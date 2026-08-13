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नेटफ्लिक्सनं केली 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या विशेष भागाची घोषणा, 'ऑपरेशन सफेद सागर'ची टीम पाहुणे म्हणून होणार दाखल

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'चा स्वातंत्र्यदिन हा खूप विशेष आहे. यामध्ये 'ऑपरेशन सफेद सागर'ची टीम पाहणे म्हणून दाखल होणार आहे.

Operation Safed Sagar web series
'ऑपरेशन सफेद सागर' वेब सीरीज (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 11:10 AM IST

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हैदराबाद : 15 ऑगस्ट प्रत्येक भारतीयांसाठी खूप विशेष असणार आहे. सध्या देश स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यास सज्ज आहे. आता या विशेष प्रसंगी कपिल शर्मा एक विशेष एपिसोड घेऊन येत आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सनं 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'च्या स्वातंत्र्य दिन विशेष भागाची घोषणा केली असून यामध्ये आता 'ऑपरेशन सफेद सागर'ची टीम पाहुणे म्हणून दिसणार आहे. दरम्यान एपिसोडची अनेकजण आतुरतेनं वाट पाहात आहेत. या भागाची घोषणा करताना पोस्टमध्ये लिहिण्यात आलं, 'गोल्डन ॲरो टीमचे सदस्य कॅप्स कॅफेमध्ये आराम करत आहेत.' निर्मात्यांनी असेही जाहीर केलं की हा विशेष भाग 15 ऑगस्ट रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रसारित होईल.

स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी कपिलचा शो सज्ज : दरम्यान शेअर केल्या पोस्टमध्ये, सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, दिया मिर्झा, अभय वर्मा, मिहिर आहुजा आणि प्राजक्ता कोहली दिसत असल्याचे दिसत आहेत. हे सर्व कलाकार 'ऑपरेशन सफेद सागर' या वेब सीरिजचा भाग आहेत. 'ऑपरेशन सफेद सागर' ही वेब सीरिज सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे. ही वेब सीरीज 7 ऑगस्ट 2026 रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाली. कारगिल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित असलेली ही वेब सीरीज भारतीय हवाई दलाचे शौर्य आणि योगदान दर्शवते. आता कपिलच्या शोमध्ये 15 ऑगस्ट रोजी एक देशभक्तीपर ट्विस्ट असणार आहे.

'ऑपरेशन सफेद सागर' वेब सीरीजबद्दल : ही वेब सीरीजमध्ये युद्धादरम्यान हवाई दलाला सामोरे जाव्या लागलेल्या आव्हानांवर आधारित असणार आहे. 'ऑपरेशन सफेद सागर'चे दिग्दर्शन ओनी सेन यांनी केलं असून,संदीप जैन, निखिल रवी आणि बरुण कश्यप यांनी सह-लेखन केलंय. सहा भागांच्या वेब सीरीजला सध्या प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

'ऑपरेशन सफेद सागर'बद्दल : 'ऑपरेशन सफेद सागर' ही 1999च्या कारगिल युद्धादरम्यान भारतीय हवाई दलानं राबवलेली एक धाडसी हवाई मोहीम होती. नियंत्रण रेषेजवळील (LoC) उंच टेकड्यांमध्ये लपलेल्या पाकिस्तानी घुसखोरांना अचूक बॉम्बफेक आणि हल्ल्यांद्वारे त्यांनी हुसकावून लावणे होते. हवाई दलाच्या या शौर्याची गाथा दर्शवणारी, याच नावाची एक वेब सीरीज अलीकडेच नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित करण्यात आली आहे.

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TAGGED:

THE GREAT INDIAN KAPIL SHOW
INDEPENDENCE DAY SPECIAL EPISODE
INDEPENDENCE DAY 2026
द ग्रेट इंडियन कपिल शो
OPERATION SAFED SAGAR

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