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तब्बल 25 वर्षांनंतर 'नकाब' या नाटकाद्वारे नवाजुद्दीन सिद्दीकींचे रंगभूमीवर पुनरागमन!

तब्बल 25 वर्षांनंतर 'नकाब' या नाटकाद्वारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी रंगभूमीवर पुन्हा एकदा रसिकांच्या भेटीला येत आहे.

Nawazuddin Siddiqui
नवाजुद्दीन सिद्दीकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 2:32 PM IST

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हैदराबाद : रंगभूमी ही कोणत्याही अभिनेत्याच्या अभिनयाची खरी शाळा मानली जाते. थिएटरमुळं कलाकाराचा आवाज, देहबोली, संवादफेक आणि भावनांवर प्रभावी नियंत्रण विकसित होते. रंगमंचावर प्रत्येक प्रयोग थेट प्रेक्षकांसमोर सादर करावा लागत असल्यानं कलाकाराचा आत्मविश्वास आणि प्रसंगावधान अधिक बळकट होते. थिएटर कलाकाराला शिस्त, संयम आणि संघभावनेचे महत्त्व शिकवते. त्यामुळं चित्रपट किंवा ओटीटी माध्यमात काम करणाऱ्या कलाकारांसाठीही रंगभूमीचा अनुभव त्यांच्या अभिनयाला अधिक समृद्ध आणि परिपक्व बनवतो. रंगभूमीनं चित्रपटसृष्टीला अनेक चांगले कलाकार डोळे त्यातील एक प्रमुख नाव म्हणजे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ज्यांना अभिनयाची चालती-बोलती शाळा म्हटले जाते.

नवाजुद्दीन सिद्दीकीचा नवीन नाटक : आता नवाजुद्दीन सिद्दीकी तब्बल 25 वर्षांनंतर 'नकाब' या नाटकाद्वारे पुन्हा एकदा रंगभूमीवर पुनरागमन करत आहेत. या बहुप्रतीक्षित नाट्यप्रयोगापूर्वी त्यांनी नुकतीच आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शिकागोच्या प्रवासाची एक झलक चाहत्यांसोबत शेअर केली. या प्रवासात त्यांच्यासोबत त्यांची कन्या शोरा सिद्दीकीही दिसत आहे. "नकाब' टीमसोबत शिकागोला जात आहे," असे कॅप्शन देत त्यांनी या विशेष प्रवासाची माहिती दिली.

रंगभूमीवर झाली नवाजुद्दीन सिद्दीकीची एंट्री : नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांच्यासाठी 'नकाब' हा केवळ आणखी एक प्रकल्प नाही, तर त्यांच्या कलाप्रवासातील एका महत्त्वाच्या टप्प्याचे प्रतीक आहे. अभिनयाची खरी जडणघडण ज्या रंगभूमीवर झाली, त्याच माध्यमात ते पुन्हा एकदा परतत आहेत. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील आघाडीचे आणि अत्यंत आदरणीय अभिनेते होण्यापूर्वी त्यांनी रंगभूमीवर आपल्या अभिनयकौशल्याला धार दिली होती. त्याच अनुभवातून त्यांच्या वास्तववादी, सूक्ष्म आणि प्रभावी अभिनयशैलीची पायाभरणी झाली. चित्रपट आणि ओटीटीवरील दोन दशकांहून अधिक काळाच्या यशस्वी कारकिर्दीनंतर ते आता पुन्हा आपल्या कलामूळांकडे वळत आहेत.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांचे कौतुक : अभिनयातील अफाट वैविध्य आणि भूमिकांप्रती असलेल्या निष्ठेसाठी नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांचे नेहमीच कौतुक झाले आहे. गुंतागुंतीच्या व्यक्तिरेखा असोत किंवा भावनिक छटा असलेल्या भूमिका, त्यांनी प्रत्येक पात्राला वेगळा आयाम दिला आहे. त्यांच्या अभिनयाला प्रेक्षकांसह समीक्षकांनीही नेहमीच दाद दिली असून, आज ते आपल्या पिढीतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्यांपैकी एक मानले जातात. प्रत्येक नव्या कलाकृतीतून ते अभिनयाच्या नव्या शक्यता शोधत राहतात. रंगभूमीवरील हे पुनरागमन त्यांच्या कलेवरील नितांत प्रेमाची आणि सतत नव्या कलात्मक उंची गाठण्याच्या ध्यासाची साक्ष देणारे आहे.

'नकाब'चा शिकागोमधील प्रयोग रंगमंचावर सादर होईल : या प्रवासाला आणखी खास बनवणारी गोष्ट म्हणजे त्यांची कन्या शोरा सिद्दीकी यांची साथ. नवाजुद्दीन यांनी अनेकदा आपल्या मुलांसोबत वेळ घालवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. शोरा सोबतचे त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेले क्षण चाहत्यांकडून नेहमीच भरभरून पसंती मिळवतात. बाप-लेकीच्या या शिकागो प्रवासानं त्यांच्या रंगभूमीवरील पुनरागमनाचा आनंद अधिकच संस्मरणीय केला आहे. आता 'नकाब'चा शिकागोमधील प्रयोग रंगमंचावर सादर होण्यासाठी सज्ज झाला असून, नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांना पुन्हा एकदा थेट रंगमंचावर पाहण्यासाठी रसिकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. तब्बल 25 वर्षांनंतर रंगभूमीवर पुनरागमन करताना कन्येसोबत हा अविस्मरणीय क्षण अनुभवणे, त्यांच्या कलाप्रवासातील एक भावपूर्ण वर्तुळ पूर्ण झाल्याची जाणीव करून देणारे आहे. नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांच्यासाठी रंगमंच हे केवळ अभिनयाचे व्यासपीठ नसून, त्यांच्या कलात्मक प्रवासाला प्रथम आकार देणारे आणि जीवन देणारे पवित्र स्थान आहे.

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NAWAZUDDIN IS RETURNING TO THEATRE
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