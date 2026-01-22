Oscars 2026 nomination : भारताच्या आशा 'होमबाउंड' चित्रपटावर, कधी कुठे पाहात येईल नामांकन जाणून घ्या...
2026च्या ऑस्कर नामांकनांबद्दल अनेकजण उत्सुक आहेत. हा कार्यक्रम मार्च 15 रोजी होणार आहे. त्यापूर्वी आता अंतिम नामांकन 22 जानेवारी रोजी जाहीर होणार आहे.
Published : January 22, 2026 at 12:21 PM IST
मुंबई : अकादमी पुरस्कार 2026ची नामांकने जाहीर होणार असल्यानं प्रतीक्षा जवळपास संपली आहे. विक्रमी नामांकनांचे लक्ष्य ठेवणाऱ्या हॉलिवूडच्या सर्वात मोठ्या चित्रपटांपासून ते सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी लढणाऱ्या भारताच्या 'होमबाउंड'पर्यंत, ऑस्करची चर्चा शिगेला पोहोचली आहे. 2026च्या ऑस्कर नामांकनांबद्दल उत्सुकता अनेकांना आहे. यावेळी भारतातून आणखी काही चित्रपट ऑस्करच्या शर्यतीत आहेत, ज्यांची नावे 'दशवतार', 'तन्वी द ग्रेट', 'महावतार नरसिंह' आणि 'कांतारा चॅप्टर 1' आहेत. आता हे चित्रपट देखील शर्यतीमध्ये असणाऱ्या, चित्रपटांना चांगलीच टक्कर देईल. दरम्यान 'दशवतार' हा चित्रपट मराठी आहे. याशिवाय 'वन बॅटल आफ्टर अनदर' चित्रपट प्रमुख श्रेणींमध्ये वर्चस्व गाजवत आहे. हा चित्रपट निर्माता पॉल थॉमस अँडरसन यांचा असून या वर्षीच्या सर्वात प्रबळ दावेदारांपैकी एक मानला जात आहे.
भारताचे लक्ष 'होमबाउंड'वर : भारतीय प्रेक्षकांचे सर्वाधिक लक्ष 'सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म' श्रेणीवर आहे. नीरज घेवान दिग्दर्शित भारताची अधिकृत प्रवेशिका 'होमबाउंड' ही अंतिम नामांकनासाठी एक प्रबळ दावेदार मानली जात आहे. ही श्रेणी अत्यंत स्पर्धात्मक आहे आणि शेवटच्या क्षणी आश्चर्यांसाठी ओळखली जाईल.
सुरुवातीच्या पसंतीच्या चित्रपटांमध्ये यांचा समावेश आहे
- सेंटिमेंटल व्हॅल्यू (नॉर्वे)
- द सिक्रेट एजंट (ब्राझील)
- इट वॉज जस्ट ॲन ॲक्सिडेंट (फ्रान्स)
- सिरात (स्पेन)
ऑस्कर नामांकनांमध्ये स्थान मिळवण्याची शक्यता असलेले इतर चित्रपट
- हॅमनेट (क्लो झाओ)
- फ्रँकेनस्टाईन (गिलेर्मो डेल टोरो)
- मार्टी सुप्रीम (जॉश सफ्डी)
- विक्ड: फॉर गुड (जॉन एम. चू)
- 'दशवतार ' (सुबोध खानोलकर)
- ट्रेन ड्रीम्स (क्लिंट बेंटले)
- कांतारा: चॅप्टर 1 (ऋषभ शेट्टी)
- महावतार नरसिंह (अश्विन कुमार)
- तन्वी द ग्रेट (अनुपम खेर)
दुहेरी-अंकी नामांकनांसाठी चर्चेत असलेले शीर्ष चित्रपट
- सिनर्स - 14 नामांकने
- वन बॅटल आफ्टर अनदर - 13 नामांकने
- फ्रँकेनस्टाइन - 11 नामांकने
- मार्टी सुप्रीम - 11 नामांकने
- हॅमनेट - 10 नामांकने
या श्रेणींमध्ये पाहायला मिळेल लढत
- सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
- सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक (पॉल थॉमस अँडरसन)
- सर्वोत्कृष्ट अभिनेता
- सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री
- सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता
- सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री
- सर्वोत्कृष्ट रूपांतरित पटकथा
- सर्वोत्कृष्ट कास्टिंग
- सर्वोत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफी
- सर्वोत्कृष्ट चित्रपट संपादन
- सर्वोत्कृष्ट मेकअप आणि हेअरस्टायलिंग
- सर्वोत्कृष्ट संगीत
- सर्वोत्कृष्ट ध्वनी
सर्वोत्कृष्ट अभिनयसाठी नामांकने
- लिओनार्डो डिकॅप्रियो
- चेस इन्फिनिटी
- शॉन पेन
- बेनिसीओ डेल टोरो
- टेयाना टेलर
या स्टार्सनं यापूर्वी गोल्डन ग्लोबमधील मोठ्या विजयांसह प्रमुख पुरस्कार आधीच जिंकले आहेत. ऑस्करमध्ये, ते अभिनयाच्या चारही श्रेणींमध्ये नामांकने मिळवू शकतात.
भारतात नामांकने कधी आणि कुठे पाहायची? : ऑस्कर 15 मार्च रोजी होणार आहे. या प्रतिष्ठित पुरस्काराची नामांकने गुरुवारी 22 जानेवारी रोजी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता जाहीर केली जातील. 98व्या अकादमी पुरस्कारांची घोषणा थेट पाहता येईल. नामांकने अधिकृत अकादमी पुरस्कार वेबसाइट, Oscar.com आणि Oscar.org वर थेट प्रक्षेपित केली जाणार आहे. हा कार्यक्रम फेसबुक, यूट्यूब आणि इंस्टाग्रामवर देखील प्रसारित केला जाईल. भारतीय प्रेक्षक गुरुवारी संध्याकाळी 7 वाजता नामांकन घोषणेचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकेल.
ऑस्कर 2026 नामांकन: तारीख आणि वेळ
- नामांकने गुरुवार, 22 जानेवारी, 2026 रोजी जाहीर केली जातील.
- यूएसए: सकाळी 8:30 EST / सकाळी 5:30 PST
- भारत: संध्याकाळी 6:30 IST
ऑस्कर 2026 नामांकन: थेट प्रक्षेपण कुठे पाहावे
- एबीसीचा 'गुड मॉर्निंग अमेरिका'
- स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म: हुलू, डिस्ने+, एबीसी न्यूज लाइव्ह
- Oscar.com आणि Oscar.org वर मोफत स्ट्रीमिंग
- YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, आणि X वरील अधिकृत अकादमी सोशल मीडिया पेजेस.
