नेहा कक्करनं घटस्फोटाच्या अफवांवर लावला पूर्णविराम, दिलं सोशल मीडियाद्वारे स्पष्टीकरण...

बॉलिवूड गायिका नेहा कक्करनं आता तिच्या घटस्फोटाच्या अफवांवर स्पष्टीकरण दिलं आहे. तिनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे.

Neha Kakkar
नेहा कक्कर (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 20, 2026 at 11:53 AM IST

2 Min Read
मुंबई : गायिका नेहा कक्कर अलीकडील सोशल मीडिया पोस्टमुळं चर्चेत आली होती. तिची पोस्ट सोशल मीडियावर इतकी व्हायरल झाली होती, की त्यामुळं तिला अनेक प्रश्न चाहते विचारू लागले होते. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, की ती नातेसंबंध आणि कामापासून ब्रेक घेत आहे. यानंतर तिनं काही मिनिटांमध्ये आपली पोस्ट सोशल मीडियावरून डिलीट केली होती. यानंतर सोशल मीडियावर तिच्या वैयक्तिक जीवनाबद्दल काही यूजर्स हे अंदाज बांधत होते. गायिकाच्या घटस्फोटच्या बातम्या या सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या होत्या. आता नेहानं उद्भवलेल्या घटस्फोटाच्या अफवांना स्पष्टपणे फेटाळून लावल्या आहेत. गायिकेनं तिचे मौन सोडले आहे आणि लोकांना सत्य कळवले आहे.

घटस्फोटाच्या अफवांवर दिलं नेहानं स्पष्टीकरण : सोमवारी, नेहानं इंस्टाग्राम स्टोरीजवर स्पष्ट केलं की, तिच्या पतीला किंवा कुटुंबाला यात ओढले जाऊ नये. तिनं लिहिलं, 'मित्रांनो, कृपया माझ्या निष्पाप पतीला किंवा माझ्या प्रेमळ कुटुंबाला यात ओढू नका. ते माझ्या ओळखीचे सर्वोत्तम लोक आहेत आणि मी त्यांच्या पाठिंब्यामुळेच आहे.' तिनं स्पष्ट केलं की तिला काही व्यवस्था आणि लोकांशी समस्या आहेत, मात्र त्याचा तिच्या कुटुंबाशी किंवा पतीशी काहीही संबंध नाही. याशिवाय तिनं पुढं लिहिलं, 'असे अनेक लोक आणि व्यवस्था आहेत, ज्यांमुळं मी नाराज आहे. मला वाटते की तुम्ही आता समजून घ्याल आणि कृपया माझ्या पतीला आणि कुटुंबाला या सर्वांपासून दूर ठेवा.' नेहानं इंस्टाग्रामवर ही भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे.

Neha Kakkar post
नेहा कक्करची पोस्ट (Instagram)

नेहानं चूक मान्य केली : नेहानं सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट करण्याची तिची चूकही मान्य केली. तिनं पुढं लिहिलं 'हो, मी सहमत आहे की, सोशल मीडियावर पोस्ट करताना मी इतके भावनिक होऊ नये, कारण मीडियाला तीळाचा डोंगर कसा बनवायचा हे चांगलेच माहित आहे. मी माझा धडा शिकले आहे. आतापासून, मी माझ्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलणार नाही, माफ करा आणि धन्यवाद. काळजी करू नका, मी लवकरच आणि धमाकेदार पद्धतीनं परत येईन. खूप प्रेम.' तसेच यापूर्वी नेहानं पापाराझींसाठी लिहिलं होतं की, 'मला या जगात मुक्तपणे जगू द्या. प्लीज कोणताही कॅमेरे नको.' नेहाचं अलीकडेच 'कँडी शॉप' हे गाणं आलं होत, ज्यामुळं ती ट्रोल झाली होती. या गाण्यामध्ये तिच्या डान्स स्टेपला 'स्वस्त' आणि 'अश्लील' असल्याचं लोकांनी म्हटलं होतं. हे गाणं तिचा भाऊ टोनी कक्करनं तयार केलं होतं.

ETV Bharat Logo

