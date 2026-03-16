ETV Bharat / entertainment

ऑस्करच्या 'इन मेमोरियम' सेगमेंटमध्ये धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली वाहिली नाही, ऑनलाइन यादीत अभिनेत्याचं नाव समाविष्ट....

धर्मेंद्र यांना ऑस्करच्या 'इन मेमोरियम' सेगमेंटमध्ये श्रद्धांजली वाहिली नसल्यानं भारतीय चाहते नाराज झाले. ऑस्करमध्ये ऑनलाइन यादीत अभिनेत्याचं नाव समाविष्ट करण्यात आलंय.

ऑस्कर 2026 (Photo - ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 16, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील धर्मेंद्र आणि मनोज कुमार यांची ओळख जगभरात आहे. या दोन्ही स्टार्सनं जागतिक चित्रपटसृष्टीवर आपली अमिट छाप सोडली आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील महत्त्वपूर्ण योगदान त्यांनी दिलं असून त्यांचा चाहतावर्ग देखील खूप मोठा आहे. दरम्यान काही तासापूर्वी थेट ऑस्करच्या प्रक्षेपणादरम्यान धर्मेंद्र आणि मनोज कुमार यांना 'इन मेमोरियम' सेगमेंट वगळल्यात आलं होतं.

'या' तिन्ही सुपरस्टार्सला श्रद्धांजली वाहण्यात आली नाही : या कार्यक्रमदरम्यान या दोन सुपरस्टार्सला श्रद्धांजली वाहण्यात आली नाही. या सोहळ्यात निधन पावलेल्या हॉलिवूड दिग्गजांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली होती, ज्यामध्ये रॉबर्ट रेडफोर्ड, रॉबर्ट डुव्हॉल आणि डायन कीटन यांचा समावेश होता. दरम्यान अभिनेत्यापासून दिग्दर्शक बनलेले रॉब रायनर आणि त्यांची पत्नी आणि निर्माती मिशेल रायनर—यांचं डिसेंबर महिन्यात निधन झाले, त्यांना त्यांचे जवळचे मित्र बिली क्रिस्टल यांनी अत्यंत भावपूर्ण निरोप दिला. यावेळी क्रिस्टल यांनी रॉब रायनर यांच्या काही सर्वोत्तम कलाकृतींचा विशेष परिचय करून दिला.

अधिकृत 'इन मेमोरियम' यादी : या सोहळ्यादरम्यान रॅचेल मॅकअ‍ॅडम्स हिनं डायन कीटन आणि तिची सहकारी कॅनेडियन अभिनेत्री कॅथरीन ओ'हारा यांना आदरांजली वाहिली. बार्बरा स्ट्रीसँड यांनीही रॉबर्ट रेडफोर्ड यांच्या गौरवार्थ भाषण केले. याशिवाय रेडफोर्ड यांच्याबरोबर त्यांनीच भूमिका केलेल्या 'द वे वी वर' (The Way We Were) या त्याच नावाच्या चित्रपटातील गीताचे एक अत्यंत भावस्पर्शी सादरीकरणही केले. तसेच ऑस्करच्या निर्मात्यांनी या वर्षी 'इन मेमोरियम' सेगमेंटचा कालावधी वाढवला जाईल, असे संकेत दिले होते. 'द हॉलिवूड रिपोर्टर'ला दिलेल्या एका मुलाखतीत निर्माती केटी मुलन यांनी म्हटलं होतं "हे वर्ष कल्पनेपलीकडे कठीण राहिले आहे, ज्यामध्ये आपण चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गज आणि महान व्यक्तींना गमावले आहे. त्यामुळं, होय, आम्ही 'इन मेमोरियम' सेगमेंटचा विस्तार करणार आहोत, कारण या वर्षी आपण ज्या व्यक्तींना गमावले आहे, त्यांना साजेसी अशी श्रद्धांजली अर्पण करणे आम्हाला अत्यंत महत्त्वाचे वाटते." या कार्यक्रमात 98व्या आवृत्तीचे सूत्रसंचालन कोनन ओ'ब्रायन यांनी सलग दुसऱ्या वर्षी केले. 'इन मेमोरियम' (स्मृती-वंदन) विभागात, अकादमीनं गेल्या वर्षभरात चित्रपटसृष्टीनं गमावलेल्या व्यक्तींचा सन्मान केला. गेल्या वर्षी निधन झालेले दिग्गज भारतीय अभिनेते धर्मेंद्र यांचे नाव दूरचित्रवाणीवरील श्रद्धांजली कार्यक्रमातून वगळण्यात आले होते, मात्र, ऑस्करच्या अधिकृत 'इन मेमोरियम' ऑनलाइन यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

TAGGED:

DHARMENDRA ON IN MEMORIAM LIST
OSCARS CEREMONY
MEMORIAM LIST
धर्मेंद्र
OSCARS 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.