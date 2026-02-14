ETV Bharat / entertainment

शाहिद कपूर अभिनीत 'ओ' रोमियो'नं 'तू या मैं' चित्रपटाला दिला दणका, पहिल्या दिवसाच्या कमाईचे आकडे आले समोर

शाहिद कपूर आणि शनाया कपूर यांचे दोन्ही चित्रपट एकाच दिवशी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाले. आता बॉक्स ऑफिसवर ओ'रोमियो चांगली कामगिरी करत आहे.

O romeo And Tu Yaa Main movie
'ओ' रोमियो' आणि 'तू या मैं' चित्रपट (पोस्टर्स)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 14, 2026 at 5:01 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद : शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी स्टारर 'ओ'रोमियो' 13 फेब्रुवारी रोजी किस डे वर प्रदर्शित झाला. ओ'रोमियो रिलीज होऊन एक दिवस झाला आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आहे. शाहिद कपूरला हुसेन उस्त्राच्या भूमिकेत पाहून त्याचे चाहते आश्चर्यचकित झाले. या चित्रपटानं अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमध्येही चांगली कमाई केली आहे. दरम्यान, आदर्श आणि शनाया कपूर अभिनीत 'तू या मैं' हा चित्रपट ओ'रोमियोबरोबर थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. 'तू या मैं'ला फारशी पसंती मिळाली नाही आणि लोक बहुतेक 'ओ'रोमियो'बद्दल बोलत आहेत. दोन्ही चित्रपटांनी किती कमाई केली आता याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'ओ'रोमियो बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन' : 'ओ'रोमियोनं पहिल्या दिवशी चांगली कमाई केली आहे. 'ओ'रोमियो'नं शाहिद कपूरच्या मागील रिलीज 'देवा'ला मागे टाकले आहे. सॅकनिल्कच्या मते, चित्रपटानं पहिल्या दिवशी 8.25 कोटींची कमाई केली आहे. चित्रपटाचा पहिल्या दिवशीचा ऑक्युपन्सी रेट 14.86 टक्के होता, ज्यामध्ये सकाळच्या शोमध्ये 8.63 टक्के, दुपारच्या शोमध्ये 12.17 टक्के, संध्याकाळच्या शोमध्ये 13.66 टक्के आणि रात्रीच्या शोमध्ये 24.97 टक्के कमाई झाली आहे. 'ओ रोमियो' या चित्रपटानं शाहिद कपूरनं त्याच्या मागील रिलीज 'देवा' तसेच 'हैदर' आणि 'कामिने'ला मागे टाकले आहे. विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित हा चित्रपट हिट ठरत आहे.

शाहिद कपूरचे सर्वात मोठे ओपनिंग चित्रपट

  • कबीर सिंग 20 कोटी रुपये
  • पद्मावत 18 ते 19 कोटी रुपये
  • आर...राजकुमार 10 कोटी रुपये
  • उडता पंजाब 10 कोटी रुपये
  • 'ओ' रोमियो' 8.25 कोटी रुपये
  • तेरी बातें में ऐसा उल्झा दिया 7 कोटी रुपये
  • हैदर 6.50 कोटी रुपये
  • देवा 5.5 कोटी रुपये
  • कमीने 4 कोटी रुपये

'तू या मैं' चित्रपटाचे पहिल्या दिवसाचे कलेक्शन : शनाया कपूर आणि आदर्श यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'तू या मैं' चित्रपटानं सॅकनिल्कच्या नुसार, पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर 55 लाखची कमाई केली आहे. हा चित्रपट बिजॉय नांबियार यांनी दिग्दर्शित केला आहे. 'तू या मैं' हा एक रोमँटिक थ्रिलर चित्रपट आहे. दरम्यान शाहिद कपूर अभिनीत 'ओ'रोमियो' हा चित्रपट अनेकांना चांगला वाटत आहे असं सध्याचं चित्र आहे.

