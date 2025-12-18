ETV Bharat / entertainment

नेहा कक्कर 'कँडी शॉप' गाण्यामुळं झाली टीका, इंटरनेटवर यूजर्सनं म्हटलं के-पॉप स्टार्सची कॉपी...

गायिका नेहा कक्कर आणि तिचा भाऊ टोनीला आता सोशल मीडियावर नवीन गाणं 'कँडी शॉप'मुळं ट्रोल केलं जात आहे.

Neha Kakkar and Tony kakkar
नेहा कक्कर आणि टोनी कक्कर (Candy Shop song Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 18, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : गायिका नेहा कक्करचं नवीन गाणं 'कँडी शॉप' सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. या गाण्याच्या शीर्षकानं आधीच लक्ष वेधून घेतलंय, आता या गाण्यामुळं तिला सोशल मीडियावर अनेकजण ट्रोल करत आहेत. सोशल मीडियावरील मोठ्या संख्येनं यूजर्स गाण्याच्या बोलांवर आणि नेहा कक्करच्या नृत्याबद्दल ट्रोल करत आहेत. काहींनी गाण्याच्या बोलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत, तर काहींनी ते खूपच 'बोल्ड'असल्याचं म्हटलंय. आता अनेक यूजर्सनं यावेळी म्हटलं आहे की, नेहा कक्करनं तिच्या मर्यादा ओलांडल्या. नेहा कक्करच्या 'कँडी शॉप' गाण्याला अश्लील असल्याचं अनेकजण म्हणत आहे. नेहा कक्करच्या डान्स स्टेप्सवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित आता केले जात आहेत. फक्त बातम्यांमध्ये येण्यासाठी नेहानं असं अश्लील गाणं तयार केलं असेही अनेकजण आता म्हणत आहेत, नेहा कक्करची कारकीर्द आता घसरत असल्याचं या गाण्यावरून सिद्ध झालं आहे असे काहीजण म्हणत आहेत.

'कँडी शॉप' गाण्यामुळं नेहा कक्कर ट्रोल : 'कँडी शॉप' हे गाणे नेहा कक्करनं भाऊ टोनी कक्करसह गायलं आहे. टोनी कक्करनं त्याचे बोल देखील लिहिले आहेत. यासह त्यानं याला संगीतही दिलंय. यापूर्वी देखील नेहा अनेकदा ट्रोल झाली आहे. नेहा कक्कर आणि टोनीनं के-पॉप शैलींचे अनुकरण करण्याचा खूप प्रयत्न केला, मात्र त्यांचा प्रयत्न हा फेल झाल्याचा दिसत आहे. दरम्यान नेहाला तिच्या संगीतासाठी टीकेचा सामना करावा लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तिच्या अनेक हिट गाण्यांसाठी तिला सोशल मीडियावर ट्रोल केलं गेलं आहे. दरम्यान नेहा कक्करच्या 'कँडी शॉप' या गाण्याला यूट्यूबवर 22 दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. नेहा कक्कर व्यतिरिक्त, तिचा भाऊ टोनी कक्कर देखील या गाण्यात असल्याचा दिसत आहे.

टोनी कक्करची प्रतिक्रिया : दरम्यान या गाण्याबद्दल आता टोनी कक्करनं एक सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केली आहे. यामध्ये म्हटलं, "आय वॉन्ट वन लॉली पॉप, टू लॉली पॉप , थ्री लॉली पॉप अरे अरे मजा येत कमेंट्स वाचण्यात, पॉप संगीत तर ट्रोल तर नक्की होईल. तुम्ही बिजनेसला दुर्लक्ष करू शकत नाही. करून टाका व्हायरल, तसे तर व्हायरल झालं आहे, आता तुम्हाला जितक्या शिव्या देता येईल तितक्या द्या आणि व्हायरल करा." यापूर्वी नेहा आणि टोनीनं 'कोका कोला तू' आणि 'गोवा वाले बीच' सारखी अनेक गाणी एकत्र केली. यांना देखील सोशल मीडियावर ट्रोल केलं गेलं होतं.

हेही वाचा :

  1. नेहा कक्करला चित्रपटसृष्टीत पहिला ब्रेक कोणी दिला, वाचा सविस्तर
  2. 'कलाकारांनी मर्यादेत राहावे आणि जनतेनं...'. बहीण नेहा कक्कर मेलबर्न कॉन्सर्टमध्ये रडल्यानंतर टोनीनं केली क्रिप्टिक पोस्ट...
  3. कॉन्सर्टमध्ये गो बॅकच्या घोषणा दिल्यावर नेहा कक्कर रडू लागली, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण...

TAGGED:

NEHA KAKKAR
NEW CANDY SHOP SONG
KPOP STARS COPY
नेहा कक्कर
NEHA KAKKAR TROLL NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.