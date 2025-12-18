'द राजा साब' फेम अभिनेत्री निधी अग्रवालवर जमावानं केला हल्ला, व्हिडिओ व्हायरल...
'द राजा साब' चित्रपटाच्या गाण्याच्या लॉन्च कार्यक्रमातून बाहेर पडताना निधी अग्रवालला गर्दीनं घेरलं आणि तिच्याबरोबर धक्काबुक्की केली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 18, 2025 at 4:11 PM IST
मुंबई - साऊथ अभिनेत्री निधी अग्रवालचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अभिनेत्री अलीकडेच हैदराबादमध्ये तिच्या 'द राजा साब' या चित्रपटाच्या 'सहाना सहाना' या गाण्याच्या लॉन्च कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. कार्यक्रमातून परत येत असताना तिला जमावानं वेढलं होतं. गर्दी इतकी मोठी होती की, अभिनेत्रीला तिच्या गाडीपर्यंत पोहोचण्यासाठी कठीण झाले. ती कारच्या दिशेनं जात असताना तिला धक्काबुक्की करण्यात आली. यावेळी चाहते तिच्याबरोबर फोटो काढू इच्छित होते. तिला तिच्या गाडीपर्यंत जाण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला. यावेळी अभिनेत्री घाबरली होती. गाडीत बसल्यानंतर तिनं सुटकेचा श्वास घेतला. आता या घटनेनंतर तिनं आपला राग व्यक्त केला आहे.
निधी अग्रवालला लोकांनी घेरलं : सोशल मीडियावर व्हायरल हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकजण तिच्याबरोबर घडलेल्या घटनेबद्दल निषेध व्यक्त करत आहेत. अनेकांनी असं म्हटलं आहे की, चाहत्यांनी त्यांच्या मर्यादा जाणून घ्याव्यात. गायक चिन्मयी श्रीपादानं या घटनेवर प्रतिक्रिया लिहिलं, 'काही लोक तरसप्रमाणे वाईट वागत आहे. समान विचारसरणीच्या पुरुषांना एकत्र आणा, आणि ते अशा प्रकारे एका महिलेला त्रास देत आहे. देव त्यांना दुसऱ्या ग्रहावर का पाठवत नाही?' 'राजा साब' फेम अभिनेत्री निधीला जमावाने घेरल्यानंतर तिची प्रकृती आणखी बिकट झाली होती. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर चिन्मयी श्रीपाद संतापली आहे. याशिवाय निधीच्या या व्हिडिओवर देखील अनेकजण ती ठीक आहे की, नाही याबद्दल प्रश्न विचारताना दिसत आहेत.
निधी अग्रवालच्या वर्कफ्रंटबद्दल : दरम्यान निधी अग्रवालबद्दल सांगायचं झालं तर, ती प्रभासच्या 'द राजा साब' या चित्रपटात दिसणार आहे. मारुती दिग्दर्शित हा चित्रपट 9 जानेवारी रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटामध्ये मालविका मोहनन देखील दिसणार आहेत. याशिवाय चित्रपटामध्ये संजय दत्त आणि रिद्धी कुमार यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका असणार आहेत. दरम्यान 'सहना सहना' या गाण्यात प्रभास आणि निधी एकत्र डान्स आणि रोमान्स करताना दिसेल. हा चित्रपट सध्या पोस्ट-प्रॉडक्शनमध्ये आहे. याशिवाय निधीच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचं झालं तर, ती 2017 मध्ये ' मुन्ना मायकल'मध्ये दिसली. यानंतर तिनं अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. आता तिचा पुढचा चित्रपट 2015 मध्ये प्रदर्शित होईल.
