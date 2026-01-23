संगीतकार पलाश मुच्छलच्या अडचणीत वाढ ! 40 लाखांची फसवणूक केल्या प्रकरणी स्मृती मानधनाच्या बालमित्रानं केली तक्रार...

ETV Bharat / entertainment

संगीतकार पलाश मुच्छल आता अडचणीत सापडला आहे. त्यानं 40 लाखांची फसवणूक केल्या प्रकरणी त्याच्या विरोधात स्मृती मानधनाच्या बालमित्रानं तक्रार दाखल केली आहे.

Palash Muchhal
पलाश मुच्छल (Etv Bharat)
Published : January 23, 2026 at 1:24 PM IST

सांगली : भारतीय क्रिकेटपटू स्मृती मानधना हिच्या बालमित्रानं संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्या विरोधात सांगलीत थेट पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल केली आहे. पलाश मुच्छलकडून तब्बल 40 लाखांची फसवणूक केल्या प्रकरणी विज्ञान माने यानं ही तक्रार दाखल केली आहे. सांगलीतील सामाजिक कार्यकर्ते, तरुण कलाकार आणि भारतीय महिला क्रिकेटपटू स्मृती मानधनाचा बालमित्र विज्ञान माने याची चाळीस लाखांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. स्मृती मानधना याच्यासोबत लग्न मोडलेल्या संगीतकार पलाश मुच्छल यानं ही फसवणूक केल्याची तक्रार विज्ञान माने यांनी केली. फसवणूक प्रकरणी विज्ञान माने यांनी सांगलीचे पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्याकडे ही तक्रार दिली आहे.

पलाश मुच्छलनं केली 40 लाखाची फसवणूक : या फसवणूक बाबतीत विज्ञान माने यांनी सांगितलं, "स्मृती मानधना माझी मैत्रीण आहे, तिच्यामुळं पलाश मुच्छल याची ओळख झाली होती. या ओळखीतून पलाश त्याच्याबरोबर मैत्री निर्माण झाली. संगीतकार असल्यानं पलाश मुच्छल त्याच्याकडून चित्रपट निर्मिती करण्यात येत होती, त्याबाबत सांगलीत त्याच्याकडून 'नजरीया'या नावाच्या चित्रपटाची निर्मिती सुरू करण्यात आली होती. या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी गुंतवणूक करण्यास पलाश मुच्छलनं आपल्याला सांगितलं होतं, प्रोड्यूसर म्हणून पैसे गुंतवणूक केल्यास त्याच्या बदल्यात चांगला मोबदला मिळेल, असं आपल्याला पलाश मुच्छल याच्याकडून सांगण्यात आलं, संगीतकार आणि सिने चित्रसृष्टीत त्याचा वावर असल्यानं त्याच्यावर विश्वास ठेवून मी त्याला वेळोवेळी स्मृती मानधनाचे वडील श्रीनिवास मानधना यांच्या समोर शूटिंग दरम्यान 20 लाख आणि 5 लाख रूपये रोख स्वरूपात रक्कम दिली होती. त्यानंतर काही वेळात त्याला ऑनलाइन पेमेंट देखील केलं होतं. चित्रपट पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे हक्क विकून त्यातून आलेल्या मोबदल्यातून आपल्याला अधिकचे पैसे मिळतील,असा पलाश मुच्छल याच्याकडून सांगण्यात आलं होतं."

Palaash Muchhal accused of cheating
पलाश मुच्छलवर फसवणुकीचा आरोप (ETV Bharat)
पलाश मुच्छलवर फसवणुकीचा आरोप (ETV Bharat)

विज्ञान माने केली तक्रार दाखल : विज्ञान माने पुढं त्यांनी सांगितलं, "दीड वर्ष उलटून गेली आहेत, अद्यापही पलाश मुच्छल याच्याकडून आपल्याला पैसे देण्यात आलेले नाहीत, जे पैसे गुंतवले त्याचा कोणताही मोबदला त्याच्याकडून देण्यात आले नाही, वारंवार याची मागणी केल्यानंतर त्याच्याकडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे, याबाबत काही दिवसांपूर्वी पलाश मुच्छल याची मुंबईत आपण भेट देखील घेतली होती, त्याच्या घरी जाऊन त्याच्या आईला देखील या सर्व गोष्टींची कल्पना दिली होती. मात्र तरी देखील अद्याप पलाश मुछल यांच्याकडून पैसे देण्यात आले नाहीत, त्यामुळं आपली फसवणूक झाल्याची गोष्ट आपल्या लक्षात आली आहे. " आता या प्रकरणी सांगलीचे पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे पलाश मुच्छल विरुद्ध फसवणूक केल्याची तक्रार दाखल केली असून याबाबत गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करण्यात आल्याचं विज्ञान माने यांनी हेही सांगितलं आहे. आता याप्रकरणी पोलिसांनी पलास मुच्छल विरुद्ध पाऊल उचलेलं आहे.



