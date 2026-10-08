नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर 'मी टू' फेम तनुश्री दत्तानं केलं 'हे' विधान...
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता नाना पाटेकर यांच्या निधनावर 'मी टू' फेम तनुश्री दत्तानं प्रतिक्रिया दिली आहे. तिनं शेअर केलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप वेगानं पसरत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 5:10 PM IST
हैदराबाद : ज्येष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर यांचे 8 ऑक्टोबर रोजी वयाच्या 75व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालंय. भारतीय #MeToo चळवळीदरम्यान नाना पाटेकर यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या तनुश्री दत्तानं त्यांच्या निधनाच्या बातमीवर इंस्टाग्राम स्टोरीजद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. काही वर्षांपूर्वी अभिनेत्रीनं नाना पाटेकर यांच्यावर केलेल्या आरोपांमुळं भारतात #MeToo चळवळीला सुरुवात झाली होती. दरम्यान गुरुवारी, एका इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये तिनं सांगितलं, तिला ही बातमी मिळाली आहे, पण ती कामासाठी लखनौला जात आहे आणि तिला तिच्या व्यावसायिक कामावर लक्ष केंद्रित करायचं आहे. तिनं अभिनेत्याच्या कुटुंबीयांसाठी शोक व्यक्त केला आणि स्पष्ट केले की, काय बोलायचं हे ठरवल्यानंतरच ती त्याच्या मृत्यूवर भाष्य करेल.
तनुश्री दत्तानं नाना पाटेकर यांच्या निधनाबद्दल शेअर केला व्हिडिओ : व्हिडिओमध्ये तनुश्री म्हणते, "मी ऐकलं, मला बातमी मिळाली. आज माझ्या कामाचा दिवस आहे. मी एका कार्यक्रमासाठी लखनौला जात आहे आणि मला त्यावर लक्ष केंद्रित करायचं आहे. किती विचित्र दिवस आहे, हे सर्व होण्यासाठी." ती तिच्या वेळापत्रकाचे आणि दिवसाचे वर्णन करते. "मी लखनौमध्ये एक मोठा कार्यक्रम करत आहे आणि तो माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण मी माझा संपूर्ण दिवस नियोजित केला आहे. मला लाईव्ह येऊन कंटेंट पोस्ट करायचा होता आणि आता मला काळजी वाटते की, सर्व मीडियाला आजच्या संध्याकाळमध्ये जास्त रस असेल. तर, मी कशी प्रतिक्रिया द्यावी मला कळत नाही. तर, कुटुंबाप्रती माझ्या संवेदना, पण...' तिचा व्हिडिओ मध्येच थांबतो. तनुश्रीनं व्हिडिओमध्ये नाना पाटेकर यांच्या नावाचा थेट उल्लेख केला नाही, पण त्यांच्या निधनाची बातमी आल्यानंतर लगेचच तिनं ही प्रतिक्रिया दिली.
This is Pathetic 😤😠 #TanushreeDutta says she's heard about #NanaPatekar's demise and is worried that her event might get affect by this. "Evil Dead.Such an odd day. I have an important event today and now this. Media will be asking questions and I'll give my reaction to all of them."— $@M (@SAMTHEBESTEST_) October 8, 2026
नाना पाटेकर आणि तनुश्री दत्ता यांच्यात नेमका वाद काय आहे? : 2018 मध्ये, 'मी टू' चळवळीदरम्यान, तनुश्रीनं नानांवर एका चित्रपटाच्या सेटवर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. तिनं सांगितलं होतं की, 'हॉर्न ओके प्लीज' या चित्रपटाच्या सेटवर घटना घडली होती. तिच्या या दाव्यानंतर #MeToo आंदोलन खूप सक्रिय झालं होतं. यानंतर अनेक अभिनेत्रींनी कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळ आणि अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवला होता. तनुश्रीनं दावा केला की, तिनं याबद्दल सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट्स असोसिएशन (CINTAA) कडे तक्रार दाखल केली होती, मात्र कोणतीही कारवाई झाली नाही. नानाविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला, मात्र यावर काही झालं नाही. 2019मध्ये, पुराव्याअभावी हे प्रकरण बंद करण्यात आले. 2025मध्ये, मुंबईतील अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयानं नानाविरुद्धची फौजदारी कारवाई अधिकृतपणे रद्द केली, कारण तक्रार कायदेशीर मुदतीनंतर दाखल करण्यात आली होती.