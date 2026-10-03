ऑस्करसाठी नामांकन मिळालेल्या 'गोंधळ' चित्रपटाचं 6 शहरांमध्ये विशेष स्क्रिनिंग होईल...
ऑस्करसाठी नामांकन मिळवणारा 'गोंधळ' हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटाचं आता 6 शहरांमध्ये विशेष स्क्रिनिंग होत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 5:07 PM IST
हैदराबाद : मराठी चित्रपट 'गोंधळ' सध्या चर्चेत आहे. भारतानं 2027च्या ऑस्करसाठी या चित्रपटाची निवड केली आहे. दरम्यान, चित्रपटाच्या जगभरातील प्रदर्शनापूर्वी, निर्मात्यांनी भारतातील निवडक चित्रपटगृहांमध्ये विशेष सशुल्क प्रिव्ह्यू स्क्रीनिंगबद्दल घोषणा केली आहे. आता प्रेक्षकांना 'गोंधळ' जगभरातील प्रदर्शनापूर्वी विशेष स्क्रीनिंगद्वारे पाहता येईल. निर्मात्यांनी याची अधिकृत घोषणा केली आहे. निर्मात्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, हा चित्रपट सहा शहरांमध्ये प्रदर्शित केला जाणार आहे.
'गोंधळ'चं होणार स्क्रीनिंग : दरम्यान या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'जगभरातील प्रदर्शनापूर्वी, 91व्या अकादमी पुरस्कारांसाठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका असलेला 'गोंधळ' हा चित्रपट 10 ऑक्टोबरपासून निवडक शहरांमध्ये आणि चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपटप्रेमींसाठी विशेष सशुल्क प्रिव्ह्यू घेऊन येत आहे. हा मराठी सायकॉलॉजिकल थ्रिलर संस्कृतीत रुजलेला असून मानवी मनाच्या गुंतागुंतीचा शोध घेतो.' संतोष दावखर दिग्दर्शित या चित्रपट मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई आणि बंगळूरु येथे हिंदी, मराठी, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम आणि कन्नड भाषांमध्ये पाहाता येईल.
91 अकादमी पुरस्कार : दरम्यान 'गोंधळ' या चित्रपट 2027च्या अकादमी पुरस्कारांसाठी भारताकडून जात आहे. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियानं 18 सप्टेंबर रोजी या चित्रपटाला निवडण्यात आलं अशी घोषणा केली होती. 'गोंधळ' हा महाराष्ट्राच्या पारंपरिक परंपरेवर आधारित चित्रपट आहे. या चित्रपटामध्ये एका नवविवाहित जोडप्याच्या आयुष्यातील एका रात्रीची कहाणी दाखविण्यात आली आहे. दरम्यान 91 अकादमी पुरस्कार 14 मार्च रोजी होणार आहे. तसेच नामांकने 21 जानेवारी 2027 रोजी जाहीर केले जाणार आहे.
दिग्दर्शक आणि निर्माता संतोष दावखर यांनी व्यक्त केल्या भावना : तसेच या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि निर्माता संतोष दावखर यांनी सांगितलं की, "आम्हाला खात्री होती की 'गोंधळ'च्या संपूर्ण टीमनं एक उत्तम चित्रपट बनवला आहे. आम्ही गेल्या वर्षभरापासून त्याची तयारी करत होतो. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत ऑस्करपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार होतो. जेव्हा तुम्ही ऑस्कर मतदारांसमोर जाता, तेव्हा तुम्ही तुमच्या देशाचे प्रतिनिधित्व करत असता. आमच्या 'टीम गोंधळ'साठी आणि एक दिग्दर्शक म्हणून माझ्यासाठी ही एक मोठी जबाबदारी आहे." या मराठी चित्रपटात सुरेश विश्वकर्मा, कैलाश वाघमारे आणि माधवी जुवेकर हे कलाकार आहेत. दवाखर फिल्म्सच्या बॅनरखाली दीक्षा दवाखर यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे.