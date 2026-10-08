नाना पाटेकर यांचं निधन, दिग्गज अभिनेत्याच्या कारकिर्दीवर आणि वैयक्तिक आयुष्याबद्दल जाणून घ्या...
नाना पाटेकर यांचं गोव्यात निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. या दिग्गज अभिनेत्याच्या कारकिर्दीवर आणि वैयक्तिक आयुष्यावर एक नजर टाका.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 11:31 AM IST
हैदराबाद : ज्येष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर यांचं गुरुवारी पहाटे राहत्या घरी हृदयविकाराच्या तीव्र झटका आल्यानंं निधन झालं आहे. आता चित्रपटसृष्टीला एक मोठा धक्का बसला आहे. अभिनेत्यानं वयाच्या 75व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. हृदयविकाराच्या झटक्यानं गोव्यात निधन झाल्याची माहिती त्यांचा मुलगा मल्हार पाटेकरला देण्यात आली. मराठी इंडस्ट्री आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांनी मोलाचं काम केलं आहे. तसेच गोव्यातील मणिपाल हॉस्पिटलचे ऑन्कोलॉजी विभाग प्रमुख डॉ. शेखर साळकर यांनी नाना पाटेकर यांच्या निधनाची पुष्टी केली आहे.
नाना पाटेकर यांचा संघर्ष : नाना पाटेकर यांनी सुरुवातीला मराठी नाटकांमध्ये करून रसिकांचं मन जिंकल. त्यांना सिनेसृष्टीत आणण्यात प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटील यांचा हात आहे. त्यांच्यामुळेच अभिनेत्याला चित्रपटात काम करण्याची संधी मिळाली. त्यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला 1978 मध्ये आलेल्या 'गमन' या चित्रपटातून. यानंतर त्यांच्या फिल्मी कारकिर्दीला सुरुवात झाली. या चित्रपटात त्यांनी 'वासू' नावाची एक छोटी भूमिका साकारली होती. पुढील काही वर्षांत त्यांनी मराठी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषांतील चित्रपटांमध्ये काम केलं. त्यांचा अभिनय हा अनेकांना पसंत येत होता, कारण नाना यांचा अभिनय हा खूप नैसर्गिक होता. त्याच्या अभिनयांची शैली ही बाकी इतर कलाकारांपेक्षा वेगळी होती, त्यामुळं त्यांनी चित्रपटसृष्टीत आपली एक वेगळी जागा निर्माण केली.
कुटुंबावर उपासमारीची वेळ : दरम्यान नाना यांना असंच स्टारडम मिळालं नाही, यासाठी त्यांनी खूप संघर्ष केला. नानांचे बालपण अत्यंत गरिबीमध्ये गेले. एका जवळच्या व्यक्तीनं त्यांच्या वडिलांची सर्व मालमत्ता हडपल्यानंतर, त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली. यानंतर त्यांच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी आली होती. नानांनी वयाच्या अवघ्या 13व्या वर्षी असताना काम करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी मुंबईत रस्त्यांवरील झेब्रा क्रॉसिंग पेंट करण्याचं काम केलं. ते नाटकांचे पोस्टर्स रंगवत होते, यासाठी त्यांना महिन्याला फक्त 35 रुपये मिळत असत. त्यांना दिवसातून एक वेळचे जेवण मिळत असत. त्या दिवसांविषयी नाना यांनी म्हटलं होतं, तेव्हा फुलांच्या सुगंधापेक्षा भाकरीचा सुगंध हा जास्त आकर्षित करत होता.
कमाईचा जवळपास 90% हिस्सा समाजकार्यासाठी करतात दान : नाना पाटेकर यांच्या संघर्षाच्या काळात दिग्दर्शक एन. चंद्रा यांनी त्यांना खूप मदत केली. जेव्हा सुरुवातीच्या काळात आर्थिक संकटात ते होते, तेव्हा नानांची मदत करण्यासाठी त्यांनी स्वतःचे घर गिरवी ठेवले होते. यानंतर नाना त्यांनी परिस्थिती सुधारल्यावर एन. चंद्रा त्यांचे पैसे परत केले. तसेच अभिनेत्यानं आपल्या मित्राला स्कूटर ही भेट म्हणून दिली. नाना यांनी करोडो रुपये कमाई आपल्या अभिनयाच्या बळावर केली. तरीही ते मुंबईत एका साध्या 1BHK अपार्टमेंटमध्ये राहायचे आणि पुण्याजवळील त्यांच्या फार्महाऊसवर शेती करत असत. अभिनेत्याला ग्लॅमरस पार्ट्यांमध्ये जाणे अजिबात आवडत नसत. नाना हे आपल्या कमाईचा जवळपास 90% हिस्सा समाजकार्यासाठी दान करायचे. तसेच ते आपल्या स्वतःच्या हाताने मटण वेतूरकर आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचे जेवण बनवून लोकांना खायला घालत असत. नाना हे आपलं आयुष्य खूप साध्या पद्धतीनं जगत होते.
नाना पाटेकर यांचे चित्रपट आणि पुरस्कार : दरम्यान नानाच्या चित्रपटांबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांनी 'गमन'नंतर मराठीत 'सिंहासन' आणि 'भालू' सारखे चित्रपटांमध्ये धमाकेदार अभिनय केला. मात्र त्यांना खरी ओळख 'अंकुश' (1986) आणि 'परिंदा' (1989) या चित्रपटांमधील दमदार अभिनयामुळं मिळाली. तसेच 'अग्निसाक्षी' चित्रपटासाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्याचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार आणि फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला होता. त्यांनी 'प्रहार: द फायनल अटॅक ' (1994) या चित्रपटात अभिनय केला आणि दिग्दर्शनातही पदार्पण केलं. त्यांना 'राजू बन गया जेंटलमॅन' आणि 'अंगार' यासाठी सर्वोत्कृष्ट खलनायकाचा फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला. तसेच 2013मध्ये नाना यांना पद्मश्री पुरस्कार भारतीय सिनेसृष्टीतील योगदानाबद्दल भारताच्या राष्ट्रपतींकडून दिला गेला.
नाना पाटेकरचे आगामी चित्रपट : याशिवाय त्याचं 'खामोशी: द म्युझिकल' आणि 'शक्ती: द पॉवर' आणि 'अपहरण'मधील त्यांचा अभिनय हा अनेकांना आवडला होता. यासाठी त्याचं खूप कौतुक देखील करण्यात आलं होतं. पाटेकर यांचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट 'वेलकम' होता, यामध्ये त्यांनी एका गँगस्टरची भूमिका साकारली होती. तसेच त्यांचं 'राजनीती'मधील काम देखील अनेकांना आवडलं होतं. दरम्यान शेवटी नाना पाटेकर हे 'ओ' रोमिओ' या चित्रपटामध्ये शाहिद कपूरबरोबर दिसले होते. आता त्याचे आगामी चित्रपट 'ईठा' असणार आहे, यामध्ये ते श्रध्दा कपूरबरोबर दिसेल. याशिवाय ते 'शक्ती शालिनी' या चित्रपटात झळकणार आहे, हा चित्रपट 24 डिसेंबर 2026 रोजी रिलीज होणार आहे.
प्रमुख पुरस्कार
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार
• सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता - परिंदा (1989)
• सर्वोत्कृष्ट अभिनेता - क्रांतिवीर (1994)
• सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता - अग्निसाक्षी (1996)
फिल्मफेअर पुरस्कार
• सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता - परिंदा (1990)
• सर्वोत्कृष्ट खलनायक - अंगार (1993)
• सर्वोत्कृष्ट अभिनेता - क्रांतिवीर (1995)
• सर्वोत्कृष्ट खलनायक - अपरण (2005)