'नटसम्राट' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान घडला होता असा किस्सा, नाना पाटेकर यांच्या दुखःद निधनानंतर कलाकारांकडून कोल्हापुरातील आठवणींना उजाळा
नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर कोल्हापुरातील कलाकारांनी आपलं दु:ख व्यक्त केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 3:48 PM IST
कोल्हापूर : हिंदी, मराठी नाट्यसृष्टीत आणि चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेता, दिग्दर्शक नटसम्राट नाना पाटेकर यांचे हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं आहे. त्यांच्या अचानक जाण्यानं संपूर्ण महाराष्ट्रातील रसिकांवर आणि कला जगतावर अत्यंत तीव्र शोककळा पसरली आहे. नाना पाटेकर यांच्या निधनामुळं महाराष्ट्र एका कट्टर विचारसरणीच्या विचारवंतांना दु:ख झालं आहे. अशी भावना सर्वच स्तरांमधून व्यक्त होत आहे. नाटकाच्या व्यासपीठापासून ते चंदेरी दुनियेपर्यंत आपल्या अभिनयाचा स्वतंत्र ठसा उमटवणाऱ्या नानांच्या जाण्यानं कलाक्षेत्राची कधीही भरून न निघणारी हानी झाली आहे.
नटसम्राटच्या कोल्हापुरातील शूटिंगवेळच्या आठवणींना उजाळा : नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर नटसम्राट चित्रपटाच्या शूटिंगच्या काळातील त्यांच्या सहवासातील आपुलकीच्या आठवणींना कलाकारांनी उजाळा दिला आहे. कोल्हापूरमध्ये नटसम्राट या चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू असताना स्थानिक कलाकारांसोबतचा एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग घडला होता. त्यावेळी कोल्हापुरातील सुगुण नाट्यकला संस्था या ग्रुपनं नटसम्राट हे नाटक राज्यनाट्य स्पर्धेसाठी बसवले होते आणि त्याचे काही व्यावसायिक प्रयोगही सुरू होते. शूटिंगच्या दरम्यान नाना पाटेकरांना जेव्हा समजले की, कोल्हापूरमधील एक स्थानिक ग्रुप नटसम्राट नाटक करत आहे, तेव्हा त्यांनी अत्यंत कौतुकानं त्यांची विचारपूस केली.
नवोदित कलाकारांचा सत्कार आणि आपुलकीची भेट : नाना पाटेकर यांनी लगेच त्यांचे निर्मिती व्यवस्थापक मिलिंद आष्टेकर यांच्यामार्फत त्या कलाकारांना भेटीसाठी बोलावून घेतले. त्यानंतर नाटकाचे दिग्दर्शक युवराज घोरपडे, नाटकात आप्पासाहेब बेलवलकर यांची मुख्य भूमिका साकारणारे प्रफुल उर्फ पप्पू गवस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी किरण बंगला येथे जाऊन नानांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान नाना पाटेकर यांनी सर्व कलाकारांचे अत्यंत भारावून टाकणारे स्वागत केले. त्यांनी निर्माते आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनाही तिथे बोलावून घेतले आणि कोल्हापूरच्या संपूर्ण नाट्य टीमचा यथोचित सत्कार व गौरव केला होता.
नाटकाचा गाभा समजावून सांगितला : "एवढे मोठे महान व्यक्तिमत्त्व असूनही नाना पाटेकर यांनी सुमारे अर्धा ते एक तास आमच्यासारख्या लहान कलाकारांशी आणि दिग्दर्शकाशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. त्या गप्पांच्या ओघात त्यांनी नाटकातला मुख्य नायक आप्पासाहेब बेलवलकर नेमका कसा आहे, त्याचा गाभा काय आहे, हे कोल्हापूरच्या स्थानिक कलाकारांकडून समजून घेण्याचा नम्र प्रयत्न केला." अशी माहिती कोल्हापुरातील दिग्दर्शक सुनील घोरपडे यांनी दिली.
पुन्हा असा नटसम्राट होणे नाही : गप्पांनंतर नाना पाटेकर यांनी स्वतःहून पुष्पगुच्छ मागवून घेतले आणि भेटीसाठी आलेल्या सर्व कलाकारांचा पुष्पगुच्छ देऊन गौरव केला आणि नाटकाच्या पुढील प्रयोगांसाठी मनापासून शुभेच्छा दिल्या. या प्रसंगाची आठवण सांगताना कलाकारांनी पुढे अत्यंत भावूक होऊन सांगितले की, "पुन्हा असा नटसम्राट होणे नाही आणि त्याही पुढं जाऊन पुन्हा असा नाना होणे नाही." ही माहिती देत कोल्हापूरच्या कलाकारांनी नाना पाटेकर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.