी देणार आहोत, यानंतर कुठली सीरीज आणि चित्रपट पाहायचा तुम्हाला आहे हे ठरवा. चला तर मग एक नजर टाकूया नवीन रिलीजवर.
दे दे प्यार दे 2 :
स्ट्रीमिंग: नेटफ्लिक्स
प्रदर्शनाची तारीख: 9 जानेवारी
कलाकार: अजय देवगण, आर माधवन, रकुल प्रीत सिंग आणि गौतमी कपूर
अंशुल शर्मा दिग्दर्शित 'दे दे प्यार दे 2' हा एक रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट आहे, जो 51 वर्षीय आशिष नावाच्या व्यक्तीच्या आयुष्याभोवती फिरते, जो आपल्यापेक्षा खूपच लहान असलेल्या गर्लफ्रेंड आयशाच्या कुटुंबाची लग्नासाठी परवानगी मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो. जेव्हा आयशाच्या पालकांना आशिषचे खरे वय कळते आणि ते या नात्याला मान्य करत नाही, ते विरोध करतात, यानंतर अडचणी सुरू होते. आयशाचे वडील गुपचूप तिच्या बालपणीच्या मित्राला, आदित्यला, तिच्या प्रेमात पाडण्यासाठी कामावर ठेवतात. 'दे दे प्यार दे'चा सीक्वेल असलेला हा चित्रपट लव रंजन आणि तरुण जैन यांनी लिहिला असून टी-सीरीज फिल्म्स आणि लव फिल्म्स त्यांनी निर्मिती केला आहे.
अखंडा 2: तांडव :
स्ट्रीमिंग: नेटफ्लिक्स
प्रदर्शनाची तारीख: 9 जानेवारी
कलाकार: नंदामुरी बालकृष्ण, संयुक्ता मेनन, आधी पिनिसेट्टी, हर्षाली मल्होत्रा
'अखंडा 2: तांडव' हा 2025चा एक भारतीय तेलुगू-भाषेतील कल्पनारम्य अॅक्शन थ्रिलर चित्रपट आहे, जो भारतावर नवीन संकट आल्यावर अखंडाच्या पुनरागमनाची कथा दाखवतो. भारतीय सैन्याकडून पराभव पत्करल्यानंतर, शत्रू महाकुंभ मेळ्यादरम्यान एका प्राणघातक विषाणूचा वापर करून भारतावर हल्ला करण्याची योजना आखतात. जननी नावाची एक शास्त्रज्ञ जीवनरक्षक लस तयार करतो, मात्र एक भ्रष्ट मंत्री तिचा गैरवापर करून इजा करण्याचा प्रयत्न करतो. जननीचे संरक्षण करण्यासाठी, वाईट शक्तींचा पराभव करण्यासाठी आणि हल्ला थांबवण्यासाठी अखंडाचे आगमन होते. मानवी शत्रू आणि अंधारमय शक्ती दोघांशीही लढून, तो राष्ट्राला वाचवतो आणि सामर्थ्य, विश्वास आणि एकतेद्वारे शांतता प्रस्थापित करतो. बोयापती श्रीनू यांनी लिहिलेल्या आणि दिग्दर्शित केलेल्या या चित्रपटात नंदामुरी बालकृष्ण दुहेरी भूमिकेत आहेत आणि हा 2021च्या 'अखंडा' चित्रपटाचा सीक्वेल आहे.
हनीमून से हत्या :
स्ट्रीमिंग: झी 5
प्रदर्शनाची तारीख: 9 जानेवारी
कलाकार: अनुरेखा भगत, सुष्मिता
क्राईम डॉक्यु-सीरीज, 'हनीमून से हत्या', अशा वास्तविक जीवनातील अस्वस्थ करणारा प्रकरणांबद्दल भाष्य करते, ज्यात पत्नींनी आपल्या पतींची हत्या केली. सनसनाटी बातम्यांच्या पलीकडे जाऊन, ही वेब सीरीज 'महिला हत्या का करतात?' या मोठ्या प्रश्नाचा शोध घेते. ही डॉक्यु-सीरीज मेघालय सोनम राजा रघुवंशी प्रकरण, मेरठ ब्लू ड्रम प्रकरण, भिवानी इन्फ्लुएन्सर प्रकरण, नालासोपारा टाइल (मुंबई टाइल) प्रकरण आणि दिल्ली इलेक्ट्रिक शॉक प्रकरणासह अनेक धक्कादायक प्रकरणांना पुन्हा उजाळा देते.
मास्क :
स्ट्रीमिंग: झी 5
प्रदर्शनाची तारीख: 9 जानेवारी
कलाकार: केविन, अँड्रिया जेरेमिया, अर्चना चंदोके, चार्ली, नेल्सन दिलीपकुमार
नवोदित विकर्णन अशोक यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केलेला 'मास्क' हा एक तमिळ-भाषेतील ॲक्शन थ्रिलर चित्रपट आहे, जो वेलू नावाच्या एका लोभी खाजगी गुप्तहेराची कथा सांगतो, जो आपल्याच ग्राहकांना फसवतो. दुसरीकडे, भूमी आहे, जी मुलांसाठी एक स्वयंसेवी संस्था चालवते, परंतु गुप्तपणे बेकायदेशीर कृत्ये करते. जेव्हा एक भ्रष्ट राजकारणी आपला काळा पैसा भूमीकडे लपवतो आणि तो एका मुखवटा घातलेल्या टोळीकडून चोरला जातो, तेव्हा ती वेलूला तो पैसा परत मिळवण्यासाठी भाग पाडते. वेलू त्या टोळीचा शोध घेत असताना, त्यांच्या हेतू आणि भूमीच्या खऱ्या ओळखीबद्दलची धक्कादायक सत्ये समोर येतात, ज्यामुळं सर्व काही बदलून जाते. या चित्रपटाची निर्मिती 'द शो मस्ट गो ऑन' आणि 'ब्लॅक मद्रास फिल्म्स' यांनी संयुक्तपणे केली आहे.
द पिट सीझन 2 :
स्ट्रीमिंग: एचबीओ मॅक्स
प्रदर्शनाची तारीख: सध्या स्ट्रीमिंग सुरू आहे
कलाकार: नोहा वाइल, कॅथरीन लनासा, शॉन हॅटोसी, पॅट्रिक बॉल, सेपिदेह मोआफी, लेटिशिया हॉलार्ड
'द पिट सीझन 2' ही आर स्कॉट जेमिल यांनी तयार केलेली आणि जॉन वेल्स आणि नोहा वाइल यांनी कार्यकारी निर्मिती केलेली एक अमेरिकन वैद्यकीय प्रक्रियात्मक नाट्य वेब सीरीज आहे. सीझन 1नंतर दहा महिन्यांनी सुरू होणाऱ्या 'द पिट सीझन 2' मध्ये पिट्सबर्ग ट्रॉमा मेडिकल सेंटरमधील डॉक्टर आणि परिचारिकांची कहाणी दाखवण्यात आली आहे. डॉ. मायकल 'रॉबी' रॉबिनाव्हिच यांच्या नेतृत्वाखालील ही टीम, जुलैच्या वीकेंडमध्ये कठीण वैद्यकीय प्रकरणे आणि वैयक्तिक संघर्षांना सामोरे जाते.
फ्रीडम ॲट मिडनाईट सीझन 2 :
प्रसारण: सोनीलिव्ह
प्रदर्शनाची तारीख: 9 जानेवारी
कलाकार: चिराग व्होरा, सिद्धांत गुप्ता, राजेंद्र चावला, ल्यूक मॅकगिबनी
निखिल अडवाणी यांनी निर्मित केलेली 'फ्रीडम ॲट मिडनाईट सीझन 2' वेब सीरीज 1947 मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या कठीण काळावर आधारित आहे. ही वेब सीरीज फाळणीचे दुःख, निर्वासितांचे संकट आणि नवीन राष्ट्र उभारताना आलेल्या खडतर आव्हानांचे चित्रण करते. यात नेहरू आणि गांधींसारख्या नेत्यांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या क्षणांवरही प्रकाश टाकला आहे, ज्यामुळं त्यांचे वैयक्तिक संघर्ष आणि राजकीय निर्णयांनी देशाला कसा आकार दिला हे दिसून येते.
द नाईट मॅनेजर सीझन 2 :
प्रसारण: ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ
प्रदर्शनाची तारीख: 11 जानेवारी
कलाकार: टॉम हिडलस्टन, ऑलिव्हिया कोलमॅन, ॲलिस्टर पेट्री, मायकल नार्डोन
डेव्हिड फार यांनी निर्मित केलेल्या 'द नाईट मॅनेजर सीझन 2'मध्ये जोनाथन पाइन कैरोमधील एका हॉटेलमध्ये नाईट मॅनेजर परत येतो. एका देशाला हानी पोहोचवू शकणारी योजना थांबवण्यासाठी आणि बेकायदेशीर शस्त्र व्यापारात गुप्तपणे प्रवेश करण्यासाठी त्याला एका धोकादायक मोहिमेत ओढले जाते. नवीन सीझनमध्ये भरपूर ॲक्शन, रहस्य आणि अनपेक्षित वळणे आहेत, जे प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतील.