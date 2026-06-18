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'कर्करोगाशी दिलेल्या लढ्यानंतर नकारात्मक भूमिका टाळल्या', सोनाली बेंद्रेनं 'राख'बद्दल दिलं 'हे' स्पष्टीकरण

सोनाली बेंद्रेनं सांगितलं की, कॅन्सरशी झुंज दिल्यानंतर ती फक्त सकारात्मक आणि हलक्या फुलक्या भूमिकांच्या शोधात होती मात्र, 'राख'नं सर्व काही बदलून टाकलं.

Sonali Bendre
सोनाली बेंद्रे (Photo - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 5:16 PM IST

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हैदराबाद : कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजारावर मात केल्यानंतर, हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री सोनाली बेंद्रेनं ग्लॅमर इंडस्ट्रीमध्ये आपल्या दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात केली. तिनं म्हटलं, "मला खरोखरच आशावादी आणि हलक्या-फुलक्या भूमिका साकारायच्या होत्या, ज्यामुळं या काळातही मला आनंद मिळेल, यामुळं मी पुन्हा उत्साहानं काम सुरू करू शकेन. मला अशाच कामाची गरज होती, विशेषतः कारण मी एका अत्यंत कठीण आणि वेदनादायी काळातून बाहेर पडले होते." दरम्यान तिनं तिच्या आगामी 'राख'मध्ये एका आईची भूमिका साकारली आहे, जिच्या मुलांची हत्या होते. ही सीरीज 1978 मधील कुख्यात 'रंगा-बिल्ला' प्रकरणावर आधारित आहे. यानंतर तिनं सांगितलं की, 'राख'सारखा विषय ती शोधत नव्हती आणि सुरुवातीला त्यात काम करण्यास ती फारशी उत्सुक नव्हती, मात्र पटकथा वाचल्यानंतर आणि तिला आशय किती प्रभावी आहे, हे समजल्यानंतर तिनं या शोमध्ये काम करण्यास होकार दिला.

सोनालीला मर्यादित स्क्रीन टाइम : दरम्यान या शोमध्ये सोनालीला मर्यादित स्क्रीन टाइम देण्यात आला. याबद्दल तिनं म्हटलं, "मला कामाचा कालावधी किती लांब आहे हे महत्त्वाची वाटत नाही. मला वेब सीरीजमध्ये स्वतःला अधिक पाहायला आवडले असते. पण मला आनंद आहे की, मी ही संधी स्वीकारली, कारण हा अनुभव अत्यंत खूप विशेष होता." याशिवाय तिनं हेही सांगितलं की, आता ज्या प्रकारच्या भूमिका मिळत आहेत, त्या 90च्या दशकात मिळाल्या नसत्या - जरी ती त्या काळातील आघाडीच्या स्टार्सपैकी एक होती. तिनं कबूल केलं की, ती सध्या चांगल्या मानसिक स्थितीमध्ये आहे.

'राख'बद्दल : 'राख' ही वेब सीरीज 1978च्या नवी दिल्ली येथे कुलजीत सिंग (उर्फ रंगा) आणि जसबीर सिंग (उर्फ बिल्ला) या गुन्हेगारांनी गीता (16) आणि संजय (14) चोप्रा या भावंडांचे केलेले अपहरण आणि त्यांची हत्या, या घटनेवर आधारित आहे. या सीरीजचं दिग्दर्शन प्रोसित रॉय, अनुषा नंदकुमार आणि संदीप साकेत यांनी केलंय. 'राख'मध्ये अली फजल, आकाश सिंग मखिजा, आमिर बशीर, रमणदीप यादव, राकेश बेदी आणि अंशुल चौहान यांच्या विशेष भूमिका आहेत. या सीरीजला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. ही सीरीज 12 जून 2026 रोजी रिलीज झाली आहे.

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SONALI AVOIDED DARK ROLES

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