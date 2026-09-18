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संगीत प्राध्यापकानं तयार केलं अनोखं 'महादेव मंडल' वाद्य : भारतीय वाद्यात लवकरच होणार दाखल

पं. डॉ. पराग चौधरी यांच्या ‘महादेव मंडल’ वाद्याच्या या नवीन रचनेची भारत सरकारकडून नोंदणी करण्यात आली. पुढील एक महिन्यात हे वाद्य सर्वांना ऐकायला मिळणार आहे.

Mahadev Mandal Instrument
डॉ. पराग चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2026 at 10:34 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : भारतीय संगीत सर्वत्र प्रसिद्ध आहे, त्यात सितार, संतूर असे अनेक वाद्यं श्रोत्यांच्या पसंतीस उतरतात. या पारंपरिक वाद्यांमध्ये आता 'महादेव मंडल' नावाचं नवीन वाद्य दाखल होत आहे. शहरातील सातारा परिसरात राहणाऱ्या पं. डॉ. पराग चौधरी यांच्या ‘महादेव मंडल’ वाद्याच्या या नवीन रचनेची भारत सरकारकडून नोंदणी करण्यात आली असून पुढील एक महिन्यात हे वाद्य सर्वांना ऐकायला मिळणार आहे. मान्यता मिळालेलं हे वाद्यं भारतीय वाद्यातील "स्वरमंडल" या वाद्यापासून प्रेरित असून त्यामधून नवीन दीर्घस्वर अनुभवायला मिळणार आहेत. 'महादेव मंडल' याचा आकार आध्यात्मिक सद्गुरू परमपूज्य शंकरबाबा महाराज यांच्या विशिष्ट बसण्याच्या स्थितीची प्रेरणा असल्याचं पं. डॉ. पराग चौधरी यांनी सांगितलं.

वाद्याची अधिकृत नोंद पूर्ण : भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या पारंपरिक वारशाला सर्जनशीलता आणि नवकल्पनेची जोड देत नवीन वाद्य विकसित करण्यात आलं आहे. या वाद्याला ‘इंडियन स्ट्रिंग्ड म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट महादेव मंडल’ या वाद्याच्या डिझाइनची भारत सरकारच्या पेटंट कार्यालयाकडून अधिकृत नोंदणी करण्यात आली आहे. या डिझाइनला डिझाइन क्रमांक 382031-001 देण्यात आला असून, प्रमाणपत्रानुसार त्याची नोंदणी 22 मार्च 2023 रोजी करण्यात आली आहे. डॉ. आय. बी. पी. महिला कला महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथील संगीत विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक पं. डॉ. पराग श्रीराम चौधरी यांनी हे अभिनव वाद्य विकसित केलं आहे. "पारंपरिक 'स्वरमंडल' या भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या वाद्यावर आधारित असलेल्या ‘महादेव मंडल’ला वैशिष्ट्यपूर्ण आकार देण्यात आला आहे. स्वरमंडल पेक्षा अधिक दीर्घस्वर या वाद्यातून बाहेर पडतात. शिवाय त्यातून अधिक स्पष्ट स्वर बाहेर पडतात," असा दावा पं. डॉ पराग चौधरी यांनी केलाय.

आध्यात्मिक गुरूपासून प्रेरणा : या वाद्याच्या रचनेमागे पं. डॉ. चौधरी यांचे आध्यात्मिक सद्गुरू परमपूज्य शंकरबाबा महाराज यांच्या विशिष्ट बसण्याच्या स्थितीची प्रेरणा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. गुडघे एकमेकांच्या जवळ आणून बसण्याच्या या वैशिष्ट्यपूर्ण स्थितीचा कलात्मक वापर वाद्याच्या रचनेत करण्यात आला आहे. या अभिनव रचनेमुळे वाद्याच्या नादमाधुर्य, स्वरांची गोडी आणि ध्वनीची खोली यांना हातभार लागतो, असा त्यांचा दावा आहे. भारतीय संगीताची परंपरा, पारंपरिक ज्ञान, आध्यात्मिक प्रेरणा, सर्जनशीलता आणि आधुनिक नवकल्पना यांचा संगम या वाद्याच्या निर्मितीत साधण्यात आला आहे. या वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाइनची भारत सरकारच्या पेटंट कार्यालयानं नोंदणी केल्यानं पं. डॉ. चौधरी यांच्या कार्याला अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.

तीस वर्षांपासून पं. डॉ. चौधरी करत आहेत साधना : परभणी येथे स्नेहप्रभा वेलणकर आणि भगवानदास रामोत यांच्याकडून शास्त्रीय गायनाचे धडे गिरवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर उस्ताद रसूल खान यांच्याकडं वीस वर्ष तालीम घेतली आहे, असं तीस वर्षांपासून संगीताशी निगडित साधना करत आहे. स्वरमंडलवर आधारील 'महादेव मंडल' हे वाद्य नक्कीच श्रोत्यांना आवडेल. कारण याचे स्वर अधिक दीर्घ निघत आहेत, त्यामुळे नाविन्यपूर्ण असं संगीत त्यामाध्यमातून अनुभवता येईल," असं मत पं. डॉ. पराग चौधरी यांनी व्यक्त केलं आहे.

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TAGGED:

MAHADEV MANDAL INSTRUMENT
INDIAN MUSICAL INDUSTRIES
महादेव मंडल वाद्य
पं डॉ पराग चौधरी
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