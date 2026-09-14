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नितेश तिवारीचा आगामी चित्रपट 'रामायणा'मधील शीर्षक 'जय जय राम' गाणं गणेश चतुर्थीला रिलीज

रणबीर कपूर अभिनीत 'रामायणा'मधील शीर्षक 'जय जय राम' गाणं रिलीज करण्यात आलं आहे.

film Ramayana
'रामायणा' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 14, 2026 at 3:30 PM IST

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हैदराबाद : 'रामायण'च्या निर्मात्यांनी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी चाहत्यांना एक खास भेट दिली आहे. निर्मात्यांनी 'रामायण' चित्रपटाचे पहिले गाणं रिलीज केलंय. चित्रपटातील 'जय जय राम' हे गाणं प्रेक्षकांसमोर आल्यानंतर, या चित्रपटाबद्दल अनेकजण उत्सुक होताना दिसत आहेत. ए. आर. रहमान यांनी संगीतबद्ध केलेले, डॉ. कुमार विश्वास यांनी लिहिलेले आणि अरिजित सिंग आणि श्रेया घोषाल यांनी गायलेले 'जय जय राम' हे गाणे, आरतीचा आध्यात्मिक गाभा आणि चित्रपटातील गाण्याची भावना यांचा उत्तम मिलाफ साधते. 'रामायणा'मधील हे पहिले गाणे प्रभू रामांच्या जीवनातील अनेक महत्त्वाचे क्षण दर्शवते, ज्यात सीतेसोबतच्या विवाहापासून ते भरतासोबतच्या भावनिक मिलनापर्यंतचा समावेश आहे.

ए. आर. रहमान यांनी व्यक्त केल्या भावना : या गीताचे बोल श्रीरामांची करुणा, संरक्षण आणि धर्मनिष्ठा यांचे चित्रण करतात. ऑस्कर-विजेत्या संगीतकारानं स्पष्ट केलं की, प्रभू रामांवर केंद्रित असलेल्या प्रार्थनेची पवित्रता आणि जवळीक टिकवून ठेवणे हा या गाण्याचा उद्देश होता. एका प्रसिद्धीपत्रकात ए. आर. रहमान म्हणाले, "जय जय राम'च्या गाभ्यात श्रीरामाच्या नावाचा साधा आणि शक्तिशाली पुनरुच्चार आहे. प्रार्थनेची पवित्रता आणि जिव्हाळा कायम ठेवत, संगीताच्या माध्यमातून या गीताला एका सिनेमॅटिक गाण्यात रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट होते. अरिजित सिंग आणि श्रेया घोषाल यांनी डॉ. कुमार विश्वास यांचे शब्द त्यांच्या स्वतःच्या अनोख्या भावनिक शैलीत सादर केले आहेत, आणि त्याच वेळी गीतातील भक्तीचा मूळ आत्मा पूर्णपणे जपला आहे. मला आशा आहे की प्रेक्षकांना शांती आणि एक वैयक्तिक नाते या दोन्हींचा अनुभव येईल."

'रामायणा' चित्रपटाबद्दल : नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायणा' या चित्रपटात रणबीर कपूरनं प्रभू राम, साई पल्लवीनं सीता, यशनं रावण, सनी देओलनं हनुमान आणि रवी दुबेनं लक्ष्मण यांची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटाची निर्मिती नमित मल्होत्रा ​​यांच्या 'प्राइम फोकस स्टुडिओ'नं आठ वेळा अकादमी पुरस्कार विजेत्या 'डीएनईजी' आणि यशच्या 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' यांच्या सहकार्यानं केली आहे. 'रामायण पार्ट वन' 2026च्या दिवाळीत चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.

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TAGGED:

FILM RAMAYANA
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NITESH TIWARI
रामायणा
GANESH CHATURTHI 2026

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