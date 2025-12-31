निक जोनासनं प्रियांका चोप्राच्या 'मुझसे शादी करोगी' गाण्यावर केला डान्स, व्हिडिओ व्हायरल...
हॉलिवूड अभिनेता आणि गायक निक जोनासनं एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये तो प्रियांका चोप्राच्या गाण्यावर डान्स करताना दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 31, 2025 at 3:30 PM IST
मुंबई : हॉलिवूड अभिनेता आणि गायक निक जोनासचे प्रियांका चोप्राशी लग्न होऊन सात वर्षे झाली आहेत. तो आता देसी बनत असल्याचं एका व्हिडिओवरून सिद्ध होत आहे. निकचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये तो बॉलिवूडमधील सुंदर गाण्यावर मजेशीर डान्स करताना दिसत आहे. आता हे गाणं प्रियांका चोप्राच्या 'मुझसे शादी करोगे'चं टायटल सॉन्ग आहे. आता निकनं पोस्ट केलेल्या रिलवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. यूजर्स आता त्याची सोशल मीडियावर कौतुक करताना दिसत आहेत. दरम्यान निकनं हा व्हिडिओ शेअर करताना आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आणखी एक शो म्हणजे आणखी एक रात्र, माझ्या काही आवडत्या हिंदी गाण्यांवर नाचण्याची संधी, 'मुझसे शादी करोगे.'
निक जोनासनं शेअर केला रिल : कॉन्सर्टपूर्वी निकनं त्याच्या भावांबरोबरचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. दरम्यान प्रियांका चोप्रा, अक्षय कुमार आणि सलमान खान 'मुझसे शादी करोगे' या गाण्यात आहेत. हे गाणं खूप गाजलं होतं. दरम्यान या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये प्रियांका चोप्रानेही प्रतिक्रिया दिली आहे. तिनं लिहिलं, 'तू अगदी फिल्मी दिसतोस, मला ते खूप आवडते.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'जो, इतक्या केळी आरामात खात आहेस.' आता निकचा हा व्हिडिओ इंस्टग्रामवर खूप झपाट्यानं व्हायरल होत आहे. अलीकडेच, गायक निकनं बॉलिवूड गाण्यांवर डान्स करत असताना अनेक व्हिडिओ शेअर केले आहेत. याशिवाय निकनं आपल्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये, खुलासा केला आहे की, टूरवरील प्रत्येक शोपूर्वी हृतिक रोशन आणि कियारा अडवाणी अभिनीत 'वॉर 2'मधील 'आवान जवान' गाण्यावर तो डान्स करतो.
2018मध्ये या जोडप्यानं लग्न केलं : प्रियांका आणि निकची प्रेमकहाणी मेट गालामध्ये दिसल्यानंतर सुरू झाली. डिसेंबर 2018मध्ये, प्रियांका चोप्रा आणि निकनं जोधपूरमधील उम्मेद भवन पॅलेसमध्ये भव्य ख्रिश्चन आणि हिंदू पद्धतीनं लग्न केलं. जानेवारी 2022मध्ये, या जोडप्यानं सरोगसीद्वारे त्यांची मुलगी मालती मेरी चोप्रा जोनासचे स्वागत केलं. प्रियांका आणि निक हे सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहेत, ते अनेकदा आपल्या चाहत्यांबरोबर त्यांची फोटो शेअर करत असतात. याशिवाय चाहत्यांना देखील त्यांची जोडी खूप आवडते.
हेही वाचा :