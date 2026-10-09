हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांच्या अनुपस्थितीत अभिनेत्यावर रात्री उशिरा अंत्यसंस्कार का झाले? कारण आलं समोर
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांच्या अनुपस्थितीत नाना पाटेकर यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले, यामागील कारण आता समोर आलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 12:17 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता नाना पाटेकर यांचा अंत्यसंस्कार गुरुवारी रात्री उशिरा पुण्याजवळील खडकवासला येथील त्यांच्या गावातील फार्महाऊसवर पार पडला. अंत्यविधीच्या वेळेबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, नाना यांचा मुलगा मल्हार पाटेकर यांनी सांगितलं की, अभिनेत्याच्या निधनाला बराच काळ लोटल्यामुळं कुटुंबानं लवकर अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय घेतला. अनेक चित्रपट कलाकारांना अभिनेत्याला अखेरचा निरोप द्यायचा असताना, अंत्यविधीच्या वेळेबद्दल जेव्हा माध्यमांनी मल्हारला विचारले होते , तेव्हा त्यानं कुटुंबाच्या निर्णयाबद्दल स्पष्टीकरण देत म्हटलं, "इतक्या रात्री का केले किंवा काल का नाही, यावर अभिनेत्याच्या मुलानं उत्तर दिलं, "हा प्रश्न नाही. आम्हाला वाटलं की, ही घटना आज पहाटे घडल्यामुळं बराच वेळ निघून गेला आहे, म्हणून आम्ही आज अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय घेतला." नाना पाटेकर सुपुत्र मल्हार पाटेकर सांगतात, "ते गोव्यात होते, आम्ही त्यांना तिथून आणले होते. आम्ही लवकर परत येऊ अशी अपेक्षा होती, पण काही कारणांमुळं थोडा वेळ लागला, तसे घडले. पण सकाळी खूप लवकर आल्यामुळं एक अडचण निर्माण झाली, त्यामुळं त्यांना जास्त वेळ थांबवून ठेवणे योग्य नव्हते. म्हणूनच आम्ही आजच अंत्यविधी करायचे ठरवले."
नाना पाटेकर यांच्यावर झाला अंत्यसंस्कार : नानांवर गुरुवारी त्यांच्या फार्महाऊसवर पूर्ण शासकीय सन्मानानं अंत्यसंस्कार केला गेला. वयाच्या 75व्या वर्षी गुरुवारी पहाटे गोव्यातील त्यांच्या निवासस्थानी अभिनेत्याचे निधन झालं. दरम्यान नाना यांच्या अंत्यविधीला जॅकी श्रॉफ, प्रवीण तरडे, साजिद नाडियाडवाला आणि अनिल शर्मा यांसारखे सेलिब्रिटी उपस्थित होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रूपाली चकणकर, महाराष्ट्राचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि भाई जगताप यांच्यासह इतर मान्यवर देखील हजर होते.
Pune, Maharashtra: Malhar Patekar, son of late veteran actor Nana Patekar, says, "He was in Goa, we brought him from there. We expected that we would return early, but it took some time due to some reasons. That's what happened. But because i happened very early in the morning problem happened, so keeping him for too long was not appropriate. So that's why we thought of doing it today itself."— IANS (@ians_india) October 8, 2026
Goa: Panaji Police registers an Unnatural Death (UD) case under Section 194 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) following the death of veteran actor Vishwanath (Nana) Gajanan Patekar. According to the police record, the 76-year-old actor was brought dead to the casualty ward of Manipal Hospital, Bambolim, from his residence at Ocean Park, Dona Paula. Further enquiry into the matter is currently in progress, led by PSI Nitin Naik.— ANI (@ANI) October 9, 2026
अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद : दरम्यान ज्येष्ठ अभिनेता पाटेकर यांच्या निधनानंतर पणजी पोलिसांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम 194 अंतर्गतअनैसर्गिक मृत्यूची (UD) नोंद केली आहे. पोलिसांच्या नोंदीनुसार,75 वर्षीय अभिनेत्याला डोना पौला येथील ओशन पार्कमधील त्यांच्या निवासस्थानावरून बांबोलीम येथील मणिपाल रुग्णालयाच्या अपघात विभागात मृत अवस्थेत आणण्यात आलं होतं. पीएसआय नितीन नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाचा पुढील तपास सध्या सुरू आहे.