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72 वर्षांपासून चालत आलेली जुनी परंपरा खंडित, राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा 'या' ठिकाणी केला जाईल आयोजित...

राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा दिल्लीत होणार नाही. हा सोहळा आता एका वेगळ्या ठिकाणी आयोजित केला जाणार आहे.

National Film Awards 2026
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 10:43 AM IST

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हैदराबाद : राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार बऱ्याच काळापासून दिल्लीत आयोजित केले जात आहेत, हे तर सर्वांनाच माहित आहे. मात्र आता यावर्षी राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार दिल्लीत होणार नाहीत. अधिकाऱ्यांनी सोमवार, 7 सप्टेंबर रोजी जाहीर केलं की, 72 वर्षांच्या इतिहासात राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार दिल्लीबाहेर होईल. हा प्रतिष्ठित सोहळा आता एका वेगळ्या ठिकाणी आयोजित केला जात आहे. दरम्यान हा सोहळा कुठे आयोजित केला जाणार आहे, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा दिल्लीबाहेर होईल : पीटीआयच्या वृत्तानुसार, राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार 2026 सोहळा दिल्लीबाहेर आयोजित केला जाणार आहे. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा दिल्लीहून गुजरातच्या केवडिया येथे हलविण्यात आला आहे, जिथे 22 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार प्रदान करेल. राष्ट्रीय राजधानीत हा सोहळा आयोजित करण्याच्या दीर्घकाळ चालत आलेल्या परंपरेत आता एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. असं अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सांगितलं आहे.

राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या महिन्याच्या अखेरीस गुजरात दौऱ्यावर असताना पुरस्कार प्रदान करेल, याबद्दल आता पुष्टी झाली आहे. एकता नगर (पूर्वीचे केवडिया) येथे जगातील सर्वात उंच पुतळा आणि गुजरातच्या सर्वात प्रमुख स्थळांपैकी एक असलेला 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' आहे. या स्थळी हा कार्यक्रम होईल. हा एक खूप मोठा बदल आहे. जवळपास 72 वर्षांपासूनची जुनी परंपरा खंडित झाली आहे. पहिला राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार 1954मध्ये प्रदान करण्यात आला होता. अनेक दशकांपासून, बहुतेक सोहळे दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित केले गेले आहेत. आता, 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा प्रथमच गुजरातमध्ये आयोजित केला जात आहे. जुलैमध्ये जाहीर झालेली या पुरस्कारांची 72वी आवृत्ती थोडी वेगळी असेल. दरम्यान यापूर्वीही देखील 17वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा 1971मध्ये चेन्नई येथे आयोजित करण्यात आला होता.

विजेत्यांच्या यादीत 'या' कलाकारांची नावे आहेत : दरम्यान 'आर्टिकल 370'ची सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठी निवड झाली आहे. या चित्रपटाची मुख्य अभिनेत्री, यामी गौतम, हिची सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीसाठी निवड करण्यात आली आहे. तर मल्याळम सुपरस्टार ममूटी 'ब्रह्मयुगम' आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार कार्तिक आर्यनला 'चंदू चॅम्पियन'मधील त्यांच्या भूमिकांसाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार विभागून दिला जाणार आहे. तसेच रणदीप हुड्डाला विनायक दामोदर सावरकर यांच्यावरील चरित्रात्मक चित्रपट 'स्वतंत्र वीर सावरकर'साठी सर्वोत्कृष्ट पदार्पण दिग्दर्शकाचा पुरस्कार दिला जाणार आहे. तेलुगू सायन्स-फिक्शन चित्रपट 'कल्की 2898 एडी'ला संपूर्ण मनोरंजन देणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपटाचा पुरस्कार मिळेल, तर अरुण मथेश्वरन दिग्दर्शित आणि धनुष अभिनीत तमिळ चित्रपट 'कॅप्टन मिलर'ला राष्ट्रीय, सामाजिक आणि पर्यावरणीय मूल्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार दिला जाणार आहे.

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