'मायसा'मध्ये रश्मिका मंदान्ना मुख्य भूमिका साकारणार, 'श्रीवल्ली' पहिल्यांदा करणार अॅक्शन...
'मायसा'च्या निर्मात्यांनी काही दिवासापूर्वी नवीन मोशन पोस्टर रिलीज केले होते, ज्यामध्ये रश्मिका एका शक्तिशाली अवतारात दिसली होती. आता तिनं या चित्रपटाबद्दल एक माहीती दिली आहे.
मुंबई : साऊथ अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना 'मायसा'मध्ये मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. रश्मिकाच्या नवीन शक्तिशाली लूक आणि त्याच्या मनोरंजक कथेमुळं सध्या चर्चेत आहे. 'मायसा'मध्ये रश्मिका अॅक्शन करतानाही दिसणार आहे. दिवाळीच्या निमित्तानं, 'मायसा'च्या निर्मात्यांनी चित्रपटाचे एक नवीन मोशन पोस्टर रिलीज केलं होतं. यामध्ये रश्मिका एका शक्तिशाली अवतारात दिसत होती. अलीकडच्या मुलाखतीत रश्मिकानं सांगितलं की तिला अॅक्शन चित्रपटांमध्ये काम करायला आवडते. ती म्हणाली, "मला अॅक्शन सिनेमा करायला आवडते आणि मी सध्या 'मायसा'नावाचा चित्रपट करत आहे.
'मायसा' चित्रपटाबद्दल रश्मिकानं दिली माहिती : 'मायसा'साठी आणखी उत्साह वाढवण्यासाठी, निर्मात्यांनी खुलासा केला की, चित्रपटातील एक खास झलक लवकरच चाहत्यांसाठी प्रदर्शित केली जाणार आहे. 'मायसा' या वर्षातील सर्वात रोमांचक चित्रपटांपैकी एक बनत आहे. दरम्यान 'मायसा'च्या निर्मात्यांनी शेअर केल्या पोस्टरमध्ये रश्मिका मंदान्ना एका आश्चर्यकारक नवीन लूकमध्ये दिसत आहे. रक्तानं माखलेला चेहरा, उघडे केस आणि हातात तलवार घेऊन, रश्मिका एका आश्चर्यकारक नवीन लूकमध्ये धमाकेदार दिसत आहे. अनफॉर्म्युला फिल्म्सच्या बॅनरखाली निर्मित आणि रवींद्र पुले दिग्दर्शित, 'मायसा' हा जंगलात राहणाऱ्या लोकांच्या कथेवर आधारित एक भावनिक अॅक्शन चित्रपट आहे. या चित्रपटात सुंदर दृश्ये, हृदयस्पर्शी कथा आणि रश्मिकाचा उत्कृष्ट अभिनय प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
रश्मिका मंदान्नाचं वर्कफ्रंट : 'मायसा' या चित्रपटामध्ये रश्मिका मंदान्नाचा एक वेगळा अंदाज चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान अनफॉर्म्युला फिल्म्सच्या बॅनरखाली निर्मित 'मायसा' चांगली कमाई करेल असा अंदाज आता अभिनेत्रीचे चाहते करत आहेत. तसेच रश्मिकाच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर, तिचा 'थामा' हा चित्रपट सध्या चित्रपटगृहांमध्ये सुरू आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहेत. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि परेश रावल हे कलाकार आहेत. याशिवाय ती पुढं 'द गर्लफ्रेंट', 'पुष्पा ३: द रॅम्पेज' आणि 'एए २२' या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे.
