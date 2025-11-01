'नतमस्तक' मराठी चित्रपट कधी होणार रिलीज ? पोस्टरसह माहिती आली समोर...
'नतमस्तक' हा मराठी चित्रपट कधी रिलीज होणार आहे याबद्दल आता शेअर करण्यात आलं आहे. आता या चित्रपटाचं एक आकर्षक पोस्टर समोर आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2025 at 11:48 AM IST
मुंबई - मराठी सिनेसृष्टीत आणखी एका नवीन विषयावर आधारलेला चित्रपट बनविण्यात येत आहे. समाजाभिमुख चित्रपटांना नेहमीच प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. यामुळं समाजाला आरसा दाखविणाऱ्या मराठी चित्रपटांची निर्मिती केली जाते. नुकतीच घोषणा करण्यात आलेला 'नतमस्तक' हा मराठी चित्रपट याच वाटेवरील पुढचं पाऊल घेणार आहे. या चित्रपटात प्रेक्षकांना काहीतरी नवीन पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटामधील एक पोस्टर रिलीज करण्यात आलं होतं. हे पोस्टर पाहून अनेकजण उत्सुक आहे की, नेमकं या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना काय पाहायला मिळेल.
'नतमस्तक'चं पोस्टर रिलीज : रमेश वामनराव शिंदे यांनी आर. एस. गोल्डन ग्रुप मुव्ही मेकर्सच्या बॅनरखाली 'नतमस्तक' चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. रमेश शिंदे यांची ही पहिलीच चित्रपट निर्मिती आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन महेश रावसाहेब काळे करीत आहेत.दिग्दर्शक महेश काळे यांच्याबाबत सांगायचं झालं तर त्यांनी दिग्दर्शित केलेल्या 'रुपया' या लघुपटानं राष्ट्रीय पुरस्कारावर मोहोर उमटवली आहे. याशिवाय 'घुमा' चित्रपटाला महाराष्ट्र राज्य सरकारचा पुरस्कार मिळाला आहे. महेश काळे यांचा 'नतमस्तक' हा एका वेगळ्या विषयावरचा चित्रपट आहे. दरम्यान या चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर लॉन्च करून 'नतमस्तक' चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली. शेअर केलेल्या पोस्टरवर दुष्काळग्रस्त भागातील भेगाळलेल्या शेतात असलेल्या एका विहिरीत पेटलेली आग पाहायला मिळते. याशिवाय एक तरुणी त्या विहिरीच्या दिशेनं जात असताना दिसते. यानंतर बाजूला एक गाय उभी असल्याचेही पोस्टरमध्ये दाखविलं गेलं आहे.
कधी होईल चित्रपट रिलीज : पोस्टरवरील चित्रातून महाराष्ट्रातील भीषण वास्तवाचं दर्शन घडत आहे. 'नतमस्तक' चित्रपट पुढल्या वर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होत आहे. दरम्यान 'नतमस्तक'बाबत दिग्दर्शक महेश काळे यांनी म्हटलं की, "चित्रपटाचे पोस्टर खऱ्या अर्थानं उत्सुकता वाढविणारे आहे. पोस्टरवर दाखविण्यात आलेले चित्र काल्पनिक नसून, भयाण सत्य कथन करणारे आहे. चित्रपटाच्या कथानकाबाबतची माहिती सध्या गुलदस्त्यात ठेवण्यात आली असली तरी लवकरच ती रिव्हील करण्यात येणार आहे. याशिवाय कलाकारांच्या नावांची घोषणाही करण्यात येणार आहे. या चित्रपटाच्या माध्यामातून समाजाला नवी दिशा मिळणार आहे." निर्माते रमेश शिंदे यांना चित्रपटाचा विषय आवडल्यानं 'नतमस्तक'सारखा चित्रपट बनवणे शक्य झाल्याचेही त्यांनी सांगितलं.