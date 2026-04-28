नवाझुद्दीन सिद्दिकीची मुलगी शोरानं दिला वडिलांना सल्ला...
नवाझुद्दीन सिद्दिकीनं त्याची मुलगी शोराबद्दल खुलासा केला आहे. त्यानं सांगितलं की, त्याचा आत्मविश्वास कमी होण्याचं कारण त्याची मुलगी आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 12:18 PM IST
हैदराबाद : हिंदी सिनेसृष्टीतील नवाझुद्दीन सिद्दिकी हा असा एक अभिनेता, ज्यानं प्रत्येक पात्राद्वारे प्रेक्षकांचं मनं जिंकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा पडद्यावरील आत्मविश्वास खूप जबरदस्त असतो. तो कुठल्याही भूमिकेसाठी स्वतःला इतकं झोकून देतो की, त्याचं पात्र प्रेक्षकांना खरे वाटू लागते. मात्र नवाझुद्दीन सिद्दीकीबरोबर एक अशी गोष्ट घडली आहे, ज्यामुळं त्याचा आत्मविश्वास कमी झाला आहे. नवाझुद्दीनची मुलगी शोरानं आपल्या वडिलांचा आत्मविश्वास मोडला आहे. एका मुलाखतीत नवाझनं सांगितलं की, "प्रत्येक मुलगी आपल्या वडिलांशी खूप थेट आणि स्पष्टपणे बोलते. तिनं (शोरानं) माझे काहीच चित्रपट पाहिले आहेत. तिनं कदाचित 'गँग्स ऑफ वासेपूर' गुपचूप पाहिला असेल, यानंतर तिनं त्या चित्रपटामधील माझ्या नृत्यावर टीका केली."
नवाझुद्दीन सिद्दिकीनं केला खुलासा : नवाझुद्दीन सिद्दिकीनं पुढं सांगितलं, "ती खूप स्पष्टवक्ती आहे. त्यामुळं तिनं मला म्हटलं, तुम्ही डान्स करू नका, तुम्ही खूप वाईट डान्सर आहात. यावेळी तिनं माझा आत्मविश्वास मोडला. यानंतर डान्स करण्याचा आत्मविश्वास माझ्यात कमी झाला आहे, मात्र मी पुन्हा प्रयत्न करेन. प्रत्येक गोष्टीत चांगलं असणं हे आवश्यक नाही. काही लोकांना फक्त मजा करायची असते." नवाझनं पुढं त्याच्या मुलीच्या अभिनयाकडे असलेल्या ओढीबद्दल सांगितलं, "ती आधी तिचे शिक्षण पूर्ण करेल, मग तिला काय करायचे आहे ते आपण पाहू. तिला अभिनयाची खूप आवड आहे." तसंच अभिनेत्यानं हेही सांगितलं की, त्याची मुलगी अभिनयाचं प्रशिक्षण घेत आहे. यापूर्वी अशी बातमी समोर आली होती. लवकरच शोरा चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करेल आणि तिला गायक अरिजीत सिंग लॉन्च करेल. अरिजीत हा लवकरच दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण करण्याच्या देखील चर्चा आहेत.
वर्कफ्रंट : दरम्यान नवाझुद्दीन सिद्दिकीच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर, तो शेवटी 'थामा' या चित्रपटामध्ये आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्नाबरोबर दिसला होता. आता पुढं तो 'मैं ॲक्टर नहीं हूँ' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. त्याचा हा चित्रपट 8 मे 2026 रिलीज होणार आहे. यानंतर तो हॉरर चित्रपट 'तुम्बाड 2'मध्येही असणार आहे. याशिवाय त्याच्याकडे 'ब्लाइंड बाबू', 'सेक्शन 108' आणि 'द ग्रेट एस्केप: फरार' हे चित्रपटही आहेत.