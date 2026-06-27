लग्नाला 37 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निवेदिता यांनी पती अशोक सराफसह केली पोस्ट शेअर...
निवेदिता सराफ आणि अशोक सराफ यांच्या लग्नाला 37 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अभिनेत्रीनं एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 2:12 PM IST
हैदराबाद : वैवाहिक जीवनाची 37 वर्षे पूर्ण केल्याच्या निमित्तानं, मराठी अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी त्यांचे पती आणि दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ यांच्यासाठी एक खास संदेश लिहिला आहे. निवेदिता यांनी अशोक यांच्याबरोबरचा एक संयुक्त पोस्ट शेअर केली. यामध्ये दोघेही खास दिवशी एकमेकांना पुष्पहार अर्पण करताना दिसत आहे. दरम्यान पोस्टमध्ये शेअर करण्यात आलं, "37 वर्षांनंतरही, जेव्हा मी तुमच्याकडे पाहते, तेव्हा माझ्या चेहऱ्यावर तसाच आनंद ओसंडून वाहतो. माझे सर्वोत्तम मित्र, माझा आधार आणि माझे आयुष्यभराचे प्रेम असल्याबद्दल तुमचे आभार. लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा," असे निवेदिता यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे. या दोन कलाकारांचे लग्न 1990मध्ये झालं. त्यांना अनिकेत सराफ नावाचा एक मुलगा आहे.
निवेदिता सराफ यांनी शेअर केली पोस्ट : अशोक सराफ हे मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टी तसेच रंगभूमीवरील त्यांच्या कामासाठी लोकप्रिय आहेत. 1990 च्या दशकात त्यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आणि त्यांनी 'अशी ही बनवाबनवी', 'धुमधडाका', 'बाळाचे बाप ब्रह्मचारी', 'करण अर्जुन' आणि 'आयत्या घरात घरोबा' यांसारखे सुपरहिट चित्रपट दिले.'हम पाँच' या मालिकेमुळं ते घराघरात पोहोचले. या मालिकेत विद्या बालन, राखी टंडन, भैरवी रायचुरा आणि वंदना पाठक यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. ही मालिका आनंद माथूर, त्यांच्या पाच मुली आणि दिवंगत पत्नी यांच्या कथेवर आधारित होती. दरम्यान निवेदिता यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यांनी वयाच्या 10व्या वर्षी रंगमंचावरून आपल्या अभिनयाच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली.
निवेदिता सराफ यांच्या कामाबद्दल : त्यांनी 'अपनापन' या हिंदी चित्रपटातून बालकलाकार म्हणून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. मराठी चित्रपटसृष्टीत त्यांना खरी ओळख मिळाली ती 'नवरी मिळे नवऱ्याला' या चित्रपटातील मुख्य भूमिकेमुळं. या चित्रपटात त्यांनी त्यांचे भावी पती अशोक यांच्याबरोबर काम केलं होतं. निवेदिता यांनी 'नरसिंहा' आणि 'किंग अंकल' यांसारख्या हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केलंय. 1994 मधील 'माझा छकुला' या चित्रपटातील भूमिकेमुळं त्यांना खूप प्रसिद्धी मिळाली. दरम्यान अभिनयातून काही काळ विश्रांती घेण्यापूर्वीचा हा त्यांचा शेवटचा मोठा चित्रपट ठरला होता. 2006मध्ये 'बंधन' या मराठी मालिकेद्वारे त्यांनी अभिनयात पुनरागमन केलं. याच वर्षी मे महिन्यात या जोडप्यानं प्रतिष्ठित कान चित्रपट महोत्सवात पदार्पण केलं.