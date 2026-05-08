मे महिन्याचा दुसऱ्या आठवड्यात ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर 'हे' चित्रपट आणि वेब सीरीज होईल रिलीज, पाहा संपूर्ण यादी
मे महिन्याचा दुसरा आठवडा सुरू झाला आहे आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नवीन चित्रपट आणि वेब सीरीज प्रदर्शित होणार आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 5:37 PM IST
हैदराबाद: मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ आणि इतर स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणाऱ्या नवीन ओटीटी वेब सीरीजची संपूर्ण माहिती आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. या आठवड्याच्या यादीत भारतीय असो वा परदेशी, प्रत्येक प्रकारच्या प्रेक्षकांसाठी काहीतरी खास आहे. विविध आणि रोमांचक वेब सीरीजच्या या निवडक यादीमुळं, या शुक्रवारी प्रदर्शित होणाऱ्या नवीन वेब सीरीज पाहण्याची तुमची इच्छा नक्कीच पूर्ण होईल. संपूर्ण यादी पाहण्यासाठी खाली स्क्रोल करा.
'डकैत: एक प्रेम कथा'
ओटीटी प्लॅटफॉर्म: ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ
स्ट्रीमिंगची तारीख: 8 मे
अनुराग कश्यप दिग्दर्शित 'डकैत' हा एक आकर्षक द्विभाषिक ॲक्शन-थ्रिलर आहे. याची कथा हरिदास (आदिवी शेष) या तुरुंगातून पळून आलेल्या कैद्याच्या आयुष्याभोवती फिरते, जो आपली पूर्वीची प्रेयसी सरस्वती (मृणाल ठाकूर) हिने जातीवरून केलेल्या विश्वासघाताचा बदला घेण्यासाठी निघतो. ही कथा तुम्हाला शेवटपर्यंत खिळवून ठेवेल. चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षकांचे मनोरंजन केल्यानंतर, हा चित्रपट 8 मे पासून ओटीटीवर उपलब्ध आहे.
'लुख्खे'
ओटीटी प्लॅटफॉर्म: ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ
स्ट्रीमिंगची तारीख: 8 मे
'लुख्खे' ही चंदीगडच्या अंडरग्राउंड संगीत क्षेत्राच्या पार्श्वभूमीवर आधारित एक नवीन वेब सीरीज आहे. हा म्युझिकल ॲक्शन-ड्रामा दोन उदयोन्मुख रॅपर्समधील तीव्र स्पर्धा दर्शवतो. भारतीय रॅपर किंग 'लुख्खे'मधून अभिनयात पदार्पण करत आहे.
'वाझा 2'
ओटीटी प्लॅटफॉर्म: जिओ हॉटस्टार
स्ट्रीमिंगची तारीख: 8 मे
'वाझा 2' बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रदर्स' हा एक मल्याळम भाषेतील, वयात येण्याच्या प्रक्रियेवर आधारित विनोदी-नाटकीय चित्रपट आहे. हा चित्रपट हशीर, ॲलन, अजिन आणि विनायक या चार मित्रांची कथा सांगतो, जे मोठे होण्याचा दबाव, सामाजिक अपेक्षा आणि खोडकर म्हणून असलेली स्वतःची ओळख या सर्वांचा सामना करतात. केरळमध्ये 100 कोटी रुपयांचा टप्पा सर्वात जलद पार करणारा हा मल्याळम चित्रपट ठरला आहे.
'भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम'
ओटीटी प्लॅटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
स्ट्रीमिंगची तारीख: 8 मे
'भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम' हा एक मल्याळम डार्क-कॉमेडी थ्रिलर आहे. कृष्णदास मुरली यांच्या 2024 च्या चित्रपटाचा सीक्वेल 8 मे रोजी नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध आहे. त्याच्या आधीच्या हलक्याफुलक्या चित्रपटाच्या विपरीत, हा मल्याळम डार्क कॉमेडी-थ्रिलर मार्मिक विनोद आणि सस्पेन्सचे एक अनोखे मिश्रण आहे, ज्यात एका कुटुंबाची लपलेली रहस्ये दैनंदिन जीवनात गुंतागुंत निर्माण करतात.
'नो प्लेस टू बी सिंगल'
ओटीटी प्लॅटफॉर्म: ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ
स्ट्रीमिंगची तारीख: 8 मे
इटालियन रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट 'नो प्लेस टू बी सिंगल' 8 मे रोजी ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होत आहे. टस्कन गावात चित्रित झालेला हा चित्रपट, एकल माता एलिसा आणि तिचा बालपणीचा मित्र मिशेल यांच्यातील नातेसंबंधांचा शोध घेतो, त्याच वेळी जुन्या आठवणी पुन्हा जागृत होतात.
'वी बरी द डेड'
ओटीटी प्लॅटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
स्ट्रीमिंगची तारीख: 8 मे
एक सस्पेन्सफुल थ्रिलर, 'वी बरी द डेड,' 8 मे रोजी नेटफ्लिक्सवर येत आहे. हा चित्रपट गडद रहस्ये आणि नैतिक पेचप्रसंग उघड करतो. तणावपूर्ण वातावरण आणि दमदार अभिनयामुळं हा या आठवड्यातील सर्वात आकर्षक आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांपैकी एक ठरतो.