'उडता तीर'पासून 'लिटल थॉमस'पर्यंत 'हे' चित्रपट 23 ऑक्टोबरला चित्रपटगृहांमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, यादी पाहा...
उडता तीर'पासून 'लिटल थॉमस'पर्यंत काही चित्रपट 23 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये दाखल होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 5:48 PM IST
हैदराबाद : 23 ऑक्टोबर रोजी अनेक चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहेत. सध्या रजनीकांतचा 'जेलर 2 ' आणि विजय देवराकोंडा-रश्मिका मंदान्ना यांचा 'रणबली' हे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सुरू आहेत. या आठवड्यात नवीन चित्रपट प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे. 23 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
उडता तीर : आयुष्मान खुराना आणि सारा अली खान यांची प्रमुख भूमिका असलेला 'उडता तीर' हा अॅक्शन-कॉमेडी ड्रामा चित्रपट 23 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. 'उडता तीर'च्या ट्रेलरनं प्रेक्षकांना आधीच खिळवून ठेवलंय. आता पाहूया, हा चित्रपट किती हास्य निर्माण करतो. या चित्रपटाची कहाणी आकाश ए. कौशिक यांनी लिहिली असून त्यांनी दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटाची निर्मिती करण जोहर, आदर पूनावाला, गुनीत मोंगा, अपूर्वा मेहता आणि अचिन जैन यांनी केली आहे.
पहला प्यार दूसरी बार : लव रंजन आणि अंकुर गर्ग यांचा 'पहला प्यार दुसरी बार' हा चित्रपट उद्या, 23 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाद्वारे लव रंजन हिंदी चित्रपटसृष्टीत सहा नवीन चेहऱ्यांना (अलिशा चोप्रा, स्पर्श वालिया, साक्षी वैद्य, कुणाल वैद्य, सरगुन कौर लुथरा आणि तुषार छिब्बर) लाँच करत आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अनुज सैनी यांनी केलंय. चित्रपटाची कहाणी शालेय आणि महाविद्यालयीन मित्र, त्यांचे पुनर्मिलन आणि एका प्रेमकथेभोवती फिरते.
तू है मेरी किरण : खऱ्या आयुष्यातील जोडपे सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बाल यांची भूमिका असलेला 'तू है मेरी किरण' हा चित्रपट एकतर्फी प्रेमाची कथा आहे. झहीर एका धोकादायक, वेड लावणाऱ्या प्रियकराची भूमिका साकारणार आहे. सोनाक्षी सिन्हा 'किरण' आणि झहीर 'समर' यांची भूमिकेत झळणार आहे. हा चित्रपट करण रावल यांनी दिग्दर्शित केला असून तो 23 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
लिटल थॉमस : गुलशन देवैया, रसिका दुगल आणि बालकलाकार हृदांश पारेख यांची प्रमुख भूमिका असलेला 'लिटल थॉमस' हा चित्रपटही 23 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. याचे दिग्दर्शन कौशल ओझा यांनी केलंय. या चित्रपटाची निर्मिती अनुराग कश्यप यांनी केली आहे. याची कथा 1990च्या दशकातील गोव्याच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे.
तुम मेरे हो : टीव्हीवरून हिंदी चित्रपटसृष्टीत आलेला अभिनेता गुरमीत चौधरी आणि ईशा मालवीय यांची प्रमुख भूमिका असलेला 'तुम मेरे हो' हा चित्रपट आशिष पांडा यांनी दिग्दर्शित केला आहे. हा एक हिंदी रोमँटिक ड्रामा-ॲक्शन आहे. या चित्रपटाला UA 16+ प्रमाणपत्र मिळाले आहे. हा चित्रपट 23 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. गुरमीत एक टीव्ही स्टार आहे, तर ईशा 'बिग बॉस 17'मध्ये स्पर्धक म्हणून दिसली होती.
दुसरा : अभिनय देव दिग्दर्शित 'दुसरा' हा स्पोर्ट्स ड्रामा चित्रपट देखील 23 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. पल्बिता बोर्थाकुर आणि अंकुर विकल यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाची कथा, 2002च्या नॅटवेस्ट सीरीज फायनल्समधील भारताच्या ऐतिहासिक विजयावर आणि एका तरुण मुलीच्या संघर्षावर आधारित आहे.