रश्मिका मंदान्ना स्टारर 'मैसा'च्या निर्मात्यांनी चित्रपटातील पहिली झलक केली शेअर, पाहा व्हिडिओ...
'मैसा'च्या निर्मात्यांनी 24 डिसेंबर रोजी चित्रपटातील रश्मिका मंदान्नाचा पहिला व्हिडिओ रिलीज केला, ज्यामध्ये तिचा एक नवीन अवतार पाहायला मिळत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 24, 2025 at 4:36 PM IST
मुंबई : साऊथ अभिनेत्री रश्मिका मंदान्नानं पुन्हा एकदा तिच्या भूमिकेनं लोकांना आश्चर्यचकित केलंय. तिचा आगामी चित्रपट 'मैसा'ची पहिल्या झलक ही समोर आली आहे. या चित्रपटामध्ये 'अॅनिमल' अभिनेत्री एका मजबूत आणि बंडखोर अवतारात दिसत आहे. निर्मात्यांनी ही झलक पाच भाषांमध्ये प्रदर्शित केली आहे. चित्रपटामधील पहिली झलक शेअर करताना त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'मैसा' हे फक्त हिमनगाचे टोक आहे. आम्हाला फक्त एका संध्याकाळसाठी काहीतरी मजेदार करायचे होते, जेणेकरून तुम्हाला आता जगातील गंभीर गोष्टी दाखवता येतील? अरे, तुम्ही ते काही महिन्यांत पाहाल. तर मजा करा.'
'मैसा' चित्रपटातील रश्मिका मंदान्नाची पहिली झलक आली समोर : दरम्यान रश्मिकाची या चित्रपटामधील झलक खूप दमदार आहे. 1 मिनिट 21 सेकंदाच्या झलकमध्ये अभिनेत्री रक्ताने माखलेला सलवार-सूटमध्ये असल्याची दिसत आहे. याशिवाय तिच्या हातात एक रायफल देखील आहे. तसेच तिच्या चेहऱ्यावर गंभीर जखमा देखील आहेत. शरीरावर इतक्या जखमा असताना देखील ती सिंहीणीसारखी गर्जना करताना दिसत असून ती समोरच्या व्यक्तिवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. ती त्या लोकांना न घाबरता त्यांचा सामना करण्याचा निर्णय घेते. या दृश्यात निर्भय भावनेनं रश्मिकानं उत्तम काम केलं आहे. अभिनेत्रीचा हा छोटासा व्हिडिओ तिच्या चाहत्यांना वेड लावण्यासाठी पुरेसा आहे.
I always try to give you something new… something different… something exciting…— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) June 27, 2025
And this… This is one of those..❤️
A character I’ve never played before… a world I’ve never stepped into… and a version of me that even I hadn’t met till now..
It’s fierce.. it’s intense and… pic.twitter.com/bEH6JYCiQO
'मैसा' चित्रपटाबद्दल : या व्हिडिओमध्ये ईश्वरी राव यांचा भावनिक आवाज आहे. ती या चित्रपटामध्ये रश्मिकाच्या आईची भूमिका साकारणार आहे. या व्हिडिओमध्ये ईश्वरी राव म्हणते, त्यांनी म्हटलं होतं की 'आमची मुलगी मेली आहे. पण पृथ्वी स्वतःच थरथर कापत होती, आमच्या मुलीचे रक्त गिळू ती शकली नाही. वारे थांबले, तिचा शेवटचा श्वास लुप्त करू शकले नाही. आग राखेत बदलली, आमच्या जळत्या मुलीला पाहू शकली नाही. शेवटी, मृत्यू स्वतःच मेला पण तिला मारू शकला नाही. तुम्हाला माहिती आहे का आमची मुलगी कोण आहे?" दरम्यान ' मैसा' हा चित्रपट रवींद्र पुलेंचा पहिला चित्रपट आहे, ज्यामध्ये रश्मिका मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये ईश्वरी, गुरु सोमसुंदरम आणि राव रमेश यांच्या विशेष भूमिका आहेत. 'मैसा' हा एक भावनिक, अॅक्शन आणि थ्रिलर चित्रपट आहे. रवींद्र पुले दिग्दर्शित हा चित्रपट अजय आणि अनिल सय्यपुरेड्डी यांनी तयार केला आहे. 'मैसा'ची रिलीज तारीख अद्याप जाहीर केलेली नाही.
हेही वाचा :