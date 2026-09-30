‘नादोत्सवम 2026’च्या माध्यमातून सहा शहरांमध्ये रंगणार लोककला, भक्ती-संगीत आणि नव्या दमाच्या कलाकारांचा जल्लोष!
‘नादोत्सवम 2026’च्या माध्यमातून सहा शहरांमध्ये लोककला रंगणार आहे. भक्ती-संगीत आणि नव्या दमाच्या कलाकारांचा जल्लोष आता प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 4:01 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवात अभंगाची भक्ती, भारूडाची मिश्कीलता, पोवाड्याची वीरता आणि गोंधळाची परंपरा यांना विशेष स्थान आहे. पिढ्यान्पिढ्या जपल्या गेलेल्या या लोककलांनी केवळ महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीला समृद्ध केलं नाही, तर समाजमनाशीही घट्ट नातं निर्माण केलं आहे. काळ बदलला, मनोरंजनाची माध्यमं बदलली, तरी या मातीत रुजलेल्या कलाप्रकारांची मोहिनी आजही कायम आहे. याच समृद्ध परंपरेला आधुनिक संगीत आणि नव्या पिढीच्या आवडीची जोड देण्याच्या उद्देशानं झी एंटरटेनमेंटनं ‘नादोत्सवम 2026’ या विशेष सांस्कृतिक आणि भक्ती-संगीत महोत्सवाची घोषणा केली आहे.
नवोदित कलाकारांना एकाच मंचावर आणलं जाईल : महाराष्ट्रातील सहा शहरांमध्ये होणाऱ्या या महोत्सवाच्या माध्यमातून स्थानिक लोककला, भक्ती-संगीत, कथाकथन आणि नवोदित कलाकारांना एकाच मंचावर आणलं जाणार आहे. पारंपरिक कलांचं मूळ स्वरूप आणि त्यातील भावविश्व जपतानाच त्यांना आजच्या प्रेक्षकांपर्यंत नव्या सादरीकरणातून पोहोचवण्याचा प्रयत्न ‘नादोत्सवम’मध्ये करण्यात येणार आहे. अभंग, भजन, कीर्तन, भारूड, पोवाडा आणि गोंधळ यांसोबतच महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील लोकसंगीत आणि पारंपरिक नृत्यप्रकार या महोत्सवाची रंगत वाढवणार आहेत. विशेष म्हणजे, प्रत्येक शहराच्या सांस्कृतिक ओळखीला केंद्रस्थानी ठेवून तेथील वैशिष्ट्यपूर्ण कलाप्रकारांना या मंचावर स्थान दिलं जाणार आहे. ‘नादोत्सवम 2026’मधील एक महत्त्वाचं आकर्षण म्हणजे ‘अभंग रिपोस्ट’. महाराष्ट्राच्या भक्तीपरंपरेतील लोकप्रिय अभंगांना आजच्या संगीताची नवी ढब, आधुनिक अरेंजमेंट आणि तरुणाईला भावेल अशा सादरीकरणाची जोड दिली जाणार आहे. त्यामुळं अभंगातील पारंपरिक गोडवा आणि समकालीन संगीताचा अंदाज यांचा अनोखा संगम प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे.
विविध कलाप्रकारांची मेजवानी : प्रत्येक शहरातील कार्यक्रमाला त्या परिसराच्या मातीतला खास रंग देण्याचीही ‘नादोत्सवम’ची संकल्पना आहे. ठाण्यात तारपा, पुण्यात जोगवा नृत्य, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये स्थानिक लोककला, नाशिकमध्ये पारंपरिक लोकसंगीत, कोल्हापूरमध्ये पोवाडा आणि सोलापूरमध्ये भारूड अशा विविध कलाप्रकारांची मेजवानी प्रेक्षकांना मिळणार आहे. त्यासोबतच प्रत्येक शहरातील स्थानिक कलाकारांना आपल्या कलेचं सादरीकरण करण्यासाठी विशेष व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. झी मराठीवरील लोकप्रिय कलाकार प्रसाद जवादे आणि शिवानी सोनार या महोत्सवाचं सूत्रसंचालन करणार आहेत. ‘सा रे ग म प’मधून समोर आलेल्या नव्या गायक-कलाकारांनाही या उपक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळणार असून, अनुभवी लोककलावंत आणि नव्या पिढीतील कलाकार यांचा सुंदर मिलाफ ‘नादोत्सवम’मध्ये पाहायला मिळेल. झी मराठी, झी 24 तास, मराठी झी5 आणि झी टॉकीज या उपक्रमाशी जोडलेले आहेत.
मंचावर सादरीकरण : ‘नादोत्सवम 2026’चा शुभारंभ 31 ऑक्टोबर रोजी ठाण्यातून होणार आहे. त्यानंतर 21 नोव्हेंबरला पुणे, 28 नोव्हेंबरला छत्रपती संभाजीनगर, 5 डिसेंबरला नाशिक, 12 डिसेंबरला कोल्हापूर आणि 19 डिसेंबरला सोलापूर येथे हा महोत्सव रंगणार आहे. या उपक्रमाबद्दल झी मराठी, झी टॉकीज आणि मराठी झी5च्या बिझनेस हेड आणि चीफ चॅनेल ऑफिसर हेमा व्ही. आर. म्हणाल्या, “झी मराठी हे महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांसाठी केवळ मनोरंजनाचं माध्यम नाही, तर त्यांच्या कुटुंबाचा एक भाग आहे. स्थानिक कलाकारांना आणि त्यांच्या कलेला व्यासपीठ देण्याची परंपरा आम्ही कायम जपली आहे. ‘नादोत्सवम’च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील विविध शहरांशी असलेली ही नाळ आणखी मजबूत करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.” त्या पुढे म्हणाल्या की, प्रत्येक शहराची स्वतःची सांस्कृतिक ओळख आणि तिथल्या कलाकारांची स्वतंत्र शैली असते. त्यामुळं कलाकारांना त्यांच्या मातीत, त्यांच्या प्रेक्षकांसमोर मोठ्या मंचावर सादरीकरण करण्याची संधी देणं महत्त्वाचं आहे. ‘सा रे ग म प’च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील स्थानिक आणि नव्या टॅलेंटला व्यासपीठ देण्याची प्रक्रिया यापूर्वीही सुरू राहिली असून, ‘नादोत्सवम’मधून हे कलाकार आपल्या शहरात स्टारप्रमाणे सादरीकरण करताना दिसतील.
महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलेल्या कला : यूथ बिझनेस हेड अलंकार पाठारे यांनी सांगितलं की, आजच्या तरुणाईचा आपल्या सांस्कृतिक मुळांशी असलेला संबंध आणि आधुनिक संगीताची त्यांची आवड यांचा संगम साधण्याच्या विचारातून ‘नादोत्सवम’ची संकल्पना आकाराला आली आहे. पारंपरिक अभंग आणि लोककलांकडे तरुण पिढी नव्या दृष्टिकोनातून पाहत असून, त्यांना आधुनिक संगीत आणि फ्युजनचीही आवड आहे. त्यामुळं पारंपरिक कलेचा आत्मा आणि भाव कायम ठेवत ती समकालीन शैलीत सादर करण्याचा प्रयत्न या महोत्सवातून केला जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलेल्या कला आणि त्या जपणाऱ्या कलाकारांना मोठं व्यासपीठ देतानाच नव्या पिढीला आपल्या सांस्कृतिक वारशाशी जोडण्याचा ‘नादोत्सवम 2026’चा प्रयत्न आहे. सहा शहरांपासून सुरू होणारा हा सांस्कृतिक प्रवास भविष्यात महाराष्ट्राच्या लोककला, भक्ती-संगीत आणि स्थानिक प्रतिभेचा विशेष उत्सव म्हणून विस्तारण्याची दिशा दाखवणारा ठरणार आहे.