गूढरहस्य, थरार आणि ॲक्शनची अनोखी किनार देणाऱ्या ‘देवघर ऑन रेंट’चा टीझर प्रेक्षकांच्या भेटीला
‘देवघर ऑन रेंट’ मराठी चित्रपटाचा टीझर हा रिलीज करण्यात आला आहे. या चित्रपटामध्ये रहस्य, थरार आणि ॲक्शन प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 3:46 PM IST
हैदराबाद : महाराष्ट्राच्या घराघरातलं देवघर म्हणजे केवळ पूजेसाठीची जागा नसते, ते श्रद्धेचं, आस्थेचं आणि सकारात्मक ऊर्जेचं केंद्र मानलं जातं. सुख-दुःखाच्या प्रत्येक क्षणी जिथे मनाला आधार मिळतो, अशा या देवघराभोवती अनेकांच्या भावविश्वातील असंख्य आठवणी जोडलेल्या असतात. याच परिचित आणि भावनिक संकल्पनेला गूढरहस्य, थरार आणि ॲक्शनची अनोखी किनार देणारा ‘देवघर ऑन रेंट’ हा आगामी मराठी चित्रपट आता प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेचा विषय ठरला आहे. वेगळ्या धाटणीच्या विषयामुळं चर्चेत असलेल्या ‘देवघर ऑन रेंट’ या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्यानं सिनेमाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. श्रद्धा, गूढता आणि थरार यांचा संगम साधणाऱ्या या टीझरमध्ये सुरुवातीपासूनच एक अस्वस्थ करणारे गूढ वातावरण अनुभवायला मिळते. एका मंदिरासदृश वास्तूपासून सुरू होणाऱ्या घटनांमधून हळूहळू रहस्याची गुंतागुंत वाढत जाते.
पोलिसांच्या तपासाची धावपळ, संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेली पात्रे, रक्तानं माखलेले शस्त्र, अनाकलनीय घटना आणि काही धक्कादायक दृश्यांची झलक या टीझरमध्ये पाहायला मिळते. त्यामुळं हा चित्रपट केवळ अध्यात्म किंवा श्रद्धेपुरता मर्यादित नसून त्यात रहस्य आणि दमदार ॲक्शनचा रोमांचक अनुभवही मिळणार असल्याचे संकेत देतो. काही व्यक्तिरेखांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला तणाव, भीती आणि भावनिक द्वंद्व कथानकातील गूढ अधिक गहिरे करते.
कसा आहे टीझर ? : ‘कर्म काहीही असो, सगळ्या वाटा देवाच्या दारात जातात’ या आशयपूर्ण विचाराभोवती चित्रपटाची कथा फिरत असल्याचं टीझरवरून जाणवते. विचार आणि अविचार यांच्या सीमारेषेवर घडणारी ही कथा नेमक्या कोणत्या रहस्याचा पर्दाफाश करणार, याचा अंदाज मात्र टीझरातून लागत नाही. त्यामुळं देव, श्रद्धा, कर्म आणि मानवी स्वभाव यांच्या भोवती विणलेले हे रहस्य पडद्यावर कसे उलगडणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आनंदी पिक्चर्स अमरावती प्रस्तुत आणि राधाकृष्ण प्रॉडक्शन निर्मित ‘देवघर ऑन रेंट’ या चित्रपटाची निर्मिती सचिन रोडे पाटील आणि पूनम चौधरी पाटील यांनी केली आहे. ‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स’ या बहुचर्चित आगामी मराठी चित्रपटाचे दिग्दर्शक स्वरूप सावंत यांनी या सिनेमाचे दिग्दर्शन केलं आहे. चित्रपटाची संकल्पना पूनम चौधरी पाटील यांची असून संजय नवगिरे यांनी कथा, पटकथा आणि संवादलेखन केलं आहे.
‘देवघर ऑन रेंट’ चित्रपटाबद्दल : चित्रपटात निखिल चव्हाण, अंकित मोहन, भाऊ कदम, शशांक शेंडे, अश्विनी चावरे, वैभव चव्हाण, सुरेश विश्वकर्मा, अनिल नागरकर, सिद्धेश्वर झाडबुके आणि गौतमी पाटील हे कलाकार विविध भूमिकांमधून दिसणार आहेत. याशिवाय ‘केजीएफ’फेम गरुडा राम आणि श्रवण राघवेंद्र हे दाक्षिणात्य कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. चित्रपटाच्या संगीताची धुरा एस. सागर आणि कबीर शाक्य यांनी सांभाळली असून, त्यांनी गीतांना सुमधुर संगीताची साथ दिली आहे. गूढरहस्य, अध्यात्म आणि ॲक्शनचा हा वेगळा मेळ ‘देवघर ऑन रेंट’मधून प्रेक्षकांसमोर येणार असून, 25 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रासह बेळगाव, हैदराबाद, इंदूर आणि बडोदा येथे चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे.