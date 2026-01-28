सारा अली खानबरोबरच्या वादावर ओरीनं अखेर मौन सोडला, अमृता सिंगवर झाले आरोप
सारा अली खान आणि ओरहान अवत्रामणी उर्फ ओरीचा वाद हा आता खूप वाढला आहे. याप्रकरणी आता ओरीनं काही गोष्टी समोर आणल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 28, 2026 at 12:26 PM IST
मुंबई - इन्फ्लुएंसर आणि सोशल मीडिया पर्सनॅलिटी ओरहान अवत्रामणी उर्फ ओरी हा सध्या खूप चर्चेत आहे. त्यानं अलीकडेच त्याची मैत्रिण सारा अली खान आणि इब्राहिम अली खान यांच्याबद्दल काही गोष्टी उघड केल्या होत्या. नुकत्याचं दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ओरीनं या वादाच्या मुद्द्यावर गोष्टी शेअर केल्या. अलीकडेच्या मुलाखतीत, ओरीनं या वादाबद्दल उघडपणं सांगितलं की, जर सारा आणि इब्राहिमची आई अमृता सिंग यांनी माफी मागितली तर तो भूतकाळ मागे सोडून देण्याचा विचार करू शकतो. त्यानं स्पष्टपणे सांगितलं की, सध्या त्यांच्या नात्याला सामान्य मानणे त्याच्यासाठी शक्य नाही. सारा अली खानला अनफॉलो करण्याबद्दल ओरीनं लिहिलं होतं, 'मी काही काळापूर्वी साराला अनफॉलो केलं होतं आणि मी गेल्या अनेक वर्षांपासून इब्राहिमला फॉलो केलेले नाही. साराशी मैत्री करण्याचे नाटक करणे, म्हणजे तिच्या ट्रॉमाशी नाटक करणे आहे , जे तिच्या आईनं मला दिला आहे आणि आता मी असं नाही करू शकत.'
सारा अली खानबद्दल ओरीनं केला खुलासा : यानंतर कथित वादाबद्दल अधिक तपशीलवार विचारले असता, ओरीनं यावर काही विधान करण्यास नकार दिला. अलीकडेच ओरीनं सारा अली खानच्या कारकिर्दीबद्दल एक मजेदार पद्धतीनं विधान केलं होतं. त्यानंतर त्याला हे वाटलं हे विधान करणं चुकचे नाही. त्यानं पुढं सांगितलं की, 'मी तिच्या कारकिर्दीबद्दल फक्त एक छोटीसा विनोद केला. संपूर्ण इंटरनेट नेहमीच साराच्या चित्रपटांची खिल्ली उडवते.' लोक माझ्या बेरोजगारीचीही थट्टा करतात. ही काही मोठी गोष्ट नाही.' याशिवाय ओरीनं हे देखील स्पष्ट केलं आहे की, त्याचे सारा आणि इब्राहिमबरोबर मतभेद आहेत. त्यानं पुढं सांगितलं की, 'नाते सुधारण्याचा अजूनही एक मार्ग आहे, जर अमृता सिंगनं माफी मागितली तर कदाचित मी भविष्यात ते विसरून जाण्याचा विचार करू शकतो.' या प्रकरणी अमृता सिंग, सारा अली खान आणि इब्राहिम अली खान यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला होता. मात्र याप्रकरणी काहीही स्पष्ट झाले नाही.
ओरीनं केली टीका : तसेच एका रीलमध्ये, जेव्हा त्याला 'सर्वात वाईट नाव' विचारण्यात आली, तेव्हा स्क्रीनवर अमृता, सारा आणि पलक तिवारी ही नावे दिसली, याशिवाय टी-शर्टवर मायक्रो बिकिनी प्रिंटबद्दलच्या व्हिडिओमधील टिप्पण्यांवरून हे स्पष्ट झाले की, ओरी साराच्या कारकिर्दीवर टीका करत आहे. दरम्यान दोन वर्षांपूर्वी, रेडिटवर ओरी आणि पलक तिवारी यांच्यातील एक चॅट लिक झाली. यामध्ये पलकनं लिहिलं होतं, 'जर तुम्हाला साराच्या सन्मानासाठी माफी मागायची असेल तर माग, याविषयी मी तुझी माफी मागते.' यानंतर ओरीनं एक आक्षेपार्ह इमोजी पाठवला असा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर येथूनच संपूर्ण वाद निर्माण झाला. सध्या ओरी, सारा आणि इब्राहिम यांच्यातील वादाबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहेत.
