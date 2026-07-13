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सुप्रसिद्ध संगीतकार प्यारेलाल शर्मा यांच्या पत्नीचं निधन, शोकाकुल वातावरणात झाले अंत्यसंस्कार...

सुप्रसिद्ध संगीतकार प्यारेलाल शर्मा यांची पत्नी सुनीला यांचं निधन झालंय. त्याच्यावर सांताक्रुज येथील स्मशानभूमी अंत्यसंस्कार करण्यात आला.

Pyarelal Sharma's wife passes away
प्यारेलाल शर्मा यांच्या पत्नीचं निधन (Photo : ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 4:26 PM IST

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मुंबई : हिंदी सिनेसृष्टीतील सुप्रसिद्ध संगीतकार जोडी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यातील, प्यारेलाल शर्मा यांच्या पत्नी सुनीला प्यारेलाल शर्मा यांच मुंबईमध्ये निधन झालं. सोमवारी सांताक्रुज येथील स्मशानभूमी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी शर्मा कुटुंबीय आणि मित्रपरिवार उपस्थित होता. शोकाकुल वातावरणामध्ये सुनीला प्यारेलाल यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

प्यारेलाल शर्मा यांच्या पत्नी सुनीला शर्मा यांचं निधन : वयाच्या 78 यावर्षी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. गेला काही काळापासून सुनीला शर्मा यांची प्रकृती खालावली होती असं म्हटलं जात होतं. एका खाजगी रुग्णालयामध्ये त्यांचे उपचार सुरू होते. त्यांच्या पश्चात पती, मुले आणि मोठा परिवार आहे. सुनीला शर्मा यांनी प्यारेलाल यांच्या प्रत्येक सुख, दुःखात आणि संगीत प्रवासात त्यांची साथ दिली. प्यारेलाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या जोडीनं हिंदी सिनेसृष्टीमध्ये शेकडो अजरामर गाणी दिली. 'दोस्ती', 'बॉबी', 'अमर अकबर अँथनी', 'कर्ज, खलनायक' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये या जोडीनं ताकदीची गाणी दिली. लोकप्रियतेच्या शिखरावर या जोडीची गाणी अजूनही आहेत. मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार यांच्यापासून ते अलका याग्निक यांच्यापर्यंत अनेक गायकांनी त्यांच्यासाठी काम केलं आहे.

प्यारेलाल शर्मा यांच्या संगीताची सेवा लक्षात घेता आणि अतुलनीय योगदानासाठी भारत सरकार तर्फे प्यारेलाल शर्मा यांना पद्मभूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या हिंदी सिनेसृष्टीतील संगीतकारांच्या जोडीनं प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. एल.पी या नावानं ते प्रसिद्ध होते. भारतीय चित्रपट संगीताला या जोडीनं एक नवीन दिशा आणि उंची मिळून दिली असं म्हटलं जातं.

अंत्यविधी वेळी शर्मा कुटुंब शोकाकुल : अंत्यविधी वेळी प्यारेलाल शर्मा यांच्या परिचयातील लोक, कुटुंबातील सदस्य आणि मित्रपरिवार उपस्थित होता. शोकाकुल वातावरणामध्ये सुनीला शर्मा यांच्यावर अंत्यविधी करण्यात आले. संपूर्ण कुटुंबीयांचा चेहऱ्यावर आपल्या घराचा आधार गेल्याची भावना दिसून येत होती. दुपारी एकच्या सुमारास हे अंत्यविधी सांताक्रुज येथील स्मशानभूमीत करण्यात आले.

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TAGGED:

PYARELAL SHARMA WIFE SUNILA DIED
MUSIC DIRECTOR PYARELAL SHARMA
SUNILA DIED IN MUMBAI
प्यारेलाल शर्मा
SUNILA SHARMA

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