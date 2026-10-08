"नानांना संपूर्ण 'नटसम्राट' तोंडपाठ होता..." नाना पाटेकरांच्या निधनानंतर लेखक किरण यज्ञोपवित यांनी जागवल्या आठवणी
ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनानं सिनेसृष्टीची कधीही न भरून निघणारी हानी झाली असून, 'नटसम्राट'चे लेखक किरण यज्ञोपवित यांनी त्यांच्याबद्दलच्या आठवणी सांगितल्या आहेत.
Published : October 8, 2026 at 8:19 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 8:35 PM IST
पुणे : मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीवर आपल्या अष्टपैलू अभिनयाचा ठसा उमटवणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं वयाच्या 75व्या वर्षी निधन झालं. नानांच्या या अकाली जाण्यानं संपूर्ण चित्रपट जगतावर शोककळा पसरली असून, त्यांच्या निधनानंतर चाहत्यांसह अनेक दिग्गजांनी तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. लोकप्रिय 'नटसम्राट' चित्रपटाचे लेखक किरण यज्ञोपवित यांनी नानांच्या आठवणींना उजाळा देत भावूक प्रतिक्रिया दिली आहे.
किरण यज्ञोपवित म्हणाले की, "नानांच्या शेकडो आठवणी असून त्यांच्यावर रात्रभर जरी बोलत राहिलं तरी वेळ कमी पडेल. नाना एक अत्यंत बुद्धिमान नट, असाधारण क्षमतेचे कलावंत आणि दूरगामी विचार करणारे उत्तम दिग्दर्शक होते." सिनेसृष्टीतील त्यांच्या योगदानासोबतच नानांच्या सामाजिक कार्याची आठवण काढत यज्ञोपवित भावूक झाले. महाराष्ट्रात यंदा आणि पुढच्या वर्षीही पाऊस कमी पडण्याची शक्यता वर्तवताना, नानांनी 'नाम फाउंडेशन'च्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त भागात केलेल्या पाण्याच्या मोलाच्या कामाची सर्वांना नेहमीच आठवण येत राहील, असं त्यांनी सांगितलं.
"नानांना संपूर्ण 'नटसम्राट'चं स्क्रिप्ट तोंडपाठ होतं..."
'नटसम्राट' चित्रपटाच्या आठवणी सांगताना लेखक यज्ञोपवित म्हणाले की, नानांशी त्यांची जवळपास 30 वर्षांपेक्षा जास्त काळाची ओळख होती, पण 'नटसम्राट'च्या दरम्यान ते खूप जवळ आले. नानांना संपूर्ण चित्रपटाचे स्क्रिप्ट कानामात्रा आणि बारीकसारीक वैशिष्ट्यांसह तोंडपाठ असायचे. स्क्रिप्टमध्ये जरा जरी बदल झाले, तरी ते अस्वस्थ व्हायचे. इतके मोठे नट असूनही, कलाकृतीला पराकोटीचा न्याय मिळवून देण्याचा त्यांचा ध्यास थक्क करणारा होता. नाना पाटेकर यांच्या निधनाने सिनेसृष्टीसह महाराष्ट्राच्या सामाजिक क्षेत्राची कधीही न भरून निघणारी हानी झाली आहे, अशा शब्दांत त्यांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे.
हिंदी इंडस्ट्रीत स्थान निर्माण करणारा एकमेव मराठी माणूस
बॉलीवूडमधील नानांच्या प्रभावाबद्दल बोलताना किरण यज्ञोपवित यांनी एका महत्त्वाच्या पैलूवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, "हिंदी इंडस्ट्रीमध्ये एका मराठी माणसानं जाऊन आपल्या ताकदीवर स्वतःची ओळख आणि वेगळं स्थान निर्माण करणं फार अवघड गोष्ट आहे. कारण तिथं कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक लागलेली असते. पण हे फक्त आणि फक्त नाना पाटेकरच करू शकले, बाकी इतर कोणालाही ते जमलं नाही."
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