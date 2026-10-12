आनंद एल. राय घेऊन येत आहेत विनोद, भावनिक गुंतागुंत आणि बदलत्या सामाजिक विचारांची सांगड घालणारा चित्रपट ‘नखरेवाली’!
आनंद एल. राय यांचा ‘नखरेवाली’ चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा होत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 1:39 PM IST
मुंबई : मराठी चित्रपटसृष्टीतील आशयघन आणि वेगळ्या धाटणीच्या कथांना हिंदी चित्रपटसृष्टीतील नामवंत निर्माते आणि दिग्दर्शकांकडून मिळणारा पाठिंबा ही प्रादेशिक सिनेमासाठी सकारात्मक बाब ठरत आहे. आनंद एल. राय यांनीही आपल्या कलर यलो प्रॉडक्शन्सच्या माध्यमातून मराठी चित्रपटांच्या निर्मितीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्यांच्या बॅनरनं ‘आत्मपॅम्फ्लेट’, ‘झिम्मा 2’ आणि ‘फसक्लास दाभाडे’ यांसारख्या मराठी चित्रपटांना निर्मितीच्या स्तरावर पाठबळ दिले आहे. आता याच निर्मिती संस्थेचा आगामी हिंदी चित्रपट ‘नखरेवाली’ आपल्या अनोख्या ‘वॉमँटिक कॉमेडी’च्या माध्यमातून प्रेमाच्या पारंपरिक संकल्पनांना वेगळ्या पद्धतीनं सादर करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
चित्रपट कधी होणार रिलीज : नवोदित कलाकार अंश दुग्गल आणि प्रगती श्रीवास्तव यांची प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. चित्रपटाच्या पोस्टरवरील “कभी कभी प्यार में मजनू को भी लैला बनना पड़ता है” ही ओळ लक्षवेधी ठरते. प्रेमात केवळ एका व्यक्तीनं ठरावीक भूमिका निभावण्याऐवजी नात्यातील दोघांनीही एकमेकांना समजून घेण्याची गरज अधोरेखित करणारी ही संकल्पना चित्रपटाच्या वेगळेपणाची झलक दाखवते. दिग्दर्शक राहुल शंकल्या आणि लेखिका दिव्य निधी शर्मा यांनी या चित्रपटाच्या माध्यमातून रोमँटिक कॉमेडीला एक नवा आयाम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रेमकथांमध्ये नेहमी पाहायला मिळणाऱ्या ठरावीक चौकटींपेक्षा वेगळा मार्ग निवडत ‘नखरेवाली’मध्ये विनोद, भावनिक गुंतागुंत आणि बदलत्या सामाजिक विचारांची सांगड घालण्यात आली आहे. ‘वॉमँटिक कॉमेडी’ ही संकल्पना चित्रपटाच्या कथेला एक वेगळी ओळख देत असून, नात्यांमधील स्त्री-पुरुषांच्या भूमिका आणि परस्पर अपेक्षांकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची संधी देते.
‘नखरेवाली’ चित्रपटाबद्दल : हसतखेळत मनोरंजन करण्याबरोबरच महिला सुरक्षा आणि समाजात खोलवर रुजलेल्या पारंपरिक मानसिकतेसारख्या विषयांनाही हा चित्रपट स्पर्श करतो. प्रेमाच्या नात्यातील समजूतदारपणा, समानता आणि परस्पर आदर यांचे महत्त्व अधोरेखित करत प्रेक्षकांना विचार करायला लावण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळं हलक्याफुलक्या मनोरंजनासोबत सामाजिक आशय अनुभवण्याची अपेक्षाही या चित्रपटाकडून व्यक्त केली जात आहे. आनंद एल. राय आणि हिमांशू शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली जिओ स्टुडिओज आणि कलर यलो प्रॉडक्शन्स यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. वेगळ्या कल्पना, समकालीन विषय आणि प्रेक्षकांशी भावनिक नाते जोडणाऱ्या कथांना प्राधान्य देणाऱ्या या निर्मिती संस्थांकडून ‘नखरेवाली’च्या माध्यमातून आणखी एक अनोखा प्रयोग सादर केला जात आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर लवकरच प्रदर्शित होणार असून, त्यातून या हटके प्रेमकथेची अधिक झलक पाहायला मिळेल.