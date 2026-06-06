ETV Bharat / entertainment

नेहा कक्करचा प्रेरणादायी प्रवास, संघर्ष करून चित्रपटसृष्टीत रोवला विजयाचा झेंडा...

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील गायिका नेहा कक्कर 6 जून रोजी 38वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या विशेष प्रसंगी आम्ही तिच्याबद्दल काही न माहित असलेल्या गोष्टींबद्दल सांगणार आहोत.

Neha kakkar birthday s
नेहा कक्करचा वाढदिवस (Photo - ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : गायिका नेहा कक्करनं चित्रपटसृष्टीत आपलं नाव कमविण्यासाठी खूप संघर्ष केला. गायिकेनं हिंदी चित्रपटसृष्टीत पक्के स्थान निर्माण करण्यासाठी खूप धमाकेदार गाणी गायली आहेत. उत्तराखंडमध्ये जन्मलेली नेहा कक्करचा 6 जून रोजी वाढदिवस आहे. वडिलांचे नाव ऋषिकेश कक्कर आणि आईचे नाव नीती कक्कर असून तिचे संपूर्ण कुटुंब दिल्लीला स्थलांतरित झाले. नेहाला सोनू कक्कर नावाची एक बहीण आणि टोनी कक्कर नावाचा एक भाऊ आहे. टोनी आणि सोनू हे सुद्धा गायकी क्षेत्रात असून त्यांनीही चित्रपटसृष्टीत खूप संघर्ष केला आहे. नेहाचं बालपण हे गरिबीत गेले. नेहाचे वडील शाळेबाहेर समोसे विकत होते. याबद्दल तिनं 'इंडियन आयडॉल' शोमध्ये सांगितलं होतं. तसेच नेहाला लहानपणापासूनच गाण्याची आवड होती.

'इंडियन आयडॉल'चा प्रवास : नेहा तिची मोठी बहीण सोनूबरोबर माता राणीच्या जागरणाला जायची. रात्रीच्या जागरणात भजन गाऊन त्या लोकांना भक्तीमध्ये तल्लीन करून टाकत असे. त्यांना गाण्यासाठी 500 रुपये मिळायचे. दरम्यान नेहा ज्यावेळी 11वी इयत्तेत होती, तेव्हा तिच्या आयुष्यात एक मोठे वळण आलं. वयाच्या 16व्या वर्षी, नेहाची लोकप्रिय रिॲलिटी शो 'इंडियन आयडॉल'च्या दुसऱ्या पर्वासाठी निवड झाली. तिनं आपल्या आवाजानं परीक्षक आणि प्रेक्षकांना मोहित करून टाकलं. मात्र ती टॉप 10मध्ये स्थान मिळवू शकली नाही. कमी मतांमुळं तिला शोमधून बाहेर जावं लागलं. या शोद्वारे तिनं लोकांचे मन जिंकले होते. यानंतर 2008मध्ये नेहानं 'नेहा द रॉकस्टार' हा अल्बम प्रदर्शित केला. यानंतर तिला चित्रपटसृष्टीत काही लोक ओळखू लागले.

पहिला ब्रेक : गायिकेला हिंदी चित्रपटसृष्टीत पहिला ब्रेक हा 2012मध्ये 'कॉकटेल' चित्रपटासाठी मिळाला. तिनं या चित्रपटातील 'सेकंड हँड जवानी' गाणं गायलं होतं. यानंतर तिनं 'सनी सनी', 'काला चश्मा','आओ राजा', 'दिलबर', 'मैं तेरा बॉयफ्रेंड' आणि 'मिले हो तुम हमको' यासारखे गाणी गायली. या गाण्यामुळं तिचा चाहतावर्ग खूप मोठा झाला. ती हिंदी चित्रपटसृष्टीत अव्वल गायिकांपैकी एक बनली. तिचा आवाज हा प्रेक्षकांना खूप पसंत आला. आज नेहा स्टेज शो करून तिच्या चाहत्यांना मोहित करते. नेहा श्रीमंत गायकांपैकी एक आहे. दरम्यान गायिकेनं 24 ऑक्टोबर 2020मध्ये पंजाबी गायक रोहनप्रीत सिंगबरोबर लग्न केलं. दिल्लीतील एका गुरुद्वारात त्यांचा 'आनंद कारज' सोहळा पार पडला. यानंतर त्यांनी पारंपरिक हिंदू रितीरिवाजानुसार विवाह केला. दरम्यान नेहा आणि रोहनप्रीतची ओळख 'नेहू दा ब्याह' या गाण्याच्या सेटवर झाली होती. यानंतर काही दिवस एकमेकांना डेट केल्यानंतर या जोडप्यानं लग्नाचा निर्णय घेतला होता. नेहा कक्करनं हिंदी सिनेसृष्टीत अनेक गाणी गायली आहेत. आता आम्ही तिच्या काही गाण्याबद्दल सांगणार आहोत, जे तुम्ही आज ऐकायला हवी.

लोकप्रिय गाणी

  • दिलबर -सत्यमेव जयते
  • तू ही यार मियर - पति पत्नी और वो
  • काला चश्मा - बार बार देखो
  • ओ साकी साकी - बाटला हाउस
  • मिले हो तुम हमको - फीवर - रीप्राइज
  • लंदन ठुमका - क्वीन
  • आंख मारे - सिंबा
  • कर गई चुल - कपूर एंड संस
  • सनी सनी - यारियां
  • कोका कोला तू -लुका छुप्पी

हेही वाचा :

  1. नेहा कक्करनं घटस्फोटाच्या अफवांवर लावला पूर्णविराम, दिलं सोशल मीडियाद्वारे स्पष्टीकरण...
  2. कामावरून आणि नात्यासंबंधामधून ब्रेक घेण्याच्या पोस्टमुळं नेहा कक्कर चर्चेत, चाहते पडले चिंतेत...
  3. नेहा कक्कर 'कँडी शॉप' गाण्यामुळं झाली टीका, इंटरनेटवर यूजर्सनं म्हटलं के-पॉप स्टार्सची कॉपी...

TAGGED:

NEHA KAKKAR BIRTHDAY SPECIAL
NEHA KAKKAR
NEHA KAKKAR BIRTHDAY
नेहा कक्कर
INSPIRING JOURNEY OF SINGER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.