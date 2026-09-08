ETV Bharat / entertainment

'लेगो एअरप्लेन'बाबतच्या टिप्पणीवरून विमानसेवा कंपनीनं नोरा फतेहीवर 3 कोटी रुपयांचा दावा ठोकला...

नोरा फतेही आता कायदेशीर वादात अडकली आहे. 'लेगो एअरप्लेन'बाबतच्या टिप्पणीवरून विमानसेवा कंपनीनं नोरा फतेहीवर कायदेशीर कारवाई केली आहे.

Nora Fatehi
नोरा फतेही (Photo - IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 12:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री आणि डान्सर नोरा फतेही एका कायदेशीर वादात अडकली आहे. विमान वाहतूक कंपनी ड्यून्स एव्हिएशननं तिच्यावर 3 कोटी रुपयांचा दिवाणी मानहानीचा दावा दाखल केला असल्याचं समोर आलं आहे. या कंपनीचा आरोप आहे की, नोरानं अलीकडेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला होता, यामध्ये तिनं त्यांच्या चार्टर्ड विमानाला 'लेगो विमान' म्हटलंय. यामुळं कंपनीच्या प्रतिमेला धक्का बसला असून, परिणामी त्यांच्या विमानसेवांवर परिणाम झाल्याचं त्यांनी सांगितलंय. कंपनीनं नोराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.

ड्यून्स एव्हिएशनच्या विमानाला लेगो विमान म्हटलं : ही घटना सुमारे 8 महिन्यांपूर्वीची आहे. डिसेंबर 2025मध्ये, नोरानं मुंबई ते जयपूर या प्रवासासाठी ड्यून्स एव्हिएशनकडून एक चार्टर्ड विमान बुक केलं होतं. या प्रवासादरम्यान, अभिनेत्रीनं कंपनीच्या चार्टर्ड विमानातून तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. त्या व्हिडिओत, तिनं चार्टर्ड विमानाचा उल्लेख छोटे, खेळणे आणि लेगो विमान असा केला होता. दरम्यान नोराचे इंस्टाग्रामवर 46 दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. नोराच्या व्हिडिओमुळं कंपनीच्या व्यवसायाचे मोठे नुकसान झाल्याचं समोर आले आहे.

कंपनीनं 3 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची केली मागणी : नोराच्या व्हिडिओनंतर, कंपनीचा आरोप आहे की, एका व्हिडिओमुळं त्यांच्या व्यवसायाला मोठ्या नुकसानाचा सामना करावा लागला. बुकिंगमध्ये 15 ते 20 टक्क्यांनी घट झाल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. याशिवाय अनेक ग्राहकांनी त्यांची बुकिंग रद्द केल्याचेही त्यांनी नमूद केलं. कंपनीनं एप्रिल 2026मध्ये गुजरातमधील गांधीनगर न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. तसेच या कंपनीनं न्यायालयाला अभिनेत्रीनं वादग्रस्त पोस्ट काढून टाकण्याची, तिच्याकडून सार्वजनिक स्पष्टीकरण मागण्याची आणि झालेल्या नुकसानीपोटी 3 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणी पुढील कायदेशीर सुनावणी 25 सप्टेंबर 2026 रोजी वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश आर. अग्रवाल यांच्या न्यायालयात होईल. सध्या या प्रकरणी अभिनेत्रीकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही.

हेही वाचा :

  1. FIFA WC: टोरोंटोमध्येही रंगला विश्वचषकाचा उद्घाटन सोहळा; नोरा फतेहीसह ॲलॅनिस मॉरिसेट, विल अर्नेट यांनी वेधलं चाहत्यांचं लक्ष
  2. 'केडी: द डेव्हिल'मधील 'सरके चुनर तेरी सरके' गाण्यामुळं नोरा फतेही आणि संजय दत्त झाले ट्रोल
  3. ड्रग्ज प्रकरणात 'ओरी'ला मुंबई पोलिसांनी समन्स बजावल्यानंतर नोरा फतेहीनं केला स्वत:चा बचाव...2

TAGGED:

NORA FATEHI
NORA FATEHI SUED FOR 3 CRORE
LEGO AIRPLANE
नोरा फतेही
NORA FATEHI IN LEGAL TROUBLE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.