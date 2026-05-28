नवाजुद्दीन सिद्दीकी ईदच्या सणादरम्यान मुंबईत 'तुम्बाड 2'चं करतंय शूटिंग...
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ईद-उल-अजहा असतानाही 'तुम्बाड 2'चं शूटिंग करत आहे. त्यानं आपल्या कामबद्दल काही गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 28, 2026 at 4:17 PM IST
हैदराबाद : जगभरात ईद-उल-अजहा साजरा होत आहे. मात्र, हिंदी चित्रपटसृष्टीचा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी या सणाच्या काळातही काम करताना दिसत आहे. 'तुम्बाड' या भयपटाचा सीक्वेल असलेल्या 'तुम्बाड 2'च्या शूटिंगमध्ये तो सध्या व्यग्र आहे. आता या विशेष प्रसंगाला नवाजुद्दीननं कामाचा सण म्हटलं आहे. 'तुम्बाड 2' चित्रपटाच्या शूटिंगची माहिती देताना नवाजुद्दीन म्हटलं की, "माझ्यासाठी हा कामाचा सण असणार आहे. मी ईदच्या दिवशीही 'तुम्बाड 2'चं शूटिंग करत आहे. या पात्राला अनेक पैलू असल्यानं ते प्रेक्षकांसमोर आणण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे." 2018 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'तुम्बाड'ला त्याच्या अनोख्या कथेसाठी, ऐतिहासिक लोककथांवर आधारित भयपट शैलीसाठी आणि अप्रतिम छायाचित्रणासाठी सर्वत्र प्रशंसा मिळाली होती. राही अनिल बर्वे आणि आनंद गांधी यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या चित्रपटात सोहम शाह यांनी मुख्य भूमिका साकारली होती.
'तुम्बाड 2' चित्रपटाबद्दल : हा चित्रपट, ज्यावेळी रिलीज झाला होता, त्यावेळी यानं बॉक्स ऑफिसवर विशेष कमाई केली नव्हती. मात्र री - रिलीजमध्ये यानं चांगली कमाई केली. दरम्यान हा चित्रपट महाराष्ट्रातील तुम्बाड गावातील एका लपलेल्या खजिन्याच्या शोधावर आधारित होता. या चित्रपटाचा प्रीमियर व्हेनिस चित्रपट महोत्सवातही झाला आणि तिथे प्रदर्शित होणारा हा पहिला भारतीय चित्रपट ठरला. 'तुम्बाड 2'चे दिग्दर्शन आदेश प्रसाद यांनी केलं आहे. या चित्रपटाची निर्मिती सोहम शाह फिल्म्स आणि पेन स्टुडिओजच्या बॅनरखाली होत असून, वितरणाची जबाबदारी पेन मरुधर यांनी सांभाळली आहे. दरम्यान 'तुम्बाड 2' 3 डिसेंबर 2027 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल अशी घोषणा केली आहे.
नवाजुद्दीन सिद्दीकी भूमिका दमदार : तसेच या चित्रपटाच्या पोस्टरबरोबर त्यांनी त्यांच्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं,' एक पापी भूतकाळ,एक भयावह भविष्य, भूक वाढत आहे, लोभाचा वारसा सुरूच आहे...' तसेच या चित्रपटाच्या निर्मात्यांना असं वाटतं की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या चित्रपटाला एका मोठ्या उंचीवर घेऊन जाईल. नवाजच्या मते या भूमिकेला अनेक भावनिक आणि कथानकाचे पैलू आहेत, त्यामुळं ती ही भूमिका साकारण्यासाठी तो खूप उत्सुक आहे. तसेच प्रेक्षक देखील हा चित्रपट पाहण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत.