ऑस्कर 2026 विजेत्यांच्या यादीत भारतीय चित्रपटांच्या हात लागली निराशा, पाहा संपूर्ण यादी...
ऑस्कर 2026 विजेत्यांची संपूर्ण यादी समोर आली आहे. आता कुठल्या चित्रपटांनी शर्यतीत एक पाऊल पुढे नेले याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
मुंबई - यावर्षीचे ऑस्कर बहुप्रतीक्षित नामांकने जाहीर करण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये गेल्या 12 महिन्यांतील चित्रपट उद्योगातील सर्वोत्तम कलाकार आणि चित्रपटांची निवड केली जाते. दरम्यान 98व्या अकादमी पुरस्कार सोहळ्यामध्ये भारताच्या हातामध्ये पुन्हा एकदा निराशा लागली आहे. 'होमबाऊंड' हा चित्रपट ऑस्करच्या रेसमधून बाहेर पडला आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन नीरज घायवान यांनी केलं आहे. याशिवाय याचे निर्माते करण जोहर आहे. या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत ईशान खट्टर आणि विशाल जेठवा यांनी काम केलंय. दरम्यान भारतीय चित्रपटामध्ये 'होमबाउंड'शिवाय 'कांतारा: चॅप्टर 1', 'तन्वी द ग्रेट', 'महावतार नरसिंह', आणि 'टूरिस्ट फॅमिली' यांचा समावेश होता. 2026च्या ऑस्कर पुरस्कारांसाठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका सर्वोत्कृष्ट चित्रपट श्रेणी नामांकन शर्यतीतून बाहेर पडल्यानंतर अनेकजण नाराज झाले आहेत.
Going global with this year's nominees for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/NaKlw64YgR— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
प्रबळ दावेदारी : भारतीय प्रेक्षकांचं सर्वाधिक लक्ष 'सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म' श्रेणीवर होतं. भारताची अधिकृत प्रवेशिका 'होमबाऊंड' ही अंतिम नामांकनासाठी एक प्रबळ दावेदार मानली जात होती. दरम्यान ऑस्कर 15 मार्च रोजी होणार आहे. तसंच प्रतिष्ठित पुरस्काराची नामांकनं गुरुवारी 22 जानेवारी रोजी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता जाहीर करण्यात आली. 98व्या अकादमी पुरस्कारांची घोषणा Oscar.com आणि Oscar.org वर थेट प्रक्षेपित केली गेली. हा कार्यक्रम फेसबुक, यूट्यूब आणि इंस्टाग्रामवर देखील प्रसारित करण्यात आला होता. आता कुठल्या चित्रपटांनी ऑस्करच्या शर्यतीमध्ये आपली जागा पक्की केली आहे, याबद्दल पाहूयात.
नामांकनांची यादी जाहीर झाली आहे ती खालील प्रमाणे...
सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
- बुगोनिया
- एफ१
- फ्रँकेन्स्टाईन
- हॅमनेट
- मार्टी सुप्रीम
- वन बॅटल आफ्टर अनदर
- द सीक्रेट एजंट
- सेंटिमेंटल व्हॅल्यू
- सिन्सर्स
- ट्रेन ड्रीम्स
सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक
- पॉल थॉमस एंडरसन , वन बॅटल आफ्टर अनदर
- रयान कूगलर, सिनर्स
- जोश सफ्डी, मार्टी सुप्रीम
- जोआकिम ट्रायर, सेंटीमेंटल वैल्यू
- क्लोई झाओ, हॅमनेट
सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री
- जेसी बकले, हॅमनेट
- रोज बायरन, इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू
- केट हडसन, सॉन्ग संग ब्लू
- रेनेट रीन्सवे, सेंटीमेंटल वैल्यू
- एम्मा स्टोन, बुगोनिया
सर्वोत्कृष्ट अभिनेता
- टिमोथी चालमेट, मार्टी सुप्रीम;
- लियोनार्डो डिकैप्रियो, वन बैटल आफ्टर अनदर
- एथन हॉक, ब्लू मून;
- माइकल बी. जॉर्डन, सिनर्स
- वॅगनर मौरा, द सीक्रेट एजेंट
सर्वोत्कृष्ट छायांकन
- फ्रँकेन्स्टाईन
- मार्टी सुप्रीम
- वन बॅटल आफ्टर अनदर
- सिनर्स
- ट्रेन्स ड्रीम्स
सर्वोत्तम दृश्य प्रभाव
- अवतार: फायर एंड ऐश
- एफ1
- जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ
- द लॉस्ट बस
- सिनर्स
सर्वोत्तम ध्वनी
- F1
- फ्रेंकस्टीन
- वन बॅटल आफ्टर अनदर
- सिनर्स
- सिरात
सर्वोत्तम संपादन
- एफ1
- मार्टी सुप्रीम
- वन बॅटल आफ्टर अनदर
- सेंटीमेंटल वैल्यू
- सिनर्स
सर्वोत्कृष्ट उत्पादन डिझाइन
- फ्रेंकस्टीन
- हैमनेट
- मार्टी सुप्रीम
- एक के बाद एक लड़ाई
- सिनर्स
सर्वोत्कृष्ट अॅनिमेटेड फीचर
- आर्को
- एलियो
- के-पॉप डेमन हंटर्स
- लिटिल एमिली या रेन का किरदार
- ज़ूटोपिया 2
सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय वैशिष्ट्य
- द सीक्रेट एजंट, ब्राझील
- इट वाज़ जस्ट एन एक्सीडेंट (फ्रांस) ,
- सेंटीमेंटल वैल्यू (नॉर्वे)
- सिरात, स्पेन
- द व्हॉइस ऑफ हिंद रजब , ट्युनिशिया
सर्वोत्कृष्ट माहितीपट
- अलाबामा सॉल्यूशन,
- कम सी मी इन द गुड लाइट,
- कटिंग थ्रू रॉक्स,
- मिस्टर नोबडी, अगेंस्ट पुतिन,
- द परफेक्ट नेबर
सर्वोत्कृष्ट मूळ गाणे
- “डियर मी,” डायन वॉरेन: रिलेंटलेस
- “गोल्डन,” केपॉप डेमन हंटर्स
- “आय लायड टू यू,” सिन्सर्स
- “स्वीट ड्रीम्स ऑफ जॉय,” व्हिवा व्हर्डी
- “ट्रेन ड्रीम्स,” ट्रेन ड्रीम्स
सर्वोत्कृष्ट पोशाख डिझाइन
- अवतार: फायर आणि अॅश
- फ्रँकेन्स्टाईन
- हॅमनेट
- सिन्सर्स
सर्वोत्तम कास्टिंग
- हॅमनेट
- मार्टी सुप्रीम
- द सीक्रेट एजंट
- सिन्सर्स
सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता
- बेनिसियो डेल टोरो, वन बॅटल आफ्टर अनदर;
- जैकब एलोर्डी, फ्रेंकस्टीन;
- डेलरोय लिंडो, सिनर्स;
- शॉन पेन, वन बैटल आफ्टर अनदर;
- स्टेलन स्कार्सगार्ड, सेंटीमेंटल वैल्यू
सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री
- एले फैनिंग, सेंटीमेंटल वैल्यू
- इंगा इब्सडॉटर लिलियास, सेंटीमेंटल वैल्यू
- एमी मैडिगन, वेपन्स
- वुन्मी मोसाकू, सिनर्स
- तेयाना टेलर, वन बॅटल आफ्टर अदर
सर्वोत्तम केस आणि मेकअप
- फ्रेंकस्टीन,
- कोकुहो
- सिनर्स,
- द स्मैशिंग मशीन,
- द अगली स्टेपसिस्टर
सर्वोत्कृष्ट मूळ स्कोअर
- बुगोनिया
- फ्रेंकस्टीन
- हॅमनेट
- वन बॅटल आफ्टर अदर
- सिनर्स
सर्वोत्कृष्ट रूपांतरित पटकथा
- बुगोनिया
- फ्रेंकस्टीन
- हॅमनेट
- वन बॅटल आफ्टर अदर
- ट्रेन्स ड्रीम्स
सर्वोत्कृष्ट मूळ पटकथा
- ब्लू मून
- इट वाज़ जस्ट एन एक्सीडेंट
- मार्टी सुप्रीम
- सेंटीमेंटल वैल्यू
- सिनर्स
लाईव्ह अॅक्शन शॉर्ट
- बुचर्स स्टेन
- मेयर लेविंसन-ब्लाउंट और ओरॉन कैस्पी
- 'अ फ्रेंड ऑफ डोरोथी'
- “द सिंगर्स”
- ली नाइट और जेम्स डीन
अॅनिमेटेड लघुपट
- “बटरफ्लाय”
- फॉरएव्हर ग्रीन
- द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स
- रिटायरमेंट प्लॅन
- द थ्री सिस्टर्स
सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्तचित्रपट
- ऑल द एम्प्टी रूम्स
- आर्म्ड ओनली विद ए कैमरा: द लाइफ एंड डेथ ओर ब्रेंट रिनॉड
- चिल्ड्रन नो मोर: वर एंड आर गोन
- द डेविल इज बिजी
- परफेक्टली ए स्ट्रेंजनेस
