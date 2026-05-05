अभिनेता ओमकार गोवर्धन आणि अभिनेत्री अश्विनी कासार साकारणार प्रमुख भूमिका 'बाज्या बैज्या’ चित्रपटात!

मराठी चित्रपट 'बाज्या बैज्या'मध्ये ओमकार गोवर्धन आणि अभिनेत्री अश्विनी कासार हे दोन्ही कलाकार एकत्र झळकणार आहेत.

Published : May 5, 2026 at 4:18 PM IST

हैदराबाद : प्रादेशिक प्रश्नांवर आधारित मराठी चित्रपटांची पटकथा वास्तववादी आणि समाजाभिमुख असते. शेती, पाणीटंचाई, स्थलांतर, बेरोजगारी, तसेच ग्रामीण-शहरी दरी यांसारख्या मुद्द्यांवर हे चित्रपट भाष्य करतात. स्थानिक संस्कृती, बोलीभाषा आणि परंपरा यांचा प्रभावी वापर कथानक अधिक जिवंत करतो. अशा कथा केवळ मनोरंजन न देता प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडतात. आगामी मराठी चित्रपट 'बाज्या बैज्या' माणदेशातील संस्कृती आणि इतिहासावर प्रकाश टाकतो. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अभिषेक जावीर करत आहेत.

सत्य घटनांवर आधारित चित्रपट : हा चित्रपट स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सत्य घटनांवर आधारित असून, माणदेशातील कुकुडवाड-मायणी परिसरात गाजलेल्या बाज्या आणि बैजा या दोन शूर व्यक्तींच्या आयुष्याभोवती फिरते. गोफण नेमबाजीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या दोघांनी शेतकरी आणि सामान्य लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात लढा उभारला होता. इंग्रजांच्या सशस्त्र सैन्याशी त्यांनी धैर्यानं सामना करत आपल्या बुद्धिमत्तेनं आणि परिसराच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांचा वापर करून प्रतिकार केला. गावोगावी अत्याचार करणाऱ्या सावकारांनाही त्यांनी धडा शिकवला होता.

‘बाज्या बैज्या’ चित्रपटाबद्दल : चित्रपट, मालिका आणि नाटक या तिन्ही माध्यमांतून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारा ओमकार गोवर्धन आता नव्या भूमिकेसह मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करत आहे. ‘बाज्या बैज्या’ या वेगळ्या नावाच्या चित्रपटातून तो रसिकांच्या भेटीस येणार असून, त्याच्यासोबत अष्टपैलू अभिनेत्री अश्विनी कासारचीही महत्त्वाची भूमिका असेल. बोधी सिनेमा या बॅनरअंतर्गत साकारला जाणारा हा चित्रपट अभिषेक जावीर यांच्या कथानकावर आधारित आहे. संगीत आणि पार्श्वसंगीताची धुरा समाधान ऐवळे यांनी सांभाळली आहे. याआधी ‘फुला’ या वाघ्या-मुरळी परंपरेवर आधारित चित्रपटातून अभिषेक आणि समाधान यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. त्या चित्रपटाला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर ही जोडी नव्या जोमानं ‘बाज्या बैज्या’साठी सज्ज झाली आहे. या चित्रपटात ‘फुला’मधील मंजुशी खेत्री, आरोही गडदे, सनी कदम, सृष्टी जाधव आणि उमेश बोलके हे कलाकारदेखील झळकणार आहेत. संगीताच्या बाबतीत वेगळा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे समाधान ऐवळे यांनी सांगितले. लवकरच या चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू होणार आहे.

