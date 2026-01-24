ETV Bharat / entertainment

एका भयावह गूढतेचा माग काढणारा थरारपट, 'सालबर्डी’!

रहस्यमय आणि थरारक 'सालबर्डी’ चित्रपट एप्रिलमध्ये बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे. हा मराठी चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे.

Salbardi Film
'सालबर्डी’ चित्रपट (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 24, 2026 at 11:16 AM IST

मुंबई : मराठी चित्रपटसृष्टीत ग्रामीण पार्श्वभूमीवर आधारलेले थरार आणि सस्पेन्सपट प्रेक्षकांना वेगळाच अनुभव देतात. गावाकडील शांत दिसणाऱ्या वातावरणामागे दडलेली भीती, अंधश्रद्धा आणि रहस्ये या चित्रपटांत प्रभावीपणे उलगडली जाणार आहेत. मातीचा गंध, दुर्गम परिसर आणि स्थानिक बोलीभाषा कथेला अधिक वास्तववादी बनवतात. अशा चित्रपटांत मानवी स्वभाव, भीती आणि संशय यांचा सूक्ष्म अभ्यास पाहायला मिळतो. थरारासोबत सामाजिक वास्तव मांडण्याची ताकद हे या चित्रपटांचे खास वैशिष्ट्य ठरते. याच पठडीतला एक नवीन मराठी चित्रपट येऊ घातलाय ज्याचं नाव आहे, 'सालबर्डी'.

थरारक अनुभव देईल ‘सालबर्डी’ चित्रपट : काळाच्या पडद्याआड लपलेली काही कोडी कधीच उलगडत नाहीत, ती अनुत्तरितच राहतात. काही रहस्यांचा मागोवा घेतला की, त्यातून आणखी गुंतागुंतीची गुपिते जन्माला येतात. महाराष्ट्रातील दुर्गम परिसरात वसलेल्या ‘सालबर्डी’ या गावात दडलेल्या अशाच एका भयावह गूढतेचा माग काढणारा थरारपट आहे ‘सालबर्डी'. नेब्यूला फिल्म्सच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाची निर्मिती अनिल देवडे पाटील, डॉ. गजानन जाधव आणि राम जाधव यांनी केली आहे, तर दिग्दर्शनाची धुरा रमेश साहेबराव चौधरी यांनी सांभाळली आहे. प्रदर्शित झालेल्या पोस्टरवरूनच चित्रपटातील भयाची तीव्रता आणि विषयातील गूढता ठळकपणे जाणवते. सालबर्डी गावात घडणाऱ्या अनाकलनीय घटनांचा तपास आणि त्या तपासातून उघड होणारे अंगावर शहारे आणणारे वास्तव — याभोवती या चित्रपटाची कथा गुंफलेली आहे. भ्रम, भीती आणि अनपेक्षित घटनांच्या गर्दीत सत्याचा शोध घेताना नेमकं काय उलगडणार? सत्य बाहेर आणणारा कोण असेल आणि ते कसं उघड होईल? या प्रश्नांची उत्तरं थरारक अनुभव हा चित्रपट देणार आहेत.

‘सालबर्डी’ चित्रपटाबद्दल : भीती, संशय आणि विश्वास-अविश्वास यांची सीमा पुसणारा ‘सालबर्डी’ मराठीतील कसलेल्या कलाकारांना एकत्र आणतो, मात्र कलाकारांची नावे सध्या गुप्त ठेवण्यात आली आहेत. चित्रपटाचं छायांकन आणि संकलन सिद्धेश संतोष मोरे यांनी केलं असून, कथा-पटकथा व संवाद रोहित शुक्रे यांचे आहेत. गुरु ठाकूर आणि मुकुंद भालेराव यांच्या गीतांना पद्मनाभ गायकवाड यांचे संगीत लाभले आहे. पार्श्वसंगीताची जबाबदारी अमर मोहिले यांनी निभावली आहे. अजय गोगावले, जावेद अली आणि आनंदी जोशी यांच्या आवाजांनी चित्रपटातील गाणी सजली आहेत. नृत्यदिग्दर्शन फुलवा खामकर आणि आशीष पाटील यांचे आहे. कार्यकारी निर्माते दिपक कुदळे पाटील असून, वेशभूषा प्रणिता चिंदगे आणि रंगभूषा श्रीनिवास मेनूगे यांनी केली आहे. कलादिग्दर्शनाची धुरा प्रदीप गुरव यांनी सांभाळली आहे. मराठी थरारपटप्रेमींसाठी एक वेगळाच अनुभव देणारा 'सालबर्डी’ येत्या एप्रिलमध्ये प्रेक्षकांसमोर येत आहे.

