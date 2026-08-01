ETV Bharat / entertainment

'नॅचरल स्टार' नानीच्या 'द पॅराडाईज'च्या टीझरची रिलीज डेट जाहीर

'नॅचरल स्टार' नानी अभिनीत 'द पॅराडाईज'चा टीझर हा रिलीज करण्यात येईल. दरम्यान चित्रपटाचा टीझर पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत.

the paradise
'द पॅराडाईज' (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : 'द पॅराडाईज'ची चर्चा संपूर्ण ठिकाणी होत आहे. 'नॅचरल स्टार' नानी याला अनेकजण पसंत करतात. 'आया शेर' हे गाणं आधीच प्रचंड लोकप्रिय (चार्टबस्टर) ठरले आहे. दरम्यान, चित्रपटाच्या घोषणा व्हिडिओनेही त्याच्या धाडसी आणि वास्तववादी शैलीमुळं सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलंय. विशेषतः त्यातील एका प्रभावी संवादामुळं, ज्यात मुख्य पात्राची ओळख एका 'सेक्स वर्कर'चा (वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलेचा) मुलगा अशी करून दिली जाते, ही बाब त्याच्या हातावरही लिहिलेली दिसून आली होती.

फर्स्ट-लूक पोस्टर्स : 'द पॅराडाईज' हा या वर्षातील सर्वाधिक प्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक म्हणून समोर आला आहे. या चित्रपटाच्या घोषणेपासूनच त्याबद्दल मोठी चर्चा सुरू आहे. यात 'नॅचरल स्टार' नानी मुख्य भूमिकेत आहे. आकर्षक 'फर्स्ट-लूक' पोस्टर्स, प्रभावी प्रचार-साहित्य आणि दमदार संगीतामुळं हा चित्रपट सतत चर्चेत आहे. तसेच 'दसरा'च्या प्रचंड यशानंतर नानी आणि दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेला हे पुन्हा एकत्र आले आहेत.

'आया शेर' गाणं लोकप्रिय : चित्रपटातील 'आया शेर' हे गाणं प्रचंड लोकप्रिय ठरले आहे. युट्यूबवर 200 दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज मिळवत आणि एक सांस्कृतिक पर्व बनत त्यानं इंटरनेटवर धुमाकूळ घातली आहे. आता सर्वांचे लक्ष 6 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाच्या बहुप्रतीक्षित टीझरकडे आहे. या चित्रपटाचा टीझर धाडसी आणि वास्तववादी शैली दर्शवणारी एक जबरदस्त झलक सादर करणारा ठरेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. आता या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढत आहे. सोशल मीडियावर टीझरची एक प्रभावी झलक शेअर करताना दिग्दर्शकाने लिहिलं, ' 1 मिनिट 35 सेकंदांचा हा धडाकेबाज अनुभव तयार आहे. 'द पॅराडाईज'चा टीझर 6 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होत आहे. क्रोधाचा काळसाठी सज्ज व्हा.'

चित्रपट कधी होईल रिलीज : SLV सिनेमाजच्या बॅनरखाली निर्मित, 'द पॅराडाईज' हा चित्रपट हिंदी, तेलगू, तमिळ, इंग्रजी, स्पॅनिश, बंगाली, कन्नड आणि मल्याळम अशा आठ भाषांमध्ये प्रदर्शित केला जाईल. हा चित्रपट 21 ऑगस्ट 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपट जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी निर्मात्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तो सादर करण्यासाठी हॉलिवूड स्टार रायन रेनॉल्ड्सशी संपर्क साधला आहे. एक दमदार दिग्दर्शक, उत्कृष्ट कलाकार आणि भव्य दृष्टीकोन यामुळं 'द पॅराडाईज' हा फक्त एक चित्रपट न राहता एक अविस्मरणीय सिनेमॅटिक अनुभव ठरेल, अशी देखील अपेक्षा आता निर्माते करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. 'दसरा' चित्रपटाचे दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेला - नानी पुन्हा एकदा करणार धमाल, 'द पॅराडाईज' चित्रपटाचं शूटिंग सुरू
  2. राघव जुयालनं मानलं स्वत:ला भाग्यवान, साऊथ स्टार नानीबरोबर काम करण्यावर दिली प्रतिक्रिया...
  3. पहलगाममध्ये 'हिट ३' चित्रपटाचं झालं शूट, साऊथ स्टार नानीनं दहशतवादी हल्ल्याचं केलं वर्णन...

TAGGED:

NATURAL STAR NANI
THE PARADISE TEASER
NANI AND THE PARADISE
द पॅराडाईज
THE PARADISE MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.