राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती पार्श्वगायिका सावनी रवींद्रनं सुरु केले स्वतःचे म्युझिक लेबल...

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती पार्श्वगायिका सावनी रवींद्रनं स्वतःचे म्युझिक लेबल, ‘सावनी रेकॉर्डझ्’ सुरु केले आहे.
Published : April 4, 2026 at 1:45 PM IST
मुंबई : मराठी चित्रपट 'बार्डो'मधील ‘रान पेटलं’ या गाण्यासाठी पार्श्वगायिका सावनी रवींद्र हिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला आहे. तिनं मराठी संगीतविश्वात अनेक दर्जेदार आणि भावपूर्ण गाण्यांद्वारे आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तिच्या डिस्कोग्राफीमध्ये चित्रपटगीतांपासून ते भक्तिगीते, लावणी आणि स्वतंत्र संगीत प्रकल्पांचा समावेश आहे. मराठी संगीतविश्वात आपल्या गोड, प्रभावी आणि भावपूर्ण आवाजामुळं वेगळी छाप निर्माण करणारी सावनी रवींद्र आता नव्या जबाबदारीतून रसिकांसमोर आली आहे. आजवर गायनातून प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी सावनी आता स्वतःचं म्युझिक लेबल सुरू करत संगीत क्षेत्रात एक नवा टप्पा गाठते आहे. ‘सावनी रेकॉर्डझ्’ या नावानं तिनं आपल्या लेबलची अधिकृत घोषणा एका खास सोहळ्यात केली. या प्रसंगी पद्मश्री सुरेश वाडकर यांच्या हस्ते लेबलचे उद्घाटन झाले.
'हे' स्टार्स कार्यक्रमाला उपस्थित होते : या कार्यक्रमाला संगीत क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. अवधूत गुप्ते, अभिजीत सावंत, कौशल इनामदार, अविनाश-विश्वजीत, नंदेश उमप, ऋषिकेश कामेरकर, मंगेश बोरगावकर, निहार शेंबेकर यांच्यासह लावणी सम्राज्ञी मेघा घाडगे यांनीही हजेरी लावली. विशेष म्हणजे या लेबलखालील पहिलं गाणंही याच वेळी प्रदर्शित करण्यात आलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करणाऱ्या ‘मुजरा शिवबाला’ या गाण्याद्वारे सावनीनं या नव्या प्रवासाची सुरुवात केली. वैभव देशमुख यांच्या प्रभावी गीतांना विजय नारायण गवंडे यांचे संगीत लाभले असून सावनीच्या सशक्त आवाजामुळं गाण्याला एक वेगळीच उंची मिळाली आहे. या गाण्यात सावनीनं केवळ गायनच नाही तर लावणी सादरीकरणही केलं आहे, ज्यामुळं गाण्याला विशेष रंगत आली आहे.
सावनी रवींद्र केल्या भावना व्यक्त : सावनीनं आजवर विविध प्रयोगशील उपक्रमांमधून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ‘सावनी ओरिजिनल्स’ या यूट्यूब सीरीजद्वारे तिनं विविध भाषांमध्ये गाणी सादर करत आपली बहुआयामी प्रतिभा दाखवली आहे. चित्रपटसंगीताबरोबरच स्वतंत्र संगीतिक प्रयोग हेही तिच्या कारकिर्दीचं वैशिष्ट्य ठरलं आहे. या नव्या उपक्रमाबद्दल बोलताना सावनी म्हणाली की, कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांच्या पाठिंब्यामुळेच ती इथवर पोहोचली आहे. संगीतावर असलेल्या नितांत प्रेमामुळेच स्वतःचं वेगळं व्यासपीठ निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं ती सांगते. ‘सावनी रेकॉर्डझ्’ हे केवळ लेबल नसून तिचं स्वप्न आहे, जिथे दर्जेदार आणि अर्थपूर्ण संगीत निर्माण होईल. नव्या कलाकारांना संधी देत काहीतरी वेगळं आणि अभिमानास्पद घडवण्याचा तिचा मानस आहे. सुरेश वाडकर यांनीही ‘मुजरा शिवबाला’ या गाण्याचं कौतुक करत सावनीनं लावणी परंपरा सुंदरपणे जपल्याचं सांगितलं. गाण्याची चाल, शब्द आणि सादरीकरण प्रभावी असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. तसेच सावनीला लाभलेला संगीत वारसा आणि तिच्या पुढील वाटचालीसाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
विशेष संकल्पनेवर आधारित लोगो : ‘सावनी रेकॉर्डझ्’चा लोगोही खास संकल्पनेवर आधारित आहे. चंद्रकोर आणि व्हिनाइल डिस्क यांचा संगम असलेला हा लोगो स्त्रीशक्ती, परंपरा आणि आधुनिकतेचा सुंदर मेळ घालतो. मराठी गायिकांमध्ये स्वतःचं म्युझिक लेबल सुरू करण्याचं धाडस फार कमी जणी करतात. त्यामुळं सावनी रवींद्रचा हा निर्णय नक्कीच प्रेरणादायी ठरणारा आहे.