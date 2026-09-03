ETV Bharat / entertainment

'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'साठी निमिषा सज्जननं 14 किलो वजन कसं वाढवलं ? वाचा सविस्तर

अभिनेत्री निमिषा सज्जननं खुलासा केला आहे की, तिनं 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग' या चित्रपटासाठी 14 किलो वजन वाढवले ​​होते.

Babita Singh Reporting
'बबिता सिंग रिपोर्टिंग' (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Features Team

Published : September 3, 2026 at 12:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : अभिनेत्री निमिषा सज्जननं 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'मधील भूमिकेसाठी केलेल्या आव्हानात्मक शारीरिक बदलांबद्दल भाष्य केलं आहे. अभिनेत्रीनं खुलासा केला की तिनं या भूमिकेसाठी सुमारे 14 किलो वजन वाढवले ​​होते आणि तिला दररोज 8,000 कॅलरीज खाव्या लागत होत्या. या अनुभवाचे वर्णन तिनं 'एक भयानक स्वप्न' असे केले आहे. अंबिका पंडित दिग्दर्शित चित्रपटात असिस्टंट सब-इन्स्पेक्टर बबिता सिंगची भूमिका साकारणाऱ्या निमिशानं, एका खास संवाद साधताना सांगितलं की, तिची या भूमिकेसाठी निवड झाली तेव्हा तिचे वजन 58 किलो होते.

72 किलो वजन वाढवलं : त्यानंतर तिनं या भूमिकेसाठी वजन वाढवण्यासाठी व्यावसायिकांच्या टीमसोबत काम करण्यास सुरुवात केली. अखेरीस तिनं 72 किलो वजन वाढवलं. या बदलाविषयी बोलताना निमिषा म्हणाली, "हो, या भूमिकेसाठी माझे वजन सुमारे 14 किलोनं वाढलं. जेव्हा माझी निवड झाली, तेव्हा माझे वजन 58 किलो होते. त्यानंतर आम्ही व्यावसायिकांच्या टीमला भेटलो आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार वजन वाढवण्याची प्रक्रिया सुरू केली. याची सुरुवात 1,200 कॅलरीजपासून झाली आणि ती 8,000 कॅलरीजपर्यंत गेली."

एक दुःस्वप्न : एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अन्न खाण्याच्या अनुभवाबद्दल विचारले असता, अभिनेत्रीनं सांगितलं, "ते माझ्यासाठी एक दुःस्वप्न होते, खरंच एक दुःस्वप्न होते. 8,000 कॅलरीज म्हणजे खूप जास्त अन्न, तुम्हाला माहिती आहे, मी अक्षरशः स्वतःला खाण्यासाठी भाग पाडत होते. पण मला या प्रक्रियेचा आनंदही मिळाला कारण कदाचित, यामुळं मी माझ्या भूमिकेच्या अधिक जवळ आले, त्यामुळं मला ते मजेशीर वाटलं." बबिताच्या भूमिकेसाठी निमिषाचे शारीरिक परिवर्तन खूप महत्त्वाचे होते. बबिता ही एक पोलीस अधिकारी आहे जिच्यात आत्मविश्वासाची कमतरता आहे आणि कामाच्या ठिकाणी तिच्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. आणि ती कृष्णमूर्तीच्या भूमिकेतील आपल्या आजूबाजूच्या लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सतत जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करते.

दिसण्यावरून माझं मूल्यमापन करतात : निमिषानं हेही सांगितलं की 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'चं शूटिंग संपल्यानंतर तिनं लगेचच वाढलेलं वजन कमी करण्यास सुरुवात केली. "मी दिवसाला 1,000 कॅलरीज खाण्यास सुरुवात केली आणि खूप मेहनत घेतली," असे निमिषा म्हणाली. तसेच तिनं तिच्या दिसण्याबद्दलच्या सार्वजनिक मतांवर चर्चा करत सांगितलं, की ती आता अशा टप्प्यावर आहे, जिथे अशा टिप्पण्यांचा तिच्यावर परिणाम होत नाही. "लोक अनेकदा माझ्या दिसण्यावरून माझं मूल्यमापन करतात, पण मला त्याची पर्वा नाही,"

अपमानाला एक मर्यादा असते : स्वतःची आणि बबिताची तुलना करत निमिषा म्हणाली की, "एक वेळ अशी येते जेव्हा वारंवार होणारे अपमान माणसाला प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडतात. तुम्ही ते सहन करता, पण अपमानाला एक मर्यादा असते, एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे तुम्ही प्रतिक्रिया देऊ लागता." हीच गतिशीलता बबिताच्या प्रवासातही दिसून येते, असे ती म्हणाली.

हेही वाचा :

  1. ऑगस्टचा शेवटचा आठवडा असणार धमाकेदार, मनोरंजनासाठी दमदार चित्रपट आणि सीरीज रिलीज...
  2. निमिषा सजयननं 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'बद्दल अनुभव केला शेअर, पाहा ट्रेलर
  3. प्राइम व्हिडिओ 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'च्या जागतिक प्रीमियरसाठी सज्ज, कधी होईल रिलीज जाणून घ्या

TAGGED:

NIMISHA SAJAYAN
BABITA SINGH REPORTING
NIMISHA SAJAYANS TRANSFORMATION
निमिषा सज्जन
WEIGHT 14 KG

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.