‘मृत्यूचक्र’चं नवं पोस्टर प्रदर्शित, चित्रपट येईल 'या' दिवशी प्रेक्षकांच्या भेटीला...
मराठी चित्रपट ‘मृत्यूचक्र’चं नवीन पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे. तसेच हा चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल जाणून घ्या...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 2:52 PM IST
हैदराबाद : मृत्यू हा जीवनाचा अंतिम टप्पा मानला जात असला, तरी भारतीय तत्त्वज्ञानात त्याकडे एका व्यापक चक्राचा भाग म्हणून पाहिलं जातं. कर्म, पुनर्जन्म, नियती आणि मोक्ष या संकल्पनांशी जोडलेलं मृत्यूचं हे गूढ स्वरूप आजही अनेक प्रश्न निर्माण करतं. याच गूढतेला भय आणि रहस्याची किनार देत ‘मृत्यूचक्र’ हा आगामी मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटाचं नवं पोस्टर नुकतंच समोर आलं असून, त्यातून कथानकातील रहस्याची झलक पाहायला मिळते. पोस्टरमध्ये या चक्राभोवती अनेक व्यक्तिरेखांचे चेहरे दिसत असून, प्रत्येक पात्राच्या आयुष्यातील एखादा गूढ धागा कथानकाच्या मुख्य रहस्याशी जोडला गेला असण्याची शक्यता जाणवते. पार्श्वभूमीतील जुन्या वास्तूची रचना, मंदिराचा भास निर्माण करणारे दृश्य, गडद वातावरण आणि त्यावर ठळकपणे दिसणारी ‘प्रत्येक मृत्यूमागे आहे एक अदृश्य सावली...’ ही टॅगलाइन चित्रपटाच्या रहस्यमय विश्वाची उत्सुकता वाढवते. पोस्टरमध्ये रुग्णालयाचं दृश्यही दिसत असल्याने वैद्यकीय वास्तव आणि मानवी आकलनापलीकडील शक्ती यांच्यातील काही अनोखा संबंध कथेत पाहायला मिळणार का, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
‘मृत्यूचक्र’चं नवीन पोस्टर प्रदर्शित : मृत्यूच्या घटनांची मालिका, त्यामागचं अनाकलनीय कारण आणि त्याचा मानवी आयुष्याशी असलेला संबंध याभोवती ‘मृत्यूचक्र’ची कथा गुंफली असल्याचे पोस्टरवरून संकेत मिळतात. मात्र या मृत्यूंच्या मागे नेमकं कोणतं सत्य दडलं आहे, हे चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरच उलगडणार आहे. मृत्यूचक्र’ची कथा डॉ. सुधीर निकम यांनी लिहिली असून पटकथा आणि संवाद विलास वाघमोडे आणि डॉ. सुधीर निकम यांचे आहेत. निशांत भागवत यांनी सिनेमॅटोग्राफीची जबाबदारी सांभाळली असून राहुल भातणकर यांनी संकलन केलं आहे. संगीत आणि पार्श्वसंगीत केदार दिवेकर यांचं आहे. वलय मुळगुंद यांच्या लेखणीतून साकारलेल्या गीतांना सुहास सावंत आणि शमिका भिडे यांनी आवाज दिला आहे. मयूर पवार प्रोडक्शन डिझायनर असून कुणाल वेदपाठक कला दिग्दर्शक, किर्ती जंगम जोशी वेशभूषाकार आणि संतोष गायके रंगभूषाकार आहेत. रोहन शहा क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर आहेत. जयेश मिस्त्री यांच्या यूजेएम नेटवर्क्स अँड एंटरटेनमेंट एलएलपीच्या माध्यमातून चित्रपटाचं संपूर्ण महाराष्ट्रात वितरण केलं जाणार आहे.
‘मृत्यूचक्र’ची स्टार कास्ट : श्री महादेव फिल्म प्रॉडक्शन प्रस्तुत आणि अध्यांश मोशन पिक्चर निर्मित या चित्रपटाची निर्मिती प्रणाली उन्मेश वाघमोडे यांनी केली आहे. विलास वाघमोडे आणि अनुप्रिता कडू गंगावणे यांनी ‘मृत्यूचक्र’चं दिग्दर्शन केलं आहे. पोस्टरमध्ये मध्यवर्ती ठिकाणी दिसणारं प्राचीन चक्र आणि त्यामध्ये उठून दिसणारा लालसर ग्रह किंवा चंद्र यामुळे चित्रपटाच्या कथेत अध्यात्म, गूढशक्ती आणि मृत्यू यांचा संबंध असल्याचे संकेत मिळतात. या चित्रपटात शशांक शेंडे, अक्षया गुरव, पुष्कराज चिरपुटकर, आस्ताद काळे, वर्षा दांदळे, कृतिका तुळसकर, सानिका बनारसवाले, संजय शेजवळ, शलाका गाडे, शरा गायकवाड, जितेंद्र पोळ आणि अनिल रबाळे यांच्यासह अनेक कलाकार महत्त्वाच्या भूमिका साकारताना दिसणार आहेत. भय, रहस्य आणि मानवी अस्तित्वाशी जोडलेल्या अनुत्तरित प्रश्नांचा मागोवा घेणारा ‘मृत्यूचक्र’ 23 ऑक्टोबरपासून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे.