बाली येथील अपघातानंतर नुसरत भरुचाच्या टीमनं जारी केलं निवेदन, वाचा सविस्तर
बाली येथील अपघातानंतर नुसरत भरुचाच्या टीमनं एक निवेदन जारी करून तिच्या प्रकृतीबद्दल माहिती दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 1:26 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री नुसरत भरुचाबद्दल एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. तिचा इंडोनेशियातील बाली येथे अपघात झाल्याचं समजत आहे. नुसरत बालीमध्ये असताना तिचा अपघात झाल्यानंतर तिच्या पाठीच्या कण्याला फ्रॅक्चर झाला आहे. तिला बाली येथील रुग्णालयात दाखल केलं गेलं आहे. सध्या ती डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहे. नुसरत काम आणि सुट्ट्यांसाठी बालीला गेली होती, यावेळी दुर्दैवानं हा अपघात झाला.
नुसरत भरुचाच्या टीमचं निवेदन : ईटीव्ही भारतला नुसरत भरुचाच्या प्रकृतीबाबत माहिती मिळाली आहे. ईटीव्ही भारतला सांगण्यात आलं आहे की, 'नुसरत भरुचा कामासाठी आणि सुट्टीसाठी बालीला गेली होती, जिथे दुर्दैवानं तिचा अपघात झाला आणि तिच्या पाठीच्या कण्याला फ्रॅक्चर झाले. नुसरत सध्या बाली येथील रुग्णालयात दाखल असून डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहे. डॉक्टरांकडून पुढील तपासणी आणि मूल्यांकनानंतर नुसरतवर पाठीच्या कण्याची शस्त्रक्रिया केली जाईल. यावेळी आमचे सर्वोच्च प्राधान्य नुसरतच्या आरोग्याला आणि तिला आवश्यक वैद्यकीय सेवा पुरवण्याला आहे. आम्ही तिला बालीहून एअर अॅम्ब्युलन्सनं मुंबईत आणण्याची व्यवस्था करत आहोत, जिथे तिच्यावर शस्त्रक्रिया केली जाईल.
दुखापतीची तीव्रता आणि शस्त्रक्रिया लक्षात घेता, नुसरतला विश्रांती आणि बरे होण्यासाठी पुरेसा वेळ लागेल. त्यामुळं, पुढील काही आठवड्यांसाठी तिच्या व्यावसायिक कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आम्ही सर्वांना विनंती करतो की, या काळात तिच्या गोपनीयतेचा आदर करावा आणि तिला तिच्या उपचारांवर व बरे होण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आवश्यक वेळ आणि मोकळीक द्यावी. नुसरतबद्दल चिंता आणि सदिच्छा व्यक्त करणाऱ्या प्रत्येकाचे आम्ही आभारी आहोत. पुढील माहिती योग्य वेळी दिली जाईल.'
नुसरत भरुचाचं वर्कफ्रंट : कामाच्या आघाडीवर, नुसरत भरुचा टायगर श्रॉफच्या आगामी चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. हा चित्रपट टायगर श्रॉफ आणि नुसरत भरुचा यांच्यातील पहिले ऑन-स्क्रीन सहकार्य असेल. या आगामी चित्रपटात पश्मिना रोशन, अभिषेक बॅनर्जी आणि एलविश यादव यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. ती शेवटची गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'उफ्फ ये सियापा' या कॉमेडी थ्रिलरमध्ये 'तुम्बाड' स्टार सोहम शाहसोबत दिसली होती.