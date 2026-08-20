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कुणाल खेमू स्टारर 'व्हाइब'चं नवीन पोस्टर आलं समोर, टीझर कधी होईल प्रदर्शित जाणून घ्या...

कुणाल खेमू स्टारर 'व्हाइब'चे नवीन पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले आहे. या चित्रपटाचा टीझर कधी रिलीज होणार याबद्दल माहिती समोर आली आहे.

Vibe poster out
'व्हाइब'चं पोस्ट रिलीज (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 5:19 PM IST

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हैदराबाद : ॲमेझॉन एमजीएम स्टुडिओनं आज, 20 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या आगामी 'व्हाइब' चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित केले आहे. हे पोस्टर कुणाल खेमूच्या थरारक ॲक्शन कॉमेडीची एक झलक दाखवते. याशिवाय 'व्हाइब' या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित होण्याची तारीखही उघड झाली आहे. नवीन पोस्टरमध्ये प्रीती झिंटा एका दमदार बॉस-लेडी अवतारात दिसत आहे. याउलट, कुणाल खेमू, स्पर्श श्रीवास्तव आणि वंशिका धीर खूपच धमाकेदार अंदाजात दिसत आहेत, यावरून असे सूचित होते की ते, ज्या परिस्थितीत आहेत ती पूर्णपणे त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर आहे.

'व्हाइब' चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित झाले : 'व्हाइब'ची कथा दोन जिवलग मित्रांभोवती फिरते, ज्यांचे साधे जीवन अचानक एका अनपेक्षित आणि उत्साही साहसात बदलते. हा प्रवास त्यांच्या जगण्याच्या कौशल्याची आणि त्यांच्या मैत्रीची परीक्षा घेतो. या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन कुणाल खेमू यांनी केलं आहे. 'व्हाइब'ची निर्मिती कुणाल खेमू आणि चिराग निहलानी यांनी ड्रोंगो फिल्म्सच्या बॅनरखाली केली आहे. या चित्रपटात कुणाल खेमू, प्रीती झिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव आणि नवोदित वंशिका धीर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या चित्रपटाचं टीझर उद्या, 21 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार असून, हा चित्रपट प्रेक्षकांना एका उत्साही साहसी प्रवासावर घेऊन जाण्यासाठी सज्ज आहे.

'व्हाइब' चित्रपट रुपेरी पडद्यावर कधी होणार दाखल : ॲमेझॉन एमजीएम स्टुडिओजचा 'व्हाइब' हा चित्रपट 18 सप्टेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. ड्रोंगो फिल्म्स हे अभिनेता-दिग्दर्शक-लेखक कुणाल खेमू आणि निर्माता चिराग निहलानी यांनी स्थापन केलेले एक प्रॉडक्शन बॅनर आहे. यात प्रामाणिक आणि आकर्षक कथा सांगण्याचं काम या प्रॉडक्शनखाली होते. सर्जनशीलता आणि एका मजबूत, स्पष्ट दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित करून, ड्रोंगो फिल्म्स प्रेक्षकांवर कायमस्वरूपी प्रभाव टाकणाऱ्या ताज्या आणि धमाकेदार कथा पडद्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. 'व्हाइब' हा चित्रपट प्रेक्षकांवर कसा प्रभाव पाडतो, हे काही दिवसात समजेल. आता कुणालच्या या चित्रपटाबद्दल अनेकजण उत्सुक आहेत.

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