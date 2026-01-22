ETV Bharat / entertainment

'ओ रोमियो'च्या ट्रेलर लाँचच्या वेळी नाना पाटेकर संतापले, शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरीच्या चूकीमुळं कार्यक्रमातून गेले निघून...

बॉलिवूड अभिनेता नाना पाटेकर यांना 'ओ रोमियो'च्या ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रमात राग आल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Nana Patekar and o romeo
नाना पाटेकर आणि 'ओ रोमियो' (Instagram - Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 22, 2026 at 2:22 PM IST

मुंबई - जेष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर हे त्यांच्या कठोर प्रोफेशनलिज्म आणि पंक्चुएलिटीसाठी चित्रपटसृष्टीत प्रसिद्ध आहेत. चित्रपटाचे शूटिंग असो, बैठक असो किंवा सार्वजनिक कार्यक्रम ते नेहमीच वेळेवर पोहोचण्याला प्राधान्य देत असतात. बुधवारी 'ओ रोमियो'च्या ट्रेलर लॉन्चला देखील त्यांनी ही पद्धत पाळली, मात्र यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी झाली. 75 वर्षीय ज्येष्ठ अभिनेता दुपारी 12 वाजता एका मल्टिप्लेक्समध्ये आयोजित असलेल्या 'ओ रोमियो'च्या ट्रेलर लॉन्चमध्ये टाईमवर उपस्थित राहिला. आता सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, यामध्ये अभिनेता सभागृहातून बाहेर पडून लिफ्टकडे जाताना दिसत आहेत. याशिवाय कार्यक्रमाचे आयोजक त्यांना थांबवण्याचा आणि समजावण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र नाना कोणाचेही ऐकण्यास तयार नाहीत.

नाना पाटेकरला आला राग : व्हिडिओमध्ये नाना त्यांच्या घडीकडे रागानं बोट दाखवत, आयोजकांशी काहीतरी बोलताना दिसत आहेत, जणू काही ठरलेल्या वेळेचा आदर केला गेला नाही, असं या व्हिडिओवरून सिद्ध होतं आहे. तसेच आणखी एका क्लिपमध्ये नाना हा लिफ्टजवळ उभा असल्याचा दिसत आहे. यामध्ये त्यांनी तिथून जाण्याचा निर्णय घेतल्याचं हे स्पष्ट होतं आहे. आता या व्हिडिओवरून हे सिद्ध होते की, नाना कधीही वेळेशी आणि शिस्तीशी तडजोड करत नाहीत. नानांच्या जाण्यानंतर, दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांनी ट्रेलर लाँच कार्यक्रमात उघडपणे खुलासा केला की , अभिनेता निघून गेला. विशालच्या म्हणण्यानुसार, नाना स्पष्टपणे म्हणाले, "तुम्ही मला एक तास वाट पाहायला लावली, मी जात आहे." कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्यांच्या मते, चित्रपटाचे दोन मुख्य कलाकार, शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी, नाना गेल्यानंतर दुपारी 1:30 च्या सुमारास कार्यक्रमस्थळी पोहोचले.

नाना पाटेकरचे व्यक्तिमत्व : नानाच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल बोलताना विशाल भारद्वाज यांनी वर्णन मनोरंजक पद्धतीने केलं. त्यांनी सांगितलं की "नाना निघून गेले आहे, मात्र अजूनही त्यांच्यासाठी काहीतरी बोलणे आवश्यक आहे. नानाचा स्वभाव एका खोडकर शाळकरी मुलासारखा आहे, जो वर्गात सर्वांना त्रास देतो, सर्वात जास्त मनोरंजन करतो आणि त्यांच्या जवळ सर्वांना राहायला आवडते. नानाचा हाच खरा स्वभाव आहे." विशालच्या विधानामुळं नक्कीच तेथील वातावरण चांगलं झालं असणार, मात्र नानांच्या नाराजीचे कारण स्पष्ट आहे. दरम्यान 'ओ रोमियो'चे निर्माते असा दावा करतात की, हा खऱ्या घटनांनी प्रेरित एक रोमँटिक अ‍ॅक्शन ड्रामा आहे, जो प्रेक्षकांना एक रोमांचक सिनेमॅटिक अनुभव देण्याचे आश्वासन देतो. चित्रपटात शाहिद कपूर एका क्रूर गुंडाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. याशिवाय चित्रपटामध्ये तृप्ती डिमरी आणि नाना पाटेकर यांच्या व्यतिरिक्त, अविनाश तिवारी, दिशा पटानी, फरीदा जलाल, अरुणा इराणी आणि विक्रांत मेस्सी यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. तसेच तमन्ना भाटिया देखील चित्रपटात एका महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. साजिद नाडियाडवाला निर्मित 'ओ रोमियो' 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी व्हॅलेंटाईन डे दरम्यान थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

संपादकांची शिफारस

