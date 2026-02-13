ETV Bharat / entertainment

'द 50'मध्ये नक्की तांबोलीला अरबाज पटेलनं केलं प्रपोज, अभिनेत्रीनं केला खुलासा...

'द 50' या शोमध्ये अरबाज पटेलनं नक्की तांबोलीला प्रपोज केल्यानंतर ती भावूक झाली आहे. यानंतर अभिनेत्रीनं तिच्या नात्याविषयी एक खुलासा केला आहे.

Nikki Tamboli and Arbaz Patel
नक्की तांबोली आणि अरबाज पटेल (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 13, 2026 at 11:02 AM IST

2 Min Read
मुंबई : 'द 50'च्या शेवटच्या भागात, निया शर्मा आणि उर्फी जावेद हे पाहूणे म्हणून दिसले. त्यांनी स्पर्धकांना मजेदार टास्क दिला. मुलांना मुलींना प्रभावित करण्याचे काम देण्यात आले. या टास्कमध्ये अरबाज पटेलनं राष्ट्रीय टेलिव्हिजनवर त्याची गर्लफ्रेंड निक्की तांबोलीला प्रपोज केलं. अरबाजनं सांगितलं की, तो कलर्स शोमध्ये निक्कीला भेटला होता. याशिवाय त्यानं तिला आता कलर्स टीव्हीच्या शोमध्ये प्रपोज केल्याचं देखील त्यानं उघड केलं. नक्की अरबाजचं प्रपोजल पाहून खूप भावुक झाली. तिनं स्पष्ट केलं की, तिचे वडील त्यांच्या नात्याविरुद्ध आहे, कारण अरबाज वेगळ्या धर्माचा आहे.

अरबाज पटेलनं नक्की तांबोलीला केलं प्रपोज : अरबाज पटेल स्टेजवर आला आणि म्हणाला की, त्याच्याकडे प्रचंड प्रतिभा आहे आणि त्यानं अनेक लोकांना प्रभावित केलंय, मात्र कलर्सवरच कोणीतरी त्याला प्रभावित केले. अरबाज म्हणाला की, निक्कीनं त्याला अनेकदा सांगितलं होते की, त्यांनी एकमेकांना अधिकृतपणे प्रपोज केलेलं नाही. अरबाज म्हणाला की कलर्सनं त्यांची ओळख एक जोडपे म्हणून करून दिली होती. यानंतर विचार केला होता की, जर त्याला कधी संधी मिळाली तर तो कलर्सवर निक्कीला प्रपोज करेल. दरम्यान शोमध्ये अरबाज हा स्टेजवर आला तो नक्की समोर गुडघे टेकून बसला आणि यानंतर तिला प्रपोज केलं. यावेळी त्यानं सांगितले की, तो किती नक्कीला प्रेम करतो. याशिवाय त्यानं पुढं हेही सांगितलं की, त्याला खूप राग येतो, मात्र तो नक्कीला पाहून शांत होतो.

नक्की तांबोळीनं केल्या भावना व्यक्त : अरबाजनं सांगितलं की, त्याला घरी कोणीही शांत करू शकत नाही, मात्र तो नक्कीला पाहून शांत होतो. दरम्यान यावेळी अरबाजचा हा प्रस्ताव पाहून नक्की ही खूप भावूक झाली. तिच्या डोळ्यात अश्रू आले. मात्र तिच्या नात्याला वडिलांचा विरोध आहे, म्हणून तिला भीती वाटते. यावेळी नक्की म्हणाली की, "मला नेहमीच हा क्षण हवा होता. कारण मला भीती वाटते की, मी वेगळ्या धर्मातून आले आहे. आम्ही दीड वर्षांपासून एकत्र आहोत, मात्र माझे वडील हे नात स्वीकारत नाहीत, मी वडिलांच्या सल्ल्याविरुद्ध गेली आहे, माझ्या आईनं मला हे शिकवले आहे की, कोणासाठीही प्रेम बलिदान देऊ नये. वडिलांचे प्रेम वेगळे असते आणि जोडीदाराचे प्रेम वेगळे असते. मला आशा आहे की, माझे वडील हे समजून घेईल, कारण मी अरबाज पटेलवर खूप प्रेम करते."

संपादकांची शिफारस

