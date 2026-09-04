कृष्ण जन्माष्टमी 2026: छोट्या पडद्यावर श्रीकृष्णाच्या भूमिकेत 'हे' स्टार्स चमकले, वाचा सविस्तर
आज 4 सप्टेंबर रोजी कृष्ण जन्माष्टमी आहे. छोट्या पडद्यावर अनेक स्टार्सनं श्रीकृष्णाची भूमिका केली आहे, आता आम्ही याबद्दल काही विशेष माहिती देणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 4, 2026 at 2:55 PM IST
हैदराबाद : श्रीकृष्णाचे पात्र अनेकांनी सुंदरपणे साकारले आहे. यापैकी काही पात्रे त्यांच्या अभिनय आणि हावभावांमुळं स्मरणीय ठरली आहेत. 4 सप्टेंबर रोजी म्हणजेच आज कृष्ण जन्माष्टमी असल्यामुळं, या विशेष प्रसंगी, पडद्यावर कृष्णाची भूमिका साकारून लोकांच्या मनावर कायमची छाप सोडणाऱ्या काही कलाकारांवर एक नजर टाकूया.
नितीश भारद्वाज (महाभारत, 1998) : जेव्हा लोक भारतीय टेलिव्हिजनवरील कृष्णाचा विचार करतात, तेव्हा त्यांच्या मनात कृष्णासारखी अनेक पात्रे येतात. नितीश भारद्वाज यांचे नाव त्यात अग्रस्थानी आहे. त्यांनी बी. आर. चोप्रा यांच्या प्रसिद्ध 'महाभारत' मालिकेत कृष्णाची भूमिका साकारली होती, जी 1988 ते 1990 या काळात प्रसारित झाली. नितीश भारद्वाज यांचा शांत स्वभाव, सौम्य हास्य आणि प्रभावी संवादफेक यामुळं या पौराणिक टीव्ही मालिकेत त्यांची कृष्णाची भूमिका अविस्मरणीय ठरली. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, त्यांना सुरुवातीला अभिमन्यूची भूमिका साकारायची होती आणि कृष्णाची भूमिका साकारण्यास ते तयार नव्हते.
स्वप्निल जोशी (श्री कृष्ण, 1993) : मराठी चित्रपट आणि दूरदर्शनमध्ये प्रसिद्धी मिळवण्यापूर्वी, स्वप्निल जोशीनं रामानंद सागर यांच्या 'श्री कृष्ण' या मालिकेत त्यानं तरुण कृष्णाची भूमिका साकारली आणि तो प्रेक्षकांमध्ये खूप लोकप्रिय झाला होता.
सर्वदमन डी. बॅनर्जी (श्री कृष्ण, 1993) : सर्वदमन डी. बॅनर्जी यांनी रामानंद सागर यांच्या 'श्री कृष्ण' या मालिकेत प्रौढ कृष्णाची भूमिका साकारली होती. ही मालिका 1990च्या दशकात डीडी नॅशनलवर प्रसारित झाली होती. या मालिकेत महाभारतातील दृश्यांसह कृष्णाच्या जीवनातील विविध टप्पे चित्रित केले होते.
सौरभ राज जैन (महाभारत, 2013) : 2013मध्ये, महाभारताची कथा पुन्हा एकदा टीव्हीवर दाखवण्यात आली. यावेळी सौरभ राज जैन श्रीकृष्णाच्या भूमिकेत पडद्यावर दिसले. त्यांची भूमिका खूप लोकप्रिय झाली. त्यांनी साकारलेली कृष्णाची भूमिका शांत, ज्ञानी आणि प्रभावी होती. त्यांच्या भारदस्त आवाजानं आणि उत्कृष्ट अभिनयामुळं त्यांचा चाहतावर्ग वाढला.
सुमेध मुद्गलकर (राधाकृष्ण, 2018) : 2018मध्ये 'राधाकृष्ण' नावाची एक टीव्ही मालिका प्रसारित झाली. या मालिकेत सुमेध मुद्गलकर यांनी श्रीकृष्णाचं पात्र साकारलं होतं. ही मालिका प्रामुख्यानं राधा आणि कृष्णाच्या नात्यावर आणि जीवनावर केंद्रित होती. त्यात त्यांचे प्रेम आणि आध्यात्मिक पैलू दोन्ही चित्रित केले होते. सुमेधच्या भूमिकेला जुन्या आणि तरुण पिढीकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला.